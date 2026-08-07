Miss World 2026 công bố sự kiện khai mạc tại Hạ Long

Đêm khai mạc Miss World lần thứ 73 tại quảng trường biển Halong Marina (Quảng Ninh) đánh dấu lần đầu tiên Việt Nam đăng cai tổ chức cuộc thi sắc đẹp hàng đầu thế giới.

Chặng hành trình tại Quảng Ninh từ 8/8 đến 12/8 là cơ hội để tỉnh Quảng Ninh giới thiệu tới du khách và khán giả quốc tế hình ảnh của đô thị du lịch ven biển hiện đại và năng động, điểm đến di sản giàu bản sắc văn hóa.

Quảng Ninh - lời chào ấn tượng của nước chủ nhà Việt Nam

Năm 2026 đánh dấu lần đầu tiên Việt Nam đăng cai Miss World, đồng thời là kỳ tổ chức thứ 73 và phiên bản kỷ niệm 75 năm hình thành cuộc thi. Theo lịch trình do ban tổ chức công bố, cuộc thi năm nay diễn ra từ 8/8 đến 5/9, đi qua 3 điểm đến gồm Quảng Ninh, Hải Phòng và Nha Trang.

Bà Nguyễn Thị Thanh Thủy, Phó giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Quảng Ninh phát biểu tại họp báo.

Đại diện Việt Nam năm nay là Lê Nguyễn Bảo Ngọc - Á hậu 1 Miss World Vietnam 2022, Hoa hậu Liên lục địa 2022. Việc Bảo Ngọc tranh tài trên sân nhà cũng tạo thêm điểm kết nối gần gũi với công chúng trong nước trong lần đầu Việt Nam đăng cai Miss World.

Quảng Ninh là điểm đến đầu tiên trên chặng hành trình, diễn ra từ 8/8 đến 12/8. Tâm điểm là đêm khai mạc Miss World lần thứ 73, dự kiến tổ chức tối 11/8 tại quảng trường biển Halong Marina - khu đô thị vịnh biển do BIM Land phát triển tại phường Bãi Cháy. Việc Quảng Ninh trở thành địa điểm tổ chức lễ khai mạc không chỉ khẳng định vị thế của tỉnh trên bản đồ du lịch và sự kiện quốc tế, mà còn mở ra cơ hội giới thiệu giá trị nổi bật về thiên nhiên, văn hóa, con người và môi trường đầu tư đến bạn bè thế giới thông qua sức lan tỏa của Miss World.

Hoa hậu Lê Nguyễn Bảo Ngọc trong buổi họp báo tại Khu nghỉ dưỡng InterContinental Halong Bay chiều 5/8.

Vịnh Hạ Long, văn hóa vùng biển Đông Bắc và tinh thần hiếu khách của người dân địa phương trở thành một phần trong lời chào Việt Nam gửi đến dàn thí sinh, ban tổ chức và khán giả quốc tế. Việc tổ chức đêm khai mạc tại Quảng Ninh vì thế mang ý nghĩa lớn hơn hoạt động quảng bá du lịch. Sự kiện góp phần giới thiệu năng lực đón tiếp, tổ chức chương trình văn hóa, du lịch và đối ngoại quốc tế của địa phương; đồng thời tạo cơ hội lan tỏa hình ảnh Quảng Ninh qua nội dung do đại diện quốc tế chia sẻ.

Sự kiện khai mạc tại quảng trường biển Halong Marina

Theo lịch trình, ngày 8/8, các đại diện quốc gia và vùng lãnh thổ sẽ bắt đầu tham gia hoạt động đồng hành cuộc thi tại Khu nghỉ dưỡng InterContinental Halong Bay Resort.

Ngày 9/8, chương trình welcome party được tổ chức để chào đón thí sinh, đoàn quốc tế và đơn vị đồng hành. Tối 11/8, đêm khai mạc Miss World lần thứ 73 diễn ra tại quảng trường biển Halong Marina, đánh dấu cột mốc khởi động cuộc thi với sự tham gia của thí sinh đến từ hơn 100 quốc gia và vùng lãnh thổ. Sân khấu với hệ thống màn LED lớn được dựng trên nền biển trời vịnh di sản hứa hẹn mang đến chương trình khai mạc ấn tượng với tiết mục nghệ thuật đặc sắc kết hợp trình diễn âm thanh, ánh sáng. Điểm nhấn của đêm khai mạc là màn trình diễn áo dài Việt Nam của 120 thí sinh, góp phần tôn vinh vẻ đẹp văn hóa truyền thống, đồng thời lan tỏa hình ảnh đất nước Việt Nam thân thiện, giàu bản sắc đến cộng đồng quốc tế.

Sân khấu sự kiện khai mạc tại quảng trường biển Halong Marina, quy mô đón tiếp hơn 10.000 khán giả.

Năng lực vận hành điểm đến quốc tế

Toàn bộ lịch trình chính của sự kiện khai mạc cuộc thi “Miss World” đều được tổ chức trong Khu đô thị vịnh biển Halong Marina thể hiện khả năng đáp ứng đồng thời yêu cầu về công tác đón tiếp, hậu cần và bảo đảm an ninh dành cho đoàn thí sinh cũng như yêu cầu về địa điểm tổ chức và vận hành sự kiện quy mô lớn của ban tổ chức.

InterContinental Halong Bay Resort do BIM Land phát triển và IHG Hotels & Resorts quản lý, đi vào hoạt động từ năm 2025 với quần thể 275 phòng, suite và biệt thự, cùng không gian hội họp, ẩm thực, chăm sóc sức khỏe và nghỉ dưỡng hướng vịnh. Khu nghỉ dưỡng được lựa chọn là địa điểm lưu trú và tổ chức hoạt động chào đón đoàn thí sinh quốc tế của cuộc thi Miss World cho thấy uy tín và đẳng cấp khách sạn hạng sang, đủ khả năng đáp ứng yêu cầu khắt khe về điều kiện lưu trú, đảm bảo an ninh, an toàn ở đẳng cấp quốc tế.

Khu nghỉ dưỡng InterContinental Halong Bay. Ảnh: IHG.

Sau chặng Quảng Ninh, Miss World tiếp tục đi qua Hải Phòng và Nha Trang. Những hình ảnh bên Vịnh Hạ Long sẽ trở thành dấu ấn đầu tiên của kỳ tổ chức năm 2026 tại Việt Nam.

Trong bức tranh ấy, Halong Marina không chỉ là địa điểm tổ chức. Với vai trò trung tâm đô thị biển hiện đại, tích hợp không gian sống, du lịch, dịch vụ và sự kiện, Halong Marina từng bước được định vị như “cửa ngõ trải nghiệm” của Hạ Long - nơi kết nối di sản với nhịp sống đô thị mới và là điểm khởi đầu cho hình ảnh Quảng Ninh năng động, hội nhập và giàu sức sống.