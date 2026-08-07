'Mắt thần' MRI 3.0 Tesla tích hợp AI tại FV: Chụp nhanh hơn, êm ái hơn

Sự xuất hiện của hệ thống MRI 3.0 Tesla tích hợp AI thế hệ mới tại Bệnh viện FV được xem là bước tiến quan trọng, mở ra chuẩn mực mới trong tầm soát và chẩn đoán đa chuyên khoa.

Được ví như "đôi mắt" của bác sĩ lâm sàng trong y học hiện đại, chẩn đoán hình ảnh Bệnh viện FV vừa có bước tiến mới khi đưa vào vận hành hệ thống cộng hưởng từ Philips Ingenia Elition MRI 3.0 Tesla tích hợp Trí tuệ nhân tạo (AI) thế hệ mới nhất.

Sự kiện này không chỉ giúp mở rộng năng lực tầm soát và chẩn đoán các bệnh lý quan trọng thuộc bốn chuyên khoa trọng yếu (Thần kinh, Tim mạch, Ung bướu, Cơ xương khớp), mà còn nâng cao trải nghiệm cho người bệnh nhờ khả năng vận hành êm ái và rút ngắn thời gian chụp.

Không gian phòng chụp MRI 3.0 Tesla tại Bệnh viện FV.

Lập bản đồ 3D các đường dẫn truyền thần kinh cho các ca mổ não

"Trong điều trị các bệnh lý não - thần kinh, đặc biệt là u não, ranh giới giữa phẫu thuật thành công và biến chứng đôi khi chỉ nằm ở sự xê dịch vài milimet. Việc cắt bỏ khối u đòi hỏi sự chính xác rất cao để không chạm vào các bó sợi thần kinh chi phối vận động hay ngôn ngữ. Nhờ kỹ thuật DTI (Diffusion Tensor Imaging) trên máy MRI 3.0 Tesla, bác sĩ có thể lập bản đồ 3D các đường dẫn truyền thần kinh trước mổ, giúp phẫu thuật viên chủ động "né" được các vùng nguy hiểm một cách chính xác, qua đó bảo tồn tối đa chức năng cho bệnh nhân”, bác sĩ chuyên khoa I Phạm Đình Khương - Khoa Chẩn đoán hình ảnh, Bệnh viện FV cho hay.

Bên cạnh đó, hệ thống MRI 3.0 Tesla còn là công cụ đắc lực hỗ trợ bác sĩ trong cấp cứu đột quỵ não. Kỹ thuật 3D ASL cho phép đánh giá khả năng tưới máu não mà không cần tiêm thuốc cản quang, giúp bác sĩ nhanh chóng xác định vùng não còn có thể cứu trong "giờ vàng".

Đặc biệt với công nghệ “sinh thiết ảo” 3D APT (Amide Proton Transfer), các bác sĩ có thể phân biệt tính chất và đánh giá tình trạng khối u não, mà hạn chế tối đa các phương pháp xâm lấn. Từ đó, bác sĩ có thể ra quyết định điều trị kịp thời, tăng khả năng bảo tồn thần kinh và hồi phục cho bệnh nhân.

Bác sĩ và kỹ thuật viên Khoa Chẩn đoán hình ảnh quan sát, phân tích dữ liệu dựng hình 3D từ phòng điều khiển.

"Đọc vị" bản chất cơ tim, hỗ trợ bác sĩ chẩn đoán chính xác

MRI 3.0 Tesla giúp giải quyết bài toán ghi hình trái tim - cơ quan chuyển động liên tục, vốn là thách thức với nhiều phương pháp chẩn đoán trước đây.

TS.BS Hồ Minh Tuấn - Trưởng khoa Tim Mạch và Tim Mạch Can Thiệp, Bệnh viện FV - đánh giá: "Điểm mạnh nhất của hệ thống là khả năng khảo sát và 'đọc vị' bản chất cơ tim rất rõ nét - điều mà siêu âm hay CT còn khá hạn chế”.

Nhờ đó, máy hỗ trợ phân tích các bệnh lý phức tạp như viêm cơ tim, cơ tim không lèn chặt, cơ tim phì đại, suy tim hay đánh giá vùng cơ tim còn sống sót sau nhồi máu.

Những hình ảnh chi tiết này giúp bác sĩ tim mạch dễ dàng tổng hợp dữ liệu lâm sàng và đưa ra chẩn đoán cuối cùng với độ chính xác cao. Công nghệ mới cũng sẽ được ứng dụng trong tầm soát các bệnh lý tim mạch bẩm sinh và tầm soát nhồi máu cơ tim ở những người thuộc nhóm nguy cơ cao.

Dựng bản đồ 3D sụn khớp, tái tạo chi tiết từng đốt sống

Trong tầm soát và chẩn đoán bệnh lý cơ xương khớp, MRI 3.0 Tesla sở hữu khả năng lập bản đồ sụn khớp 3D và phát hiện sớm các tổn thương ở sụn, gân và dây chằng ngay từ giai đoạn đầu.

Với bệnh nhân chấn thương thể thao hoặc thoái hóa khớp, hệ thống có thể xác định chính xác vị trí đứt dây chằng hoặc tổn thương vi sụn chỉ sau một lần chụp. Nhờ đó, bác sĩ chỉnh hình có thêm cơ sở để lập kế hoạch điều trị hoặc phẫu thuật ngay trong lần khám đầu tiên, hạn chế phải thực hiện thêm các thủ thuật chẩn đoán xâm lấn.

