Phê chuẩn khởi tố chủ cửa hàng bán hơn 1.100 đôi giày giả nhãn hiệu

Biết rõ số giày không phải hàng chính hãng, nhưng Nguyễn Văn Chung vẫn đặt mua, gia công, sản xuất để bán kiếm lời. Hơn 1.100 đôi giày giả nhãn hiệu Adidas, Nike, Gucci bị thu giữ.

Ngày 9/8, đại diện VKSND tỉnh Phú Thọ cho biết đơn vị đã phê chuẩn Quyết định khởi tố bị can đối với Nguyễn Văn Chung (SN 1991, trú tại xã Tu Vũ, tỉnh Phú Thọ) về tội "Xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp" theo khoản 1 Điều 226 Bộ luật Hình sự.

Qua công tác nắm tình hình, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Phú Thọ kiểm tra Hộ kinh doanh Văn Chung do Nguyễn Văn Chung làm chủ.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Phú Thọ tống đạt Quyết định khởi tố bị can Nguyễn Văn Chung. Ảnh: CAPT.

Quá trình kiểm tra, lực lượng Công an phát hiện và tạm giữ 1.115 đôi giày các loại có dấu hiệu giả mạo các nhãn hiệu ADIDAS, NIKE và GUCCI, đồng thời thu giữ khoảng 500 vỏ hộp, thẻ sản phẩm, mác hàng hóa in các nhãn hiệu nêu trên.

Tại cơ quan Công an, Nguyễn Văn Chung khai nhận biết rõ số giày nói trên không phải hàng chính hãng, không có hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc hợp pháp nhưng vẫn đặt mua, gia công, sản xuất để đưa về cửa hàng và kho hàng tiêu thụ nhằm thu lợi bất chính.

Đối tượng còn sử dụng vỏ hộp, thẻ sản phẩm và mác hàng hóa mang các nhãn hiệu nổi tiếng để tạo niềm tin cho khách hàng về nguồn gốc và chất lượng sản phẩm.

Tang vật cơ quan Công an phát hiện. Ảnh: CAPT.

Kết luận giám định của Viện Sở hữu trí tuệ quốc gia thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ xác định, các mẫu giày được trưng cầu giám định đều là hàng hóa giả mạo đối với các nhãn hiệu đang được bảo hộ. Theo kết luận định giá tài sản, 1.115 đôi giày bị thu giữ có tổng trị giá hơn 253 triệu đồng.

Qua vụ việc trên, cơ quan chức năng khuyến cáo các tổ chức, cá nhân hoạt động sản xuất, kinh doanh cần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, đặc biệt là các quy định về sở hữu trí tuệ; tuyệt đối không sản xuất, gia công, tàng trữ, vận chuyển hoặc kinh doanh hàng hóa giả mạo nhãn hiệu, hàng hóa xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ.

Việc chạy theo lợi nhuận, bất chấp quy định của pháp luật không chỉ gây thiệt hại cho doanh nghiệp, ảnh hưởng quyền lợi người tiêu dùng mà còn có thể bị xử lý nghiêm theo quy định.