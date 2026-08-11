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Xã hội

Miền Bắc nắng nóng nhất 39°C, dự báo thời tiết Hà Nội 10 ngày tới

  • Thứ ba, 11/8/2026 00:05 (GMT+7)
  • 7 giờ trước

Ngày 10/8, miền Bắc nắng nóng, nhiệt độ thực đo cao nhất tại trạm Bắc Mê (Tuyên Quang) 39°C, đồng thời, cơ quan khí tượng nhận định thời tiết Hà Nội 10 ngày tới.

Ngày 10/8, nắng nóng bao trùm Bắc Bộ (trừ Lai Châu, Điện Biên), Thanh Hóa đến TP Đà Nẵng và phía Đông Quảng Ngãi đến Gia Lai, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-37°C, có nơi trên 38°C như các trạm Hòa Bình (Phú Thọ) 38°C, Lào Cai (Lào Cai) 38,8°C; Thất Khê (Lạng Sơn) 38,1°C; Láng (Hà Nội) 38,8°C; Nho Quan (Ninh Bình) 38,7°C…

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Nhiệt độ thực đo cao nhất ngày 10/8. Nguồn: NCHMF.

Trong đó, trạm Bắc Mê (Tuyên Quang) quan trắc được nhiệt độ cao nhất ngày là 39°C. Đây cũng là điểm nóng nhất cả nước trong ngày 10/8.

Trong hai ngày tới (11-12/8), các tỉnh, thành ở Bắc Bộ (trừ Lai Châu, Điện Biên), khu vực từ Thanh Hóa đến TP Đà Nẵng và phía Đông Quảng Ngãi đến Gia Lai duy trì hình thái thời tiết nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất dao động 35-37°C, có nơi trên 38°C.

Nắng nóng duy trì ở khu vực Bắc Bộ (trừ Lai Châu, Điện Biên, Quảng Ninh, Hải Phòng) trong những ngày tới. Tại Trung Bộ, nắng nóng khả năng kéo dài trong nhiều ngày.

Dự báo thời tiết Hà Nội 10 ngày tới

Trong đêm nay và ngày mai 11/8, Hà Nội mưa rào và dông vài nơi, tập trung lúc chiều tối, đêm, ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt. Nhiệt độ thấp nhất 27-29°C. Nhiệt độ cao nhất 36-38°C.

Theo bảng cập nhật thời tiết và nhiệt độ 10 ngày tới, Hà Nội sẽ hứng mưa dông sau chuỗi ngày nắng nóng gay gắt.

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Dự báo thời tiết Hà Nội 10 ngày tới. Nguồn: NCHMF.

Cụ thể, từ 12-15/8, khu vực này giảm nhiệt nhẹ, tuy nhiên, trời vẫn ít mây, nắng nóng. Nhiệt độ cao nhất phổ biến 36-37°C, nhiệt độ thấp nhất 29°C.

Ngày 16/8, Hà Nội có mây, trời chuyển mưa rào và dông, nhiệt độ cao nhất giảm về mức 35°C, nhiệt độ thấp nhất duy trì ngưỡng 29°C. Mưa dông giúp giải nhiệt sau chuỗi ngày nắng nóng gay gắt nhưng cũng tiềm ẩn nguy cơ xảy ra các hiện tượng thời tiết cực đoan như lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Mưa rào và dông còn duy trì ở Hà Nội trong các ngày từ 17-20/8. Nhiệt độ cao nhất ngày ở khu vực này giảm còn 32-33°C, nhiệt độ thấp nhất dao động 26-28°C.

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https://vtcnews.vn/hom-nay-mien-bac-nang-nong-nhat-39-c-du-bao-thoi-tiet-ha-noi-10-ngay-toi-ar1033759.html

Huệ Nguyễn/Tiền Phong

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    Miền Bắc nắng nóng đến bao giờ?

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