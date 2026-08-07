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Pháp luật

'Nữ quái' đất Cảng sa lưới sau 4 năm gây án

  • Thứ sáu, 7/8/2026 18:33 (GMT+7)
  • 2 giờ trước

Suốt 4 năm lẩn trốn truy nã, nữ quái đất Cảng liên tục di chuyển giữa Thái Lan và Campuchia, chọn địa bàn hẻo lánh, khu tự trị nhằm xóa dấu vết.

Đào Thị Trang (ngoài cùng bên phải) bị bắt giữ và di lý về Hải Phòng để phục vụ công tác điều tra, xử lý.

Chiều 7/8, Công an TP Hải Phòng cho biết, Phòng An ninh điều tra Công an thành phố vừa chủ trì, phối hợp Cơ quan đại diện Bộ Công an Việt Nam tại Campuchia bắt giữ nghi phạm Đào Thị Trang. Trang bị truy nã trong vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản từ 4 năm trước.

Đào Thị Trang (SN 1994, trú phường Lê Chân, TP Hải Phòng) bị Công an TP Hải Phòng truy nã về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” từ ngày 22/11/2022.

Trong suốt 4 năm lẩn trốn, Trang liên tục di chuyển giữa Thái Lan và Campuchia, thường xuyên chọn các vùng sâu, vùng xa, địa bàn hẻo lánh và khu tự trị nhằm xóa dấu vết, gây nhiều khó khăn cho công tác phá án.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Phòng An ninh điều tra Công an TP Hải Phòng xác định nghi phạm đang ẩn náu tại một khách sạn thuộc thành phố Preah Sihanouk, Campuchia. Đơn vị đã nhanh chóng phối hợp Cơ quan đại diện Bộ Công an Việt Nam tại Campuchia lên phương án vây bắt.

Ngày 5/8, các lực lượng công an đã khống chế thành công Trang và di lý về Hải Phòng để tiếp tục điều tra, xử lý.

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https://vtcnews.vn/nu-quai-dat-cang-tron-na-xuyen-quoc-gia-sa-luoi-sau-4-nam-gay-an-ar1033233.html

Minh Khang/VTC News

(Znews đặt lại tiêu đề bài viết)

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