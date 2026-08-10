Ông Nguyễn Thanh Liêm (Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Quang Minh) được bổ nhiệm giữ chức Giám đốc Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội.

Ông Nguyễn Thanh Liêm giữ chức Giám đốc Cơ quan Báo và PT-TH Hà Nội. Ảnh: VOV.

Sáng 10/8, Thành ủy, HĐND, UBND TP Hà Nội tổ chức hội nghị công bố quyết định của Ban Thường vụ Thành ủy, HĐND, UBND thành phố về tổ chức bộ máy và công tác cán bộ.

Tại hội nghị, ông Lê Trung Kiên, Phó trưởng ban Tổ chức Thành ủy Hà Nội đã công bố quyết định của Ban Thường vụ Thành ủy, UBND TP Hà Nội về công tác cán bộ.

Chủ tịch Hà Nội tặng hoa chúc mừng các cán bộ nhận nhiệm vụ.

Cụ thể, theo quyết định, ông Nguyễn Thanh Liêm, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Quang Minh được điều động, phân công, bổ nhiệm giữ chức Giám đốc Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội.

Trước đó, ông Nguyễn Thanh Liêm từng đảm nhận nhiều vị trí như Giám đốc Trung tâm Công nghệ thông tin kiêm Tổng biên tập Báo điện tử Tổ quốc (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch); Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội; Bí thư Huyện ủy Mê Linh, TP Hà Nội; Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Quang Minh, TP Hà Nội.

Tại hội nghị, ông Lê Trung Kiên, Phó trưởng ban Tổ chức Thành ủy Hà Nội còn công bố quyết định của Ban Thường vụ Thành ủy, UBND TP Hà Nội về công tác cán bộ với hàng loạt nhân sự khác.

Ông Trần Đức Hải, Thành ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Hương Sơn, được điều động, phân công, bổ nhiệm giữ chức Giám đốc Sở Công Thương Hà Nội.

Ông Nguyễn Phi Thường, Thành ủy viên, Giám đốc Sở Xây dựng Hà Nội, được điều động, phân công, chỉ định tham gia Ban chấp hành, Ban Thường vụ, giữ chức Bí thư Đảng ủy phường Long Biên nhiệm kỳ 2025-2030.

Bà Đặng Hương Giang, Giám đốc Sở Du lịch, được điều động, chỉ định tham gia Ban chấp hành, Ban Thường vụ, giữ chức Bí thư Đảng ủy phường Đông Ngạc nhiệm kỳ 2025-2030.

Bà Ngô Minh Hoàng, Phó giám đốc Sở Nội vụ, được điều động, bổ nhiệm giữ chức Giám đốc Sở Ngoại vụ TP Hà Nội sau khi thành lập.

Ông Hoàng Lê Việt Anh, Phó giám đốc Sở Du lịch được điều động giữ chức vụ Phó giám đốc Sở Ngoại vụ sau khi thành lập.

Ông Vũ Minh Tuấn, Giám đốc Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội được điều động, bổ nhiệm giữ chức Phó trưởng ban Tuyên Giáo và Dân vận Thành ủy Hà Nội.

Ông Võ Nguyên Phong, Thành ủy viên, Giám đốc Sở Công Thương được điều động, phân công, bổ nhiệm giữ chức Giám đốc Sở Xây dựng, sau khi đơn vị này sáp nhập với Sở Quy hoạch - Kiến trúc.

Sở Xây dựng có các phó giám đốc gồm: Ông Đào Duy Phong, Phó giám đốc Sở Xây dựng Hà Nội, ông Trần Hữu Bảo, ông Đỗ Việt Hải, ông Luyện Văn Phương, ông Trương Hải Long, ông Trần Quang Tuyên, ông Nguyễn Bá Nguyên, ông Đào Minh Tâm.

Cũng theo quyết định, ông Phạm Tuấn Long, Thành ủy viên, Giám đốc Sở Văn hoá, Thể thao Hà Nội giữ chức vụ Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội sau sáp nhập Sở Du lịch vào Sở Văn hóa và Thể thao.

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch TP sau sáp nhập có các phó giám đốc, gồm: Bà Nguyễn Thị Mai Hương, ông Phạm Xuân Tài, bà Lê Thị Ánh Mai, ông Trần Trung Hiếu, ông Nguyễn Trần Quang.

