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Thể thao

Những vụ chuyển nhượng vừa hoàn tất

  • Thứ sáu, 7/8/2026 04:56 (GMT+7)
  • 16 giờ trước

Real Madrid kích nổ bom tấn đắt giá nhất lịch sử để phục vụ kế hoạch của tân thuyền trưởng Jose Mourinho.

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Chân chạy cánh Yan Diomande được Real Madrid chiêu mộ với tổng giá trị hợp đồng lên đến 140 triệu euro, qua đó trở thành cầu thủ Bờ Biển Ngà đắt giá nhất lịch sử, đồng thời cũng là tân binh có phí chuyển nhượng cao chưa từng có của "Los Blancos".
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Hậu vệ người Argentina, Facundo Medina rời Marseille để gia nhập Leverkusen theo hợp đồng có tổng giá trị 25 triệu euro.
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Tiền vệ tấn công Thiago Almada không thể hiện được nhiều tại Atletico Madrid và được CLB La Liga bán lại cho River Plate với giá 20 triệu euro.
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Nestory Irankunda, tiền vệ trẻ người Australia, được Sporting chiêu mộ từ Watford với giá 15 triệu euro, hợp đồng kéo dài trong 5 mùa giải.
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Tiền vệ công Maghnes Akliouche chia tay AS Monaco sau mùa giải ấn tượng và được PSG mua đứt với giá 50 triệu euro. Đây là thương vụ được HLV Luis Enrique ủng hộ.
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Pep Chavarria được Chelsea chiêu mộ từ Rayo Vallecano với giá 19 triệu euro. Anh được kỳ vọng lấp khoảng trống Marc Cucurella để lại bên cánh trái của đội chủ sân Stamford Bridge.
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Sau khi chiêu mộ James Trafford, Leeds để thủ thành người Brazil, Lucas Perri chuyển sang khoác áo Torino dưới dạng cho mượn, dù mới chiêu mộ anh vào hè năm ngoái từ Lyon.

Mục Thể thao giới thiệu Soccernomics của hai tác giả Simon Kuper và Stefan Szymanski, cuốn sách phơi bày phần nào sự thật về nền công nghiệp bóng đá với đại diện tiêu biểu là những ông lớn như Real Madrid, Barcelona, Manchester United...

Những vụ chuyển nhượng vừa hoàn tất

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36:2141 hôm qua

Duy Anh

chuyển nhượng Mourinho Real Madrid Diomande Chelsea

  • Jose Mourinho

    Jose Mourinho

    Jose Mourinho là huấn luyện viên bóng đá người Bồ Đào Nha và từng dẫn dắt các câu lạc bộ nổi tiếng như Chelsea, Inter Milan, Real Madrid, Manchester United. Ông được Liên đoàn bóng đá Bồ Đào Nha (FPF) bầu chọn là Huấn luyện viên thế kỷ vào năm 2015. Ông còn được gọi là "Người Đặc Biệt", biệt danh ông tự đặt cho bản thân khi lần đầu đến nước Anh huấn luyện cho Chelsea.

    • Ngày sinh: 26/1/1963
    • Nơi sinh: Setubal, Bồ Đào Nha

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