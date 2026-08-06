Người mẹ kế giới thiệu ở đám cưới con chồng: 'Tôi là vợ của ba cô dâu'

Trong đám cưới con gái riêng của chồng, bà Bích Vân được khen tinh tế khi giới thiệu "Tôi là vợ của ba cô dâu" và có những lời nhắn nhủ chân thành.

"Tôi là vợ của ba cô dâu, tôi xin nói đôi điều. Cô Vân lấy ba con thời gian không dài, cũng không ngắn. Từng ngày thấy con khôn lớn, học hành tới nơi tới chốn, cô Vân rất vui mừng. Hôm nay cô Vân gả chồng cho con một nơi tử tế...".

Giọng nói run run vì nghẹn ngào, bà Bích Vân (sinh năm 1983, TP.HCM) khiến nhiều khách mời xúc động khi có lời chia sẻ trong đám cưới hôm 5/7 của Thanh Trúc (sinh năm 2003) - con gái riêng của chồng bà, ông An Châu (sinh năm 1978).

Sau lời dặn dò, bà thay mặt trao số tiền 500 triệu đồng cho cô dâu chú rể làm quà cưới, cũng xem như số vốn nhỏ để bắt đầu cuộc sống gia đình.

Đoạn video ghi lại lời dặn dò của bà Vân sau đó cũng lan truyền trên mạng xã hội với 1,2 triệu lượt xem. Lời bà giới thiệu "vợ của ba cô dâu" khiến nhiều người khen ngợi vì sự tinh tế.

Bà Vân tặng vợ chồng Thanh Trúc 500 triệu đồng trong ngày cưới.

Từng lo cảnh "mẹ kế con chồng"

Chia sẻ với Tri Thức - Znews, bà Bích Vân kể mình quen ông An Châu vào năm 2012. Khi đó, bà điều hành công ty du lịch ở TP.HCM, gọi điện đến công ty cho thuê xe khách du lịch của ông Châu.

Thời điểm đó, bà Vân chưa từng lập gia đình, còn ông Châu đã trải qua một lần đổ vỡ và có Thanh Trúc. Ban đầu, hai người chỉ trao đổi qua điện thoại, sau đó gặp gỡ nhiều hơn và tiến tới tìm hiểu nghiêm túc.

"Biết nhau được 3 năm, tôi thấy ba Trúc là người lo làm ăn, thương con. Nhìn mặt ông ấy hơi 'dữ' nhưng tâm tốt lắm, nên tôi quyết định về chung nhà, chia sẻ cuộc sống gia đình", bà kể.

Sau đám cưới vào tháng 12/2015, bà Vân bước vào cuộc sống của bố con Thanh Trúc. Theo thời gian, cặp vợ chồng có thêm 3 con, 2 trai 1 gái.

Thanh Trúc lớn lên trong sự quan tâm, chăm sóc của bố và "cô Vân".

Trước khi quyết định đến với ông Châu, bà Vân cũng từng lo người khác nói cảnh "mẹ kế con chồng" hay không hòa hợp được với Trúc. Trong mắt bà khi đó, Trúc là cô bé ngoan, tự lập, hiểu chuyện nhưng đôi lúc cũng hơi bướng bỉnh.

"Nhưng tôi cũng không nghĩ quá nhiều, chỉ tâm niệm rằng mình thương con thì con cũng sẽ thương lại mình", bà nhớ lại.

Dần dần, bằng sự dịu dàng và quan tâm, bà Vân thân thiết hơn với con gái riêng của chồng. Đặc biệt sau khi trưởng thành, có bạn trai, người Trúc tìm đến tâm sự trước tiên luôn là "cô Vân". Ngày Trúc về thưa chuyện, nói muốn kết hôn, bà Vân vui mấy ngày không ngủ được, nhưng cũng lo lắng cho chặng đường tự lập của con sau này.

Hiện, vợ chồng bà Vân cùng điều hành công ty nhỏ cho thuê xe du lịch và đưa đón nhân viên. Cuộc sống với bà hiện không có nhiều vướng bận, đặc biệt sau khi lo liệu xong chuyện trọng đại cho Thanh Trúc.

"Chỉ cần Trúc hạnh phúc, mấy em vui vẻ, mạnh khỏe là tôi vui rồi", bà bày tỏ.

Mở lòng trước sự chân thành

Nói về lời chia sẻ của bà Vân trong ngày vui vừa qua, Thanh Trúc bày tỏ cô thực sự xúc động. Khi đó, cô phải cố giữ bình tĩnh vì là ngày cưới của mình.

"Tôi cũng không nghĩ những lời cô chia sẻ lại được nhiều người yêu thương đến vậy. Điều tôi nhớ nhất là cô nói rất chân thành, không hoa mỹ nhưng ai nghe cũng cảm nhận được tình cảm cô dành cho tôi", Trúc nói.

Sau khi ba mẹ sớm chia tay, Trúc mừng khi ông Châu tìm được hạnh phúc mới. Ban đầu, cô cũng khá ngại ngùng, chưa biết phải đón nhận mọi chuyện như thế nào bởi độ tuổi còn nhỏ. Nhưng bà Vân chưa bao giờ tạo áp lực cho cô, mà tiến gần bằng sự chân thành, khiến cô mở lòng lúc nào không hay.

"Qua từng ngày, từng chuyện nhỏ trong cuộc sống, tôi cảm nhận được cô luôn quan tâm tôi. Chính những điều nhỏ đó làm tôi thấy rất biết ơn", Trúc chia sẻ.

Trúc mừng khi ba mẹ đều có hạnh phúc riêng sau chia tay. Mẹ ruột Trúc (áo dài trắng) cũng có mặt chúc mừng ngày vui của con gái.

Đến hiện tại, Trúc vẫn luôn gọi là "cô Vân". Phần vì đã quen, phần vì với cô và cả nhà, cách xưng hô không quan trọng bằng cách các thành viên đối xử với nhau. Riêng bản thân Trúc luôn xem "cô Vân" là một người rất quan trọng trong gia đình.

Thanh Trúc cũng tâm sự khi trưởng thành, cô dần hiểu rằng điều quan trọng không phải là ba mẹ có còn ở cạnh nhau hay không, mà là cả hai đều tìm được hạnh phúc của riêng mình.

Sau đám cưới, vợ chồng Trúc hiện sống riêng, cách không xa nhà cũ và vẫn thường xuyên về thăm phụ huynh. Ngoài Trúc hỗ trợ việc kinh doanh của gia đình, chồng cô, Minh Nhựt, có một tiệm may nhỏ tại nhà.

"Nhìn lại chặng đường đã qua, tôi thấy mình thật may mắn khi ba và mẹ đều có cuộc sống riêng viên mãn, ai cũng hạnh phúc và vẫn luôn yêu thương, dõi theo và dành cho tôi sự quan tâm như từ trước đến nay", cô nói.