Theo quyết định, ông Nguyễn Cao Minh, Trưởng ban Ban quản lý đường sắt đô thị Hà Nội tham gia Ban chấp hành, Ban Thường vụ, giữ chức Bí thư Đảng ủy xã Yên Xuân nhiệm kỳ 2025-2030.

Ông Mạc Đình Minh, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Yên Xuân giữ chức Trưởng ban Ban quản lý đường sắt đô thị Hà Nội.

Ông Hoàng Trọng Tùng, Giám đốc Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật và nông nghiệp TP Hà Nội giữ chức Giám đốc Sở Dân tộc và Tôn giáo thành phố.

Ông Nguyễn Văn Quyến, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Bát Tràng giữ chức Giám đốc Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật và nông nghiệp Hà Nội.

Ông Trần Anh Tuấn, Thành ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Phó hiệu trưởng trường Đại học Thủ đô Hà Nội được điều động, phân công, chỉ định tham gia Ban chấp hành, Ban Thường vụ, giữ chức Bí thư Đảng ủy xã Bát Tràng nhiệm kỳ 2025-2030.

Ông Nguyễn Mạnh Hà, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Long Biên giữ chức Bí thư Đảng ủy xã Thường Tín nhiệm kỳ 2025-2030.

Ông Ngô Văn Nam, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Đông Ngạc giữ chức Bí thư Đảng ủy xã Hương Sơn nhiệm kỳ 2025-2030.

Ông Nguyễn Mạnh Hồng, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Hạ Bằng giữ chức Bí thư Đảng ủy xã Tây Phương.

Ông Nguyễn Minh Hồng, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Tây Phương giữ chức Bí thư Đảng ủy xã Hạ Bằng.

Ông Phùng Bá Nhân, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Dương Hòa, giữ chức Bí thư Đảng ủy xã An Khánh.

Ông Nguyễn Trung Thuận, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã An Khánh giữ chức Bí thư Đảng ủy xã Dương Hòa.

Ông Hoàng Trúc Phong, Phó bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Cổ Đô được điều động, chỉ định tham gia Ban chấp hành, Ban Thường vụ, giữ chức Phó bí thư Đảng ủy xã Quảng Oai nhiệm kỳ 2025-2030 và giới thiệu để bầu giữ chức Chủ tịch UBND xã Quảng Oai.

Bà Nguyễn Thị Nam, Phó bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Quảng Oai được điều động, chỉ định tham gia Ban chấp hành, Ban Thường vụ, giữ chức Phó bí thư Đảng ủy xã Cổ Đô nhiệm kỳ 2025-2030 và giới thiệu để bầu giữ chức Chủ tịch UBND xã Cổ Đô.

Ông Trịnh Duy Oai, Phó bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường Chương Mỹ được điều động, chỉ định tham gia Ban chấp hành, Ban Thường vụ, giữ chức Phó bí thư Đảng ủy xã Quảng Bị nhiệm kỳ 2025-2030 và giới thiệu để bầu giữ chức Chủ tịch UBND xã Quảng Bị nhiệm kỳ 2026-2031.

Ông Bùi Mạnh Thắng, Phó bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Quảng Bị được điều động, chỉ định tham gia Ban chấp hành, Ban Thường vụ, giữ chức Phó Bí thư Đảng ủy phường Chương Mỹ nhiệm kỳ 2025-2030 và giới thiệu để bầu giữ chức Chủ tịch UBND phường Chương Mỹ nhiệm kỳ 2026-2031.

Ông Trần Xuân Hải, Phó bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Phúc Sơn được điều động, chỉ định tham gia Ban chấp hành, Ban Thường vụ, giữ chức Phó bí thư Đảng ủy xã Hồng Sơn nhiệm kỳ 2025-2030 và giới thiệu để bầu giữ chức Chủ tịch UBND xã Hồng Sơn nhiệm kỳ 2026-2031.

Ông Ngô Quốc Ca, Phó bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Hồng Sơn được điều động, chỉ định tham gia Ban chấp hành, Ban Thường vụ, giữ chức Phó bí thư Đảng ủy xã Phúc Sơn nhiệm kỳ 2025-2030 và giới thiệu để bầu giữ chức Chủ tịch UBND xã Phúc Sơn nhiệm kỳ 2026-2031.

Ông Nguyễn Mạnh Huy được giới thiệu tham gia Liên minh Hợp tác xã TP Hà Nội, giới thiệu chức danh Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã TP Hà Nội.