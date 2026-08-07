Phát lộ thêm 17 hài cốt liệt sĩ tại rãnh mộ thứ hai ở CV Lê Thị Riêng

Lực lượng làm nhiệm vụ vừa quy tập thêm 17 hài cốt liệt sĩ tại công viên Lê Thị Riêng (TP.HCM), nâng tổng số bộ hài cốt đã được phát hiện lên con số 227.

Đội tìm kiếm tại công viên sáng 7/8.

Ngày 7/8, lực lượng tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ của Bộ Tư lệnh TP.HCM tiếp tục phát hiện và quy tập thêm 17 bộ hài cốt liệt sĩ tại khu vực tìm kiếm thứ hai (Khu B), trong Công viên Văn hóa Lê Thị Riêng (phường Hòa Hưng). Trong số này, 11 bộ hài cốt có di vật đi kèm, góp phần bổ sung thêm cơ sở phục vụ công tác giám định, xác minh danh tính các liệt sĩ.

Theo Bộ Tư lệnh TP.HCM, trong ngày, các lực lượng tiếp tục mở rộng phạm vi tìm kiếm tại Khu B, tập trung xử lý hơn 300 m3 đất để tiếp cận những khu vực được xác định nghi có hài cốt liệt sĩ. Do lớp đất đắp tại đây dày, hình thành qua nhiều đợt cải tạo công viên, đơn vị đã huy động 3 máy cuốc, một xe ben cùng hai xe tải 3,5 tấn để vận chuyển đất, bảo đảm tiến độ thi công nhưng vẫn giữ yêu cầu thận trọng trong quá trình khai quật.

Lũy kế từ ngày 23/6 đến hết ngày 7/8, lực lượng làm nhiệm vụ đã phát hiện và quy tập 227 bộ hài cốt liệt sĩ, gồm 201 bộ hài cốt riêng lẻ và 26 bộ hài cốt tại 6 vị trí mộ tập thể, trong đó có 2 vị trí tại Khu A và 4 vị trí tại Khu B.

Việc tìm kiếm vẫn được triển khai liên tục theo phương châm khoa học, chặt chẽ, bảo đảm mỗi lớp đất đều được bóc tách cẩn trọng nhằm hạn chế nguy cơ bỏ sót hài cốt hoặc di vật có giá trị phục vụ công tác xác minh danh tính sau này.

Trung tướng Lê Xuân Thế đến thăm và động viên lực lượng tìm kiếm tại công viên.

Cũng trong ngày 7/8, đoàn công tác của Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu 7 do Trung tướng Lê Xuân Thế, Phó Bí thư Đảng ủy, Tư lệnh Quân khu 7, làm trưởng đoàn đã đến dâng hoa, dâng hương tưởng niệm cố Tổng Bí thư Trần Phú và các Anh hùng liệt sĩ tại khu vực công viên Lê Thị Riêng.

Sau lễ dâng hương, đoàn trực tiếp kiểm tra hiện trường, thăm hỏi và động viên cán bộ, chiến sĩ đang thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ. Tư lệnh Quân khu 7 ghi nhận tinh thần trách nhiệm, sự bền bỉ của các lực lượng khi nhiều ngày liên tục làm việc trong điều kiện thời tiết nắng mưa thất thường, khối lượng đất phải xử lý lớn và địa hình khai quật phức tạp.

Ông yêu cầu các đơn vị tiếp tục phối hợp chặt chẽ, tổ chức tìm kiếm một cách khoa học, chính xác, đồng thời nhấn mạnh yêu cầu phải nâng cao tinh thần trách nhiệm trong từng công đoạn khai quật.

Theo Trung tướng Lê Xuân Thế, mỗi phần hài cốt, mỗi di vật được phát hiện đều có giá trị đặc biệt quan trọng, không chỉ góp phần làm sáng tỏ thông tin lịch sử mà còn là cơ sở để giám định ADN, xác định danh tính liệt sĩ và mở ra hy vọng đoàn tụ cho những gia đình đã chờ đợi người thân suốt nhiều thập niên.

"Tôi mong các đồng chí tiếp tục làm việc với tinh thần trách nhiệm cao nhất, trân trọng, tỉ mỉ trong từng thao tác để tìm được hài cốt cũng như các di vật của liệt sĩ. Đây sẽ là cơ sở quan trọng phục vụ giám định ADN, giúp nhiều gia đình có cơ hội tìm lại người thân sau bao năm mong đợi", Trung tướng Lê Xuân Thế chia sẻ.

Trung tướng Lê Xuân Thế kiểm tra hiện trường tìm kiếm, quy tập sáng 7/8.

Trong buổi gặp gỡ, Tư lệnh Quân khu 7 cũng bày tỏ sự đồng cảm sâu sắc với thân nhân các liệt sĩ đang từng ngày dõi theo kết quả tìm kiếm. Ông cho biết bản thân từng trải qua hành trình mòn mỏi đi tìm người thân nên thấu hiểu giá trị của mỗi thông tin được tìm thấy tại hiện trường.

"Tôi cũng từng ở trong tâm trạng đó. May mắn là sau 33 năm, gia đình tôi tìm được mẹ nhờ các cán bộ, chiến sĩ Đội K72. Tôi mong sẽ có thêm nhiều gia đình liệt sĩ được đoàn tụ với người thân như gia đình tôi", ông xúc động nói.

Trung tướng Lê Xuân Thế cũng gửi lời cảm ơn tới các thế hệ cán bộ, chiến sĩ đã và đang làm công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ. Theo ông, đây không chỉ là nhiệm vụ quân sự mà còn là hành trình tri ân, góp phần trả lại tên tuổi cho những người đã hy sinh và khép lại nỗi chờ đợi kéo dài của biết bao gia đình.

Hiện công tác tìm kiếm tại công viên Lê Thị Riêng vẫn được các lực lượng khẩn trương triển khai. Hoạt động này nhằm tìm kiếm các cán bộ, chiến sĩ cách mạng đã hy sinh trong Cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968, đồng thời thể hiện đạo lý "Uống nước nhớ nguồn", "Đền ơn đáp nghĩa" đối với những người đã cống hiến, hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc.