Người cha đứng sau sự nghiệp rực rỡ của Lionel Messi

Ông Jorge Messi, cha và là người đại diện lâu năm của Lionel Messi, đã qua đời ở tuổi 68, khép lại hành trình nhiều thập kỷ bên cạnh một trong những siêu sao hàng đầu thế giới.

Ông Jorge Messi (trái) là cha và người đại diện của Lionel Messi. Ảnh: The Athletic.

Tờ Infobae của Argentina đưa tin ông Jorge đã trút hơi thở cuối cùng vào lúc 22h ngày 7/8 tại một bệnh viện ở Rosario, sau khoảng thời gian kiên cường chống chọi với bệnh tật.

Jorge Messi lặng lẽ đứng sau huyền thoại

Sinh năm 1958 tại Rosario, Argentina, ông Jorge Messi từng trải qua những năm tháng bình yên của một người quản lý thép trung lưu. Cuộc đời ông hoàn toàn rẽ sang hướng khác khi trở thành điểm tựa vững chắc phía sau hành trình vĩ đại của con trai - Lionel Messi.

Từ những ngày đầu khi Leo còn là cậu bé mảnh khảnh nuôi giấc mơ bóng đá tại Rosario, ông Jorge đã luôn lặng lẽ đồng hành. Khi câu lạc bộ (CLB) Barcelona mở cửa lò đào tạo La Masia, chính ông là người cùng con sang Tây Ban Nha, đặt những gạch nối đầu tiên cho một huyền thoại.

Qua nhiều thập kỷ, ông vừa là người cha, vừa là cố vấn, nhà đàm phán và đại diện pháp lý cho Messi. Mọi bản hợp đồng lịch sử, các thỏa thuận thương mại hay bản quyền hình ảnh đều mang dấu ấn quản lý của ông.

Dù giữ vai trò quyết định trong sự nghiệp của con trai, ông Jorge luôn chọn vị trí khuất sau ánh hào quang. Ông hiếm khi xuất hiện trước truyền thông, từ chối các cuộc phỏng vấn và chỉ thi thoảng chia sẻ những khoảnh khắc ấm áp của gia đình lên mạng xã hội.

Từ Rosario đến Barcelona

Lionel Messi lớn lên tại Rosario và sớm bộc lộ tài năng đặc biệt. Khi chơi cho đội trẻ Newell's Old Boys, Messi gặp vấn đề về hormone tăng trưởng và cần được điều trị. Chi phí khoảng 900 USD mỗi tháng vượt quá khả năng của gia đình lẫn CLB.

Khi đó, ông Jorge là người quản lý tại nhà máy thép Acindar ở Rosario. Dù gia đình không thuộc diện khó khăn, họ vẫn không thể tự chi trả khoản phí này, buộc ông Jorge phải đứng ra tìm giải pháp.

Năm 2000, khi Messi 13 tuổi, ông Jorge đưa con trai sang Catalonia để thử việc tại Barcelona. Hai cha con rời Rosario mà không nói cho những người ngoài gia đình.

Tại đây, Messi gây ấn tượng với các đồng đội và HLV Barcelona. Tuy nhiên, do quá trình đàm phán diễn ra chậm và CLB chưa thu xếp được công việc cho ông Jorge tại thành phố, 2 cha con phải trở về Rosario.

Để tạo sức ép lên ban lãnh đạo Barcelona, ông Jorge thu xếp để Messi thử sức tại River Plate. Cuối cùng, tháng 12/2000, giám đốc Barcelona Charly Rexach ký thỏa thuận với Messi.

Khi Messi ký hợp đồng với Barcelona năm 2001, cả gia đình ban đầu chuyển đến Catalonia. Sau đó, người mẹ Celia cùng các anh chị em Rodrigo, Matías và María Sol trở về Rosario. Ông Jorge ở lại Barcelona với Leo.

Lionel Messi (giữa) cùng gia đình năm 2022. Ảnh: Instagram/Leo Messi.

Hai cha con sống trong một căn hộ tương đối nhỏ ở khu Les Corts, gần Nou Camp và ga tàu chính của thành phố.

Ông Jorge vốn là người yêu bóng đá và từng tham gia huấn luyện tại CLB Grandoli, nơi Messi chơi những trận đầu tiên. Năm 2013, ông kể với báo giới: "Leo luôn làm theo những gì tôi nói khi tôi là HLV của nó. Ngay cả hôm nay cũng vậy".

"Tôi vẫn là người cha như khi tôi là HLV của nó ở Grandoli", ông chia sẻ.

Khi Messi bước vào con đường thi đấu chuyên nghiệp, ông Jorge dần trở thành người quản lý sự nghiệp của con trai, phụ trách những công việc ngoài sân cỏ, hợp đồng, chuyển nhượng và các vấn đề kinh doanh.

Ngay từ những năm đầu tại Barcelona, người đã cho thấy sự quyết đoán trong việc bảo vệ lợi ích của con trai. Khi một tổng giám đốc mới của Barcelona đặt câu hỏi tại sao CLB phải trả khoảng 120.000 euro mỗi năm cho một cầu thủ chưa thi đấu chính thức, Jorge đã chủ động liên hệ để tìm hiểu khả năng đưa Messi sang Real Madrid.

Năm 2005, khi Inter Milan đề nghị trả mức lương gấp 3 lần cho Messi, ông Jorge tiếp tục tham gia vào quá trình thương lượng. Barcelona sau đó phải đưa ra những đề nghị mới và ký hợp đồng mới với Messi.

Ông Jorge từng thừa nhận ông không có sự chuẩn bị đặc biệt cho vai trò quản lý sự nghiệp của con trai. Năm 2016, ông nói: “Ai mà chuẩn bị được cho tất cả những chuyện này? Có lẽ chẳng ai. Tôi cố gắng xem những cầu thủ khác xoay xở thế nào. Cũng chẳng khó đến thế”.

Thử thách và điểm tựa sau hậu trường

Khi Messi trở thành ngôi sao toàn cầu, công việc của ông Jorge ngày càng lớn. Gia đình xây dựng một "công việc kinh doanh gia đình" liên quan tiền lương của Messi tại Barcelona, các hợp đồng quảng cáo, đầu tư bất động sản và nhiều hoạt động khác.

Một nguồn tin từng làm việc với gia đình nhận xét: "Leo có những người khác phụ trách truyền thông và công việc kinh doanh, nhưng cha cậu ấy luôn ở đó. Ông ấy cố gắng làm mọi thứ cho con trai và chưa học được cách lùi lại để những người khác làm việc theo cách chuyên nghiệp hơn".

Cha mẹ của Lionel Messi, ông Jorge Messi (trái) và bà Celia Cuccittini. Ảnh: EFE.

Nguồn tin khác phân tích: "Có ông Jorge làm người quản lý cũng là lợi thế, vì Leo có điểm tựa tin cậy. Nhưng đôi khi đó cũng là bất lợi vì bạn cần một người có nhiều kinh nghiệm hơn".

Những tranh cãi về thuế cũng trở thành thử thách lớn đối với 2 cha con. Messi và cha bị cáo buộc gian lận hơn 4 triệu euro tiền thuế trong giai đoạn 2007-2009. Tại tòa, ông Jorge nói: "Từ khi sự nghiệp của con trai tôi bắt đầu, tức là từ năm 2000 khi chúng tôi đến Barcelona, tôi luôn cố gắng khiến cuộc sống của nó dễ dàng hơn. Nó chơi bóng, còn tôi đồng hành cùng nó theo khả năng của mình".

Messi cũng khẳng định trước tòa: "Tôi chỉ biết đá bóng. Tôi ký các hợp đồng vì tôi tin tưởng cha mình. Tôi biết ông kiểm soát mọi thứ để bảo vệ tôi".

Bên cạnh công việc kinh doanh, gia đình Messi thành lập Quỹ Leo Messi năm 2007, sử dụng sức ảnh hưởng của cầu thủ để gây quỹ cho các hoạt động thiện nguyện.

Trong nhiều năm, ông Jorge gần như kiểm soát mọi chi tiết trong cuộc sống của Messi. Một nguồn tin cho biết: "Trong quá khứ, Jorge quản lý tuyệt đối mọi chi tiết trong cuộc sống hàng ngày của Leo. Ngay cả những người thân cận, nếu muốn nhắn gì cho Leo, cũng phải thông qua cha hoặc anh trai cậu ấy".

Tuy nhiên, sau World Cup 2014, khi Messi ngày càng trưởng thành và trở thành đội trưởng Argentina, Barcelona, anh chủ động hơn trong việc lên tiếng và đưa ra các quyết định quan trọng.

Điều này thể hiện rõ trong cuộc khủng hoảng với Barcelona năm 2020, khi Messi muốn rời CLB. Ông Jorge vẫn là người đứng ra làm việc với Chủ tịch Josep Maria Bartomeu và ban lãnh đạo Barcelona, nhưng những người hiểu gia đình cho rằng quyết định cuối cùng thuộc về Messi.

Messi có màn trình diễn đẳng cấp ở World Cup 2026.

Chức vô địch World Cup hoàn thiện bộ sưu tập danh hiệu đồ sộ, củng cố vị thế của Lionel Messi trong nhóm những huyền thoại vĩ đại nhất lịch sử bóng đá. Đằng sau cúp vàng thế giới và vinh quang ấy là hình bóng thầm lặng của ông Jorge Messi.

Dù nhận được những đánh giá trái chiều về phương pháp quản lý sự nghiệp của con trai, ông Jorge vẫn là người hiện diện trong mọi mốc lịch sử quan trọng của Messi.

Đối với cá nhân siêu sao người Argentina, ông Jorge là người đã ở bên từ trước cả những bàn thắng lẫn kỷ lục - người cha đã cùng anh đi qua những ngày đầu tiên của một hành trình huyền thoại.