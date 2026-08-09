Những người mẫu, diễn viên 'không sợ bê bối' ở Hàn Quốc

Sự lên ngôi của người mẫu, diễn viên AI đang làm thay đổi ngành quảng cáo, khi doanh nghiệp có thể tiết kiệm chi phí, giảm rủi ro scandal nhưng đối mặt câu hỏi về trách nhiệm.

Vào tháng 7, một web drama tình cảm mới có tên "I Was Tamed by the Daylily Bride" (tạm dịch: Tôi đã bị cô dâu hoa hiên chinh phục) ra mắt trên YouTube. Hai tập đầu tiên thu hút tổng cộng hơn 1 triệu lượt xem tại Hàn Quốc.

Nhiều khán giả dành lời khen cho ngoại hình của các diễn viên chính. Một người bình luận rằng gương mặt của họ "đẹp như được tạo ra bởi thần linh". Nhận xét này thực ra không hoàn toàn sai - bởi họ đúng là được "tạo ra", nhưng bằng AI thay vì quyền năng siêu nhiên, theo The Korea JoongAng Daily.

Có thể tùy chỉnh, không lo bê bối

Các thương hiệu thời trang tại xứ củ sâm cũng nhanh chóng áp dụng xu hướng này, bởi một người mẫu AI có thể được tạo ra với bất kỳ gương mặt và hình thể nào mà thương hiệu mong muốn, đồng thời dễ dàng biến đổi về độ tuổi và giới tính để phù hợp với nhóm khách hàng mục tiêu.

Ví dụ, nhãn hàng VOV của Shinsegae Tomboy sử dụng một người mẫu AI có tên Vittoria, hay Hazzys đã giới thiệu tổng cộng 12 người mẫu AI cho mùa thu - đông 2026. Danh sách này bao gồm các gương mặt nam và nữ thuộc nhiều sắc tộc, từ da đen, da trắng đến châu Á, với độ tuổi trải dài từ trẻ em đến người cao tuổi.

"Một người mẫu được săn đón có thể yêu cầu mức thù lao lên tới hàng tỷ won, trong khi người mẫu AI giúp cắt giảm khoản chi này và tương đối không gặp vấn đề về quyền hình ảnh. Họ thậm chí không đòi hỏi khắt khe về điều kiện hay thời gian chụp hình", một chuyên gia tiếp thị nói.

Gương mặt diễn viên "ảo" trong bộ phim "I Was Tamed by the Daylily Bride" gây sốt ở Hàn Quốc. /Korea JoongAng Daily.

Lợi thế quyết định của người mẫu ảo là họ không thể vướng vào bê bối. Đây cũng là lý do ngành người mẫu thường được nhắc đến như một trong những lĩnh vực chịu tác động mạnh nhất từ AI.

Các nhà quảng cáo từng nhiều lần gặp phải những sự cố ngoài ý muốn liên quan đến người nổi tiếng đại diện cho thương hiệu. Gần đây, diễn viên Jung Woo-sung bị chú ý sau khi thông tin anh có con ngoài hôn nhân được tiết lộ. Khi một chiến dịch quảng cáo bị kéo vào những tranh cãi như vậy, hai bên thường phải đối mặt với các vụ kiện đòi bồi thường kéo dài, trong khi thương hiệu hiếm khi có thể rời đi mà không chịu tổn thất.

Avatar AI bán được hàng, nhưng trách nhiệm vẫn quan trọng

Không chỉ những diễn viên AI được tạo ra để trông giống con người mới được sử dụng nhằm thúc đẩy doanh số. Những nhân vật được công khai là sản phẩm ảo cũng đang tham gia vào thị trường này ở Hàn Quốc.

Tháng 1, chuỗi cửa hàng tiện lợi GS25 tung ra 11 sản phẩm gồm bánh mì, đồ ăn nhẹ, chocolate và các món ăn vặt có sự "chứng thực" của nhóm nhạc nam ảo Plave. Đến nay, hơn 1,3 triệu sản phẩm đã được bán ra.

Plave là nhóm nhạc ảo có doanh số cao nhất Hàn Quốc, gồm các avatar 2D biểu diễn theo thời gian thực. Công nghệ ghi hình chuyển động được sử dụng để phản chiếu chuyển động của các thành viên người thật đứng phía sau.

Lotte Mart, sau khi thực hiện thành công màn hợp tác giữa Pepero và Plave vào năm 2024, cũng đã chuyển sang hợp tác với nhóm nhạc nữ ảo StelLive từ năm 2025.

Công ty nghiên cứu MarketsandMarkets dự báo thị trường avatar AI được sử dụng trong công nghiệp, bán lẻ và giải trí sẽ tăng từ 800 triệu USD (gần 21.000 tỷ đồng ) năm 2025 lên 5,93 tỷ USD (hơn 155.000 tỷ đồng ) vào năm 2032, tương đương tốc độ tăng trưởng kép hàng năm 33,1%.

Áp phích quảng cáo cho màn hợp tác giữa nhóm nhạc nữ ảo StelLive với các sản phẩm bánh kẹo của Lotte Mart. Ảnh: Lotte Mart.

