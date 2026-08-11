Musiala khiến một nhà báo bị bắt

Việc phóng viên Burhan Can Terzi bị cảnh sát Thổ Nhĩ Kỳ tạm giữ sau khi đưa tin Jamal Musiala gia nhập Galatasaray gây rúng động mạnh trong giới truyền thông.

Jamal Musiala bị tung tin đồn thất thiệt tới Galatasaray.

Nhà báo Can Terzi vừa bị cảnh sát Thổ Nhĩ Kỳ tạm giữ theo lệnh của Văn phòng Công tố Bakirkoy với cáo buộc phát tán thông tin sai lệch, gây hoang mang dư luận. Đây là trường hợp hiếm hoi một phóng viên thể thao bị bắt giữ liên quan đến các nội dung báo cáo chuyển nhượng.

Vụ việc bắt nguồn từ bài đăng ngày 26/7 của Terzi, khẳng định Galatasaray đạt được thỏa thuận lớn để chiêu mộ tuyển thủ Đức từ Bayern Munich. Ngay lập tức, phía Galatasaray phát đi thông báo phủ nhận gay gắt.

Đội bóng Thổ Nhĩ Kỳ khẳng định đây là thông tin hoàn toàn bịa đặt, mang tính chất dẫn dắt dư luận và gây ảnh hưởng xấu đến các hoạt động chuyển nhượng thực tế của câu lạc bộ.

Dù bị cơ quan chức năng can thiệp, Terzi vẫn kiên quyết bảo vệ nguồn tin của mình. Nhà báo này khẳng định những tìm hiểu của ông về thương vụ Musiala dựa trên sự thật và không có lý do gì để thêu dệt nên một câu chuyện vô căn cứ. Theo các báo cáo mới nhất, Terzi được trả tự do sau vài giờ thẩm vấn mà không phải chịu thêm bất kỳ biện pháp hạn chế nào.

Can Terzi là một phóng viên dày dạn kinh nghiệm, bắt đầu sự nghiệp từ năm 2009 và có nhiều năm theo sát tình hình của Galatasaray. Tuy nhiên, ông cũng được biết đến là người có mối quan hệ căng thẳng với ban lãnh đạo đội bóng. Năm ngoái, Terzi từng gây xôn xao khi đưa ra những tuyên bố nhắm vào Chủ tịch Dursun Ozbek và các vấn đề nội bộ của câu lạc bộ.

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