Với độ phân giải không gian cực cao, khi chụp MRI thần kinh cột sống, máy cho phép dựng lại chi tiết cấu trúc từng đốt sống, đĩa đệm, tủy sống và rễ thần kinh thắt lưng. Điều này hỗ trợ bác sĩ phát hiện sớm các tình trạng thoát vị đĩa đệm, hẹp ống sống hay chèn ép thần kinh.

Tầm soát ung thư toàn thân, phát hiện khối u chỉ từ 4-5 mm

Khả năng "nhìn sâu" của MRI 3.0 Tesla mở ra cơ hội lớn trong chẩn đoán và điều trị cho bệnh nhân ung bướu và gan mật. Kỹ thuật Whole-body MRI (Cộng hưởng từ toàn thân) kết hợp cùng thuật toán AI hỗ trợ tầm soát hiệu quả di căn xương và phát hiện tổn thương nhỏ chỉ từ 4-5 mm - kích thước vốn rất dễ bị bỏ sót ở các dòng máy cũ. Điều này đồng thời hỗ trợ bác sĩ đánh giá chính xác mức độ tiến triển của bệnh và theo dõi sát sao hiệu quả điều trị.

Đặc biệt, chỉ sau một lần nín thở, máy có thể đánh giá chính xác lượng mỡ và nồng độ sắt tích tụ trong gan mà không cần can thiệp xâm lấn. Thông tin này giúp bác sĩ theo dõi sát diễn tiến tổn thương cũng như đánh giá hiệu quả điều trị ở bệnh nhân viêm gan, xơ gan hay gan nhiễm mỡ.

Trải nghiệm chụp MRI 3.0 Tesla: bớt nín thở, bớt tiếng ồn, bớt chờ đợi

Nếu trước đây nhiều người e ngại chụp MRI vì phải nằm lâu trong không gian kín, tiếng máy lớn và liên tục nín thở, thì thế hệ MRI 3.0 Tesla mới đang thay đổi đáng kể trải nghiệm đó.

Bệnh nhân thoải mái hơn khi ở trong lồng máy MRI 3.0 Tesla.

Thuật toán AI SmartSpeed rút ngắn thời gian chụp khoảng 30-50% mà vẫn tăng chất lượng hình ảnh lên 60% so với các thế hệ cũ , chức năng ComforTone giảm tiếng ồn của máy đến 80%, kết hợp tai nghe và hệ thống ánh sáng Ambient Experience tạo không gian thư giãn hơn trong suốt quá trình chụp.

Bên cạnh đó, Công nghệ VitalEye theo dõi nhịp thở tự nhiên bằng cảm biến quang học, kết hợp kỹ thuật mDIXON thu nhiều loại ảnh gan, mật, tụy trong một lần quét, bệnh nhân không còn phải liên tục nín thở hay đeo đai hô hấp như trước. Các kỹ thuật chụp mạch máu không thuốc cản từ cũng mang đến lựa chọn nhẹ nhàng hơn cho người suy thận, trẻ nhỏ hay có tiền sử dị ứng.

Các bác sĩ FVcho biết, những cải tiến vượt trội về mặt trải nghiệm máy giúp người bệnh cởi bỏ tâm lý e ngại, chủ động đi tầm soát, phát hiện bệnh sớm ngay cả khi chưa có triệu chứng.

BSCKI Phùng Ngọc Thư trải nghiệm máy MRI 3.0 Tesla. Ảnh: Bệnh viện FV.

Sau khi trải nghiệm hệ thống MRI Philips 3 Tesla, BSCKI Phùng Ngọc Thư - Trung tâm điều trị bệnh lý tuyến vú, Bệnh viện FV chia sẻ: “Đây sẽ là một tin vui với bệnh nhân, đặc biệt là những người quan tâm đến các bệnh lý tuyến vú. Việc sớm tích hợp MRI 3.0T vào quy trình chẩn đoán và điều trị sẽ giúp chúng tôi có thêm một công cụ hỗ trợ đắc lực để đưa ra chẩn đoán chính xác hơn, an toàn hơn, đồng thời giúp người bệnh có trải nghiệm dễ chịu hơn trong quá trình thăm khám”.

ThS.BS Vũ Trường Sơn, Giám đốc Y khoa Bệnh viện FV chia sẻ về trải nghiệm thoải mái với hệ thống MRI 3.0 Tesla.

Trong chiến lược phát triển chung, việc đưa hệ thống MRI 3.0T vào vận hành là mắt xích quan trọng nâng cao hiệu quả phối hợp đa khoa tại FV. Bác sĩ Chẩn đoán hình ảnh không còn làm việc độc lập mà trực tiếp ngồi cùng các chuyên gia phẫu thuật, hóa trị, phóng xạ trong Hội đồng Chẩn đoán Ung thư. Một tổn thương nhỏ được phát hiện sớm trên phim MRI có thể làm thay đổi hoàn toàn phác đồ điều trị, mang lại cơ hội sống tốt nhất cho người bệnh.

Để chụp cộng hưởng từ trên hệ thống MRI 3.0 Tesla hiện đại, bạn đọc có thể liên hệ Bệnh viện FV, số 06 Nguyễn Lương Bằng, phường Tân Mỹ (quận 7 cũ) TP.HCM. ĐT: (028) 3511 3333.