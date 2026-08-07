Nếu bị loại lần nữa, Indonesia hết đường bào chữa

Nếu tiếp tục dừng bước từ vòng bảng ASEAN Cup, mọi tuyên bố về sự trỗi dậy của bóng đá Indonesia sẽ bị đặt trước dấu hỏi lớn.

Indonesia buộc phải thắng Singapore để tránh lần thứ hai liên tiếp bị loại từ vòng bảng ASEAN Cup. Ảnh: Minh Chiến.

Indonesia bước vào trận gặp Singapore lúc 20h ngày 7/8 tại ASEAN Cup 2026 với sức ép lớn hơn một tấm vé bán kết. Đội bóng xứ vạn đảo còn phải tránh kịch bản từng khiến họ hứng chịu nhiều chỉ trích tại ASEAN Cup 2024: bị loại ngay sau vòng bảng.

Hai năm trước, Indonesia vẫn có thể giải thích thất bại bằng việc sử dụng lực lượng trẻ, thiếu nhiều trụ cột và ưu tiên các mục tiêu dài hạn. Những lý do ấy không còn phù hợp ở giải đấu năm nay, khi họ mang tới một đội hình giàu kinh nghiệm hơn, đặt mục tiêu vô địch và được dẫn dắt bởi HLV John Herdman.

Indonesia cũng đầu tư mạnh vào đội tuyển bằng chính sách nhập tịch, hệ thống hậu cần và những cầu thủ được đào tạo tại châu Âu. Nếu chừng đó vẫn không đủ để vượt qua vòng bảng một giải đấu ở Đông Nam Á, thất bại khó còn được xem là tai nạn. Đó sẽ là cú đánh trực diện vào cả một dự án bóng đá đầy tham vọng.

Một lần là sự cố, hai lần là khủng hoảng

Indonesia liên tục nói về mục tiêu vươn tầm châu Á, cạnh tranh suất dự World Cup và thoát khỏi giới hạn của bóng đá khu vực. Những kết quả tích cực trong thời gian qua giúp niềm tin ấy tăng lên, nhưng ASEAN Cup vẫn là thước đo họ không thể né tránh.

Một đội tuyển có thể chơi tốt trước các đối thủ mạnh hơn ở châu lục, nhưng sẽ rất khó thuyết phục nếu hai lần liên tiếp không vượt qua vòng bảng Đông Nam Á. Indonesia không thể vừa khẳng định mình đã bước sang một đẳng cấp mới, vừa tiếp tục thất bại trước những đối thủ quen thuộc trong khu vực.

Tại ASEAN Cup 2024, Indonesia khởi đầu bằng chiến thắng trước Myanmar nhưng sau đó hòa Lào, thua Việt Nam và gục ngã trước Philippines ở lượt cuối. Đội bóng khi ấy rời giải với nhiều tranh cãi, dù trước ngày khai mạc vẫn được xếp vào nhóm có khả năng cạnh tranh chức vô địch.

Kịch bản năm nay mang đến cảm giác tương tự. Hai chiến thắng trước Campuchia và Timor-Leste tạo ra bầu không khí lạc quan, nhưng thất bại 0-3 trước Việt Nam lập tức kéo Indonesia trở lại mặt đất.

Thất bại 0-3 trước Việt Nam phơi bày sự đơn điệu và mất cân bằng trong hệ thống của John Herdman.

Trước đối thủ mạnh đầu tiên, hệ thống của Herdman vỡ quá nhanh. Indonesia thủng lưới hai bàn chỉ trong 15 phút, mất kiểm soát ở tuyến giữa và không tạo ra phản ứng đủ mạnh để thay đổi trận đấu.

Thất bại tại Bogor không chỉ khiến Indonesia mất ba điểm. Nó đẩy họ vào thế phải quyết định số phận ở lượt cuối, giống hệt hoàn cảnh từng khiến đội bóng này bị loại hai năm trước.

Sức ép lần này còn lớn hơn, bởi Herdman có trong tay lực lượng được đánh giá cao hơn. Indonesia cũng đã đầu tư nhiều tiền bạc, thời gian và kỳ vọng hơn cho đội tuyển.

Nếu tiếp tục thất bại, họ không thể đổ lỗi cho việc thiếu kinh nghiệm hay sử dụng đội hình trẻ. Một lần bị loại vòng bảng có thể là cú sẩy chân, nhưng hai kỳ liên tiếp sẽ phản ánh vấn đề mang tính hệ thống.

Indonesia khi ấy phải nhìn thẳng vào sự thật rằng chất lượng cá nhân chưa được chuyển hóa thành sức mạnh tập thể. Việc sở hữu nhiều cầu thủ có tên tuổi không mang nhiều ý nghĩa nếu đội bóng vẫn lúng túng trước những thử thách quan trọng nhất.

Thảm họa có thể bắt đầu từ sự nóng vội

Indonesia không thiếu cầu thủ có kỹ thuật, thể hình hay kinh nghiệm thi đấu quốc tế. Điều họ thiếu là một cách chơi đủ biến hóa để phát huy những phẩm chất ấy.

Trước Việt Nam, đội bóng của Herdman thường xuyên đưa bóng ra biên rồi tạt vào cho Mitchell Baker. Tiền đạo cao 1,96 m gần như trở thành điểm đến duy nhất trong mọi phương án lên bóng.

Baker có thể là một vũ khí đáng gờm, nhưng không thể trở thành toàn bộ kế hoạch tấn công. Khi anh bị các trung vệ Việt Nam áp sát và cô lập, Indonesia lập tức mất phương hướng.

Những cầu thủ chạy cánh ít bó vào trong để tranh bóng hai, trong khi tuyến giữa không thường xuyên xâm nhập vùng cấm. Indonesia vì thế có thể giữ bóng nhiều, nhưng hiếm khi tạo ra sức ép thực sự lên khung thành đối phương.

Singapore chắc chắn nhìn thấy điểm yếu ấy. Đội chủ nhà chỉ cần giữ cự ly chặt, khóa các đường chuyền hướng tới Baker và buộc Indonesia tiếp tục tấn công bằng những quả tạt dễ đoán.

Mitchell Baker là vũ khí quan trọng, nhưng Indonesia không thể tiếp tục xem tiền đạo này là toàn bộ kế hoạch tấn công

Indonesia cần một tiền đạo hoặc tiền vệ công hoạt động gần Baker để nhận bóng bật ra, phối hợp và kéo giãn hàng phòng ngự. Họ cũng phải tăng các pha đánh trung lộ, căng ngang tầm thấp và xâm nhập từ tuyến hai, thay vì chỉ chuyền ra biên rồi chờ trung phong tranh chấp.

Tuyến giữa cũng cần được điều chỉnh. Thom Haye có khả năng điều tiết, nhưng không thể vừa tổ chức tấn công, vừa một mình bảo vệ khoảng trống phía trước hàng thủ.

Herdman cần bố trí bên cạnh Haye một tiền vệ giàu năng lượng, sẵn sàng tranh chấp và bọc lót khi hai hậu vệ biên dâng cao. Nếu Indonesia tiếp tục lao lên mà không giữ được cấu trúc phía sau, Singapore có thể khai thác đúng những khoảng trống Việt Nam từng tận dụng.

Đội chủ nhà không cần tạo ra quá nhiều cơ hội. Chỉ một đường chuyền hỏng, một tình huống phản công hoặc một pha bóng cố định cũng đủ đưa Indonesia đến gần cửa bị loại.

Đó là nghịch lý nguy hiểm nhất của trận đấu. Indonesia buộc phải thắng nên phải chủ động tấn công, nhưng càng nóng vội, họ càng dễ rơi vào kịch bản Singapore mong muốn.

Đội bóng của Gavin Lee có thể lùi sâu, giảm nhịp độ và kéo dài trạng thái cân bằng. Thời gian càng trôi, sức ép càng dồn lên Indonesia, khiến những pha xử lý thiếu bình tĩnh dễ xuất hiện.

Trận đấu tại Jalan Besar (Singapore) vì thế không chỉ kiểm chứng khả năng điều chỉnh chiến thuật của Herdman. Nó còn cho thấy bản lĩnh của Indonesia khi bị đẩy vào tình thế không còn đường lùi.

Một nền bóng đá muốn vươn ra châu Á trước hết phải chứng minh được vị thế tại Đông Nam Á. Indonesia đã không làm được điều đó tại ASEAN Cup 2024 và đang đứng trước nguy cơ lặp lại thất bại chỉ sau hai năm.

Nếu bị loại thêm lần nữa, đó không đơn thuần là một giải đấu không thành công. Nó sẽ là thảm họa về hình ảnh, niềm tin và tính thuyết phục của dự án mà bóng đá Indonesia theo đuổi suốt những năm qua.

Highlights Việt Nam 3-0 Indonesia Tối 3/8, Việt Nam xuất sắc vượt qua Indonesia với tỷ số 3-0 ở lượt trận thứ 4 bảng A ASEAN Cup 2026.