Real phá kỷ lục mua Diomande

Real Madrid vừa chính thức chiêu mộ thành công Yan Diomande từ RB Leipzig với mức giá kỷ lục, khẳng định tham vọng thống trị dưới thời huấn luyện viên Jose Mourinho.
Yan Diomande chính thức chuyển tới Real Madrid. Ảnh: Real Madrid
Theo ESPN, tổng giá trị thương vụ lên tới 140 triệu euro, bao gồm 125 triệu euro phí chuyển nhượng cố định và 15 triệu euro phụ phí tùy theo thành tích. Con số này chính thức biến Diomande trở thành bản hợp đồng đắt giá nhất lịch sử câu lạc bộ, vượt qua kỷ lục của Jude Bellingham (2023) và Eden Hazard (2019).
Tuyển thủ Bờ Biển Ngà trở thành mục tiêu săn đón hàng đầu châu Âu sau mùa giải bùng nổ tại Bundesliga với 12 bàn thắng và 8 đường kiến tạo. Phong độ chói sáng của anh tại World Cup 2026 trong màu áo đội tuyển quốc gia thúc đẩy Real Madrid quyết liệt đàm phán để vượt mặt các đối thủ lớn như PSG hay Liverpool.
Trước khi cập bến sân Bernabeu, Diomande đã rời trại huấn luyện của RB Leipzig để tiến hành kiểm tra y tế tại Tây Ban Nha vào sáng thứ Năm.
Sự thăng tiến của Diomande được đánh giá là cực kỳ ấn tượng. Chỉ trong vòng hai năm, anh đi từ học viện DME (Mỹ) sang Leganes, trước khi được đại diện Bundesliga mua lại với giá 20 triệu euro vào tháng 7/2025.
Trước tuyển thủ Bờ Biển Ngà, đội chủ sân Bernabeu đã liên tiếp đưa về những tên tuổi như Bernardo Silva, Ibrahima Konate, Denzel Dumfries, Marc Cucurella và tiền đạo trẻ Carlos Espi.
Bên cạnh việc chiêu mộ tân binh, Real Madrid cũng đang đạt được những bước tiến tích cực trong quá trình gia hạn hợp đồng với trụ cột Vinicius Junior.
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Huy Trưởng
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Jose Mourinho là huấn luyện viên bóng đá người Bồ Đào Nha và từng dẫn dắt các câu lạc bộ nổi tiếng như Chelsea, Inter Milan, Real Madrid, Manchester United. Ông được Liên đoàn bóng đá Bồ Đào Nha (FPF) bầu chọn là Huấn luyện viên thế kỷ vào năm 2015. Ông còn được gọi là "Người Đặc Biệt", biệt danh ông tự đặt cho bản thân khi lần đầu đến nước Anh huấn luyện cho Chelsea.