Phát hiện, thu giữ hơn 1.000 sản phẩm mỳ ăn liền không rõ nguồn gốc xuất xứ

Chi cục Quản lý thị trường (QLTT) tỉnh Lạng Sơn cho biết Tổ địa bàn của Đội QLTT số 1 đã tiến hành kiểm tra đột xuất đối với Công ty TNHH MTV Thơm Anh ở phường Kỳ Lừa.

Tại thời điểm kiểm tra, công ty đang kinh doanh các loại thực phẩm, hàng khô, nước giải khát… Đoàn kiểm tra phát hiện công ty đang kinh doanh 2 loại hàng hóa là thực phẩm là mỳ ăn liền có nguồn gốc sản xuất ngoài Việt Nam, trên bao bì sản phẩm đều thể hiện bằng chữ nước ngoài, đại diện Công ty TNHH MTV Thơm Anh không xuất trình được hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc nhập khẩu hợp pháp. Số lượng hàng hoá xác định là 1044 sản phẩm, tổng trị giá hơn 12 triệu đồng.

Kiểm tra hàng hóa vi phạm. Ảnh: Chi cục QLTT tỉnh Lạng Sơn.

Đội Quản lý thị trường số 1 đã tiến hành lập biên bản vi phạm hành chính và ban hành Quyết định xử phạt 32 triệu đồng đối với 2 hành vi: Kinh doanh hàng hóa nhập lậu và Sử dụng người trực tiếp kinh doanh thực phẩm không có giấy xác nhận tập huấn kiến thức an toàn thực phẩm, đồng thời tịch thu toàn bộ số hàng hóa vi phạm để tiến hành tiêu hủy theo đúng quy định pháp luật.

Để ngăn chặn các loại thực phẩm nhập lậu, thực phẩm không rõ nguồn gốc, xuất xứ không đảm bảo an toàn thực phẩm gây hại đến sức khỏe của người tiêu dùng, trong thời gian tới, Đội Quản lý thị trường số 1 sẽ tiếp tục tăng cường triển khai các biện pháp nghiệp vụ và công tác phối hợp để kịp thời phát hiện, ngăn chặn và xử lý các cá nhân, tổ chức vi phạm trên địa bàn quản lý.