"Một người mẫu AI đặc biệt hấp dẫn với các doanh nghiệp nhỏ, những nơi không đủ khả năng chi trả mức phí lên tới hàng trăm triệu won cho một người nổi tiếng đã có tên tuổi. Vì vậy, công nghệ này có thể nhanh chóng lan xuống cả các doanh nghiệp quy mô nhỏ", Lee Eun-hee, giáo sư ngành nghiên cứu người tiêu dùng tại Đại học Inha, nhận định.

Tuy nhiên, vì không có một con người thực sự đứng sau, giáo sư Lee cho rằng sẽ không có ai chịu trách nhiệm về thông điệp mà nhân vật này truyền tải. Điều đó làm gia tăng nguy cơ quảng cáo gây hiểu lầm, khiến việc tuân thủ quy định về gắn nhãn AI trở nên đặc biệt quan trọng.

Ủy ban Thương mại Công bằng Hàn Quốc cũng đã sửa đổi hướng dẫn đánh giá quảng cáo sử dụng người nổi tiếng để chứng thực sản phẩm. Kể từ tháng 6, mọi quảng cáo trong đó một nhân vật do AI tạo ra giới thiệu hoặc chứng thực sản phẩm đều phải ghi rõ nhân vật đó là hình tượng ảo.

AI định hình lại cách con người làm việc và sáng tạo

Sự xuất hiện của những gương mặt ảo trong quảng cáo chỉ là một lát cắt nhỏ trong quá trình AI ngày càng can dự sâu vào công việc, hoạt động sáng tạo và cách doanh nghiệp tiếp cận người tiêu dùng. Một số cuốn sách xuất bản những năm gần đây cho thấy những thay đổi này không chỉ nằm ở công nghệ, mà còn đặt ra câu hỏi về vai trò của con người trong kỷ nguyên AI.

Ví dụ, trong Co-Intelligence: Living and Working with AI (tựa Việt: Trí tuệ đồng hành - Kỷ nguyên sống và làm việc cùng AI), tác giả Ethan Mollick tập trung vào cách con người có thể làm việc cùng AI thay vì chỉ xem công nghệ này như đối thủ cạnh tranh. Tác giả đề xuất coi AI như một "đồng nghiệp", "người thầy" hoặc "huấn luyện viên", có thể hỗ trợ con người trong quá trình suy nghĩ, sáng tạo và giải quyết công việc.

Cuốn sách cũng hướng người đọc đến việc chủ động thử nghiệm để hiểu điểm mạnh, điểm yếu của AI, đồng thời duy trì vai trò của con người trong quá trình sử dụng công nghệ. Với cách tiếp cận thực tế, Mollick cho rằng AI có thể khuếch đại năng lực của con người, thay vì đơn thuần thay thế họ.

Cuốn sách về AI The Coming Wave có tựa Việt "Sóng thần công nghệ". Ảnh: Times.

Đúng với chủ đề quảng cáo và marketing, AI for Marketing and Product Innovation của tiến sĩ A.K.Pradeep, Andrew Appel, Stan Sthanunathan (tựa Việt: AI cho marketing và đổi mới sản phẩm: Chọn đúng khách hàng - Chốt đơn hiệu quả) tập trung vào cách trí tuệ nhân tạo và học máy đang thay đổi hoạt động tiếp thị.

Cuốn sách được viết theo hướng dễ tiếp cận với những người làm sáng tạo và marketing, không đòi hỏi nền tảng kỹ thuật chuyên sâu. Các tác giả phân tích cách AI có thể được sử dụng để dự đoán xu hướng, thấu hiểu khách hàng, phát triển thương hiệu và hỗ trợ quá trình bán hàng. Đáng chú ý, sách dành riêng phần về ứng dụng AI trong kể chuyện sáng tạo và quảng cáo, đồng thời bàn về những mô hình mới của các công ty trong tương lai. Đây là góc nhìn trực tiếp về cách AI có thể trở thành một phần của quá trình tạo ra quảng cáo.

Nếu hai cuốn sách trên tập trung nhiều hơn vào cách con người và doanh nghiệp sử dụng AI, The Coming Wave (tựa Việt: Sóng thần công nghệ) mở rộng câu chuyện ra quy mô xã hội. Mustafa Suleyman, đồng sáng lập DeepMind, cùng Michael Bhaskar cho rằng AI và một loạt công nghệ phát triển nhanh đang tạo thành một "làn sóng" có khả năng thay đổi sâu rộng nền kinh tế, xã hội và trật tự toàn cầu.

Cuốn sách đồng thời đặt ra bài toán kiểm soát: làm thế nào để tận dụng những lợi ích như năng suất và khả năng tiếp cận trí tuệ với chi phí thấp, trong khi hạn chế các nguy cơ do công nghệ gây ra. Với Suleyman, thách thức không phải là ngăn chặn hoàn toàn làn sóng công nghệ, mà là tìm cách kiểm soát nó trước khi tốc độ phát triển vượt quá khả năng quản lý của con người.