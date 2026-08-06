Những lưu ý khi sinh mổ lần hai

Sau một lần sinh mổ, nhiều phụ nữ băn khoăn khi nào nên mang thai lại. Theo bác sĩ, khoảng cách giữa hai lần sinh ảnh hưởng trực tiếp sức khỏe của mẹ và bé.

Sinh mổ là một cuộc phẫu thuật lớn, trong đó bác sĩ rạch thành bụng và tử cung để đưa em bé ra ngoài. Ảnh: Bệnh viện Phụ sản Hà Nội.

Nhiều phụ nữ từng sinh mổ lo lắng liệu lần sinh tiếp theo có đau hơn, khi nào nên mang thai lại và thời điểm nào thích hợp để mổ lấy thai lần hai. Theo chuyên gia sản khoa, việc chuẩn bị đúng ngay từ trước khi mang thai và theo dõi sát trong suốt thai kỳ có ý nghĩa quyết định đến sự an toàn của cả mẹ và bé.

Theo thạc sĩ, bác sĩ chuyên khoa II Nguyễn Công Định, Giám đốc Trung tâm Khám, Điều trị Sản phụ khoa và Chăm sóc sức khỏe sinh sản, Bệnh viện Phụ sản Hà Nội, sau một lần sinh mổ, tử cung và vết mổ cũ cần có thời gian để hồi phục hoàn toàn.

Bác sĩ khuyến cáo phụ nữ nên mang thai lại và sinh mổ lần hai sau tối thiểu 2 năm. Khoảng thời gian này giúp vết mổ cũ lành chắc hơn, giảm nguy cơ nứt hoặc bục vết mổ trong thai kỳ, đồng thời tạo điều kiện để thai nhi phát triển khỏe mạnh.

Ngoài ra, khoảng cách mang thai hợp lý còn góp phần giảm nguy cơ nhau thai cài răng lược, nhau bám bất thường và hạn chế khả năng phải cắt tử cung sau sinh.

Ngược lại, nếu mang thai quá sớm sau lần sinh mổ đầu tiên, người mẹ có nguy cơ gặp nhiều biến chứng hơn trong thai kỳ cũng như khi chuyển dạ.

Theo bác sĩ Nguyễn Công Định, cảm giác đau sau sinh ở mỗi người là khác nhau nên không thể khẳng định sinh mổ lần hai sẽ đau hơn lần đầu.

Trong quá trình phẫu thuật, sản phụ được gây tê tủy sống nên hầu như không cảm thấy đau. Sau khi thuốc tê hết tác dụng, mẹ có thể xuất hiện cảm giác đau nhức hoặc căng tức vùng bụng. Khi đó, bác sĩ sẽ chỉ định thuốc giảm đau phù hợp để giúp sản phụ dễ chịu hơn.

Bác sĩ cũng cho rằng yếu tố tâm lý đóng vai trò quan trọng trong quá trình hồi phục. Việc giữ tinh thần thoải mái, chuẩn bị tâm lý vững vàng sẽ giúp mẹ phục hồi nhanh và nhẹ nhàng hơn sau sinh.

Không chỉ lo sinh mổ lần hai có đau hơn, mẹ bầu còn cần biết thời điểm mang thai lại và lịch mổ phù hợp để giảm nguy cơ biến chứng cho cả mẹ lẫn con. Ảnh: Trần Hiền.

Theo bác sĩ Định, để sinh mổ lần hai diễn ra thuận lợi, phụ nữ cần chủ động theo dõi sức khỏe ngay từ đầu thai kỳ.

Nếu mang thai khi khoảng cách từ lần sinh mổ trước chưa đến 24 tháng, thai phụ nên đi khám sớm để bác sĩ đánh giá nguy cơ và khả năng đáp ứng của tử cung với thai kỳ mới.

Trong suốt quá trình mang thai, mẹ cũng cần theo dõi sát vết mổ cũ. Khi xuất hiện các biểu hiện như đau bất thường, căng tức vùng sẹo hoặc đau tại vị trí vết mổ, cần đến cơ sở y tế kiểm tra ngay.