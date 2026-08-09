Mount khiến MU khó xử trên thị trường chuyển nhượng

Sự hồi sinh của Mason Mount mang đến tín hiệu tích cực, nhưng cũng khiến Manchester United phải cân nhắc lại kế hoạch mua thêm tiền vệ.

Mason Mount gây ấn tượng khi được Michael Carrick kéo xuống chơi tiền vệ trung tâm trong giai đoạn tiền mùa giải.

Mason Mount trở thành một trong những cầu thủ nổi bật nhất của Manchester United trong giai đoạn chuẩn bị cho mùa giải mới. Tiền vệ người Anh chơi tốt qua ba trận giao hữu gặp Wrexham, Rosenborg và Atletico Madrid, qua đó ghi điểm với HLV Michael Carrick.

Carrick chủ yếu sử dụng Mount ở vị trí tiền vệ trung tâm trong sơ đồ 4-2-3-1, thay vì đẩy anh lên chơi gần vùng cấm như trước. Vai trò mới giúp cầu thủ 27 tuổi tham gia nhiều hơn vào quá trình triển khai bóng, pressing và kết nối các tuyến.

Ở trận gặp Atletico, Mount thi đấu trọn 90 phút, chạm bóng 67 lần và hoàn thành 49 trong 55 đường chuyền. Anh còn tạo ba cơ hội, thu hồi bóng năm lần và có hai pha tắc bóng thành công.

Màn thể hiện toàn diện ấy cho thấy Mount có thể trở thành một số 8 phù hợp với cách vận hành của Carrick. Anh di chuyển rộng, xử lý bóng nhanh và sẵn sàng gây sức ép ngay khi MU mất quyền kiểm soát.

Mount cũng phối hợp khá ăn ý với tân binh Andrey Santos. Trong khi cầu thủ người Brazil đảm nhận nhiều nhiệm vụ phòng ngự, Mount được trao quyền dâng cao và tham gia tổ chức tấn công.

Do có trọn vẹn giai đoạn tiền mùa giải, bộ đôi này đang chiếm lợi thế trong cuộc đua đá chính ở trận mở màn Premier League gặp Hull City. Youri Tielemans mới chuẩn bị ra mắt, còn Kobbie Mainoo hội quân muộn sau World Cup 2026 nên cần thêm thời gian lấy lại thể trạng.

Phong độ của Mount mang đến tín hiệu tích cực cho Carrick, nhưng lại đặt ban lãnh đạo MU trước một bài toán khó.

Có nên tin Mount?

Đội chủ sân Old Trafford vẫn cân nhắc mua thêm tiền vệ để tăng chiều sâu khi phải thi đấu trên nhiều đấu trường. Tuy nhiên, nếu chiêu mộ một cầu thủ đắt giá, MU có thể sở hữu tới năm lựa chọn cho hai vị trí ở trung tâm.

Phong độ của Mount khiến MU phải cân nhắc kỹ trước khi chi tiền mua thêm một tiền vệ.

Bên cạnh Mount, Carrick còn có Santos, Tielemans và Mainoo. Một bản hợp đồng mới nhiều khả năng được đưa về để cạnh tranh suất đá chính, đồng nghĩa cơ hội thi đấu của Mount sẽ bị thu hẹp.

Đây là kịch bản thiếu hợp lý với một cầu thủ đang hưởng mức lương cao và bắt đầu tìm được vai trò phù hợp. MU khó có thể giữ Mount chỉ để làm phương án thứ tư hoặc thứ năm ở tuyến giữa.

Tuy nhiên, đặt toàn bộ niềm tin vào cựu tiền vệ Chelsea cũng là lựa chọn mạo hiểm. Ba mùa giải của Mount tại Old Trafford liên tục bị gián đoạn bởi chấn thương. Mount hiếm khi duy trì được thể trạng ổn định trong thời gian dài, dù từng có những giai đoạn thi đấu tốt.

Vấn đề của MU vì thế không nằm ở năng lực của Mount, mà ở khả năng anh ra sân đều đặn trong cả mùa giải. Một vài trận giao hữu ấn tượng chưa đủ để xóa đi những lo ngại về thể lực đã kéo dài từ khi anh rời Chelsea.

Nếu không mua thêm tiền vệ, Carrick có thể thiếu phương án khi Mount hoặc các trụ cột gặp chấn thương. Ngược lại, việc bổ sung một cầu thủ mới sẽ khiến tuyến giữa trở nên chật chội, đồng thời làm giảm giá trị của khoản đầu tư dành cho Mount.

Bài toán tiền bạc

MU cũng phải tính đến yếu tố tài chính. Giữ một cầu thủ lương cao nhưng ít được sử dụng không phải phương án bền vững. Nếu Mount tiếp tục bị đẩy xuống thứ tự ưu tiên, khả năng đội bóng phải cân nhắc bán anh sẽ tăng lên.

Nhưng việc chia tay Mount ngay khi anh vừa tìm lại phong độ cũng có thể trở thành quyết định vội vàng. Cầu thủ người Anh vẫn còn những phẩm chất Carrick cần: năng lượng, khả năng pressing, sự linh hoạt và kinh nghiệm tại Premier League.

Những tuần cuối của kỳ chuyển nhượng vì thế sẽ rất quan trọng. Mount cần chứng minh phong độ hiện tại không chỉ là hiệu ứng của các trận giao hữu, còn MU phải xác định liệu họ thực sự cần thêm một tiền vệ hay chỉ cần khai thác tốt hơn những con người đang có.

Sự hồi sinh của Mount giúp Carrick có thêm một lựa chọn chất lượng. Tuy nhiên, càng chơi tốt, anh càng khiến kế hoạch chuyển nhượng của MU trở nên khó giải quyết.