Rời TP.HCM về quê, vợ chồng trẻ xây biệt thự 312 m2 uốn lượn lạ mắt

Căn biệt thự vợ chồng chị Thư dành nhiều tâm huyết được lấy ý tưởng từ hình ảnh cây lưỡi rồng, nổi bật nhờ các đường bo cong mềm mại và lạ mắt.

Căn biệt thự 312 m2 của vợ chồng chị Thư ở Đắk Lắk.

6h sáng, chị Nguyễn Thư (sinh năm 1993, ngụ tại Làng Lò, Đắk Lắk) cùng gia đình thức dậy, đón bình minh và hít thở không khí trong lành ở sân vườn, ngắm từng chi tiết trong ngôi nhà mà hai vợ chồng đã dành nhiều công sức và tâm huyết suốt nhiều năm.

Đã lâu lắm rồi, cả gia đình mới lại có những giây phút thảnh thơi như vậy. Đây chính là khoảnh khắc mà chị và ông xã đã ấp ủ, mong ước từ lâu.

Nhìn các con chơi đùa bên hồ cá, chị Thư cảm thấy hạnh phúc hơn bao giờ hết vì quyết định rời TP.HCM trở về quê nhà Đắk Lắk. Để có được thành quả này, vợ chồng chị dành gần 1 năm lên kế hoạch, sát cánh đồng hành cùng đội ngũ thợ thi công nhằm tạo ra ngôi nhà ưng ý nhất.

Rời phố về quê

Đầu năm 2025, chị Thư cùng gia đình rời TP.HCM trở về quê nhà Đắk Lắk (trước kia thuộc tỉnh Phú Yên cũ) sinh sống.

Dù cuộc sống ở TP.HCM rất tiện nghi và đầy đủ, vợ chồng chị vẫn luôn hướng tới không gian sống gần gũi thiên nhiên, nhẹ nhàng, thoải mái. Kế hoạch này vốn nằm trong dự tính của hai vợ chồng từ nhiều năm trước.

Cả hai quyết định xây dựng một ngôi nhà vững chãi ở quê, vừa làm nơi khởi nghiệp, vừa tạo không gian gắn kết với thiên nhiên và lưu giữ những ký ức tuổi thơ cho con cái. Căn nhà được khởi công đầu năm 2025 và hoàn thành cuối năm.

Không gian bên trong căn nhà được thiết kế tỉ mỉ, lấy ý tưởng từ cây lưỡi rồng của quê hương chị Thư.

"Khi xây ngôi nhà này, mong muốn lớn nhất của tôi là có không gian sống bình yên, gần gũi thiên nhiên để cả gia đình quây quần, đồng thời cũng là nơi gắn bó với công việc phát triển các sản phẩm từ cây lưỡi rồng của quê hương", chị Thư chia sẻ.

Chị Thư cho biết chi phí xây dựng và hoàn thiện "tương đối lớn", không tiết lộ con số cụ thể. Nhưng thành quả nhận lại chị thấy hoàn toàn xứng đáng với những nỗ lực mà cả gia đình đã bỏ ra sau nhiều năm tích lũy tại thành phố. Ngôi nhà không chỉ nổi bật ở phong cách thiết kế ưu tiên không gian mở, mà còn trở thành nơi nạp lại năng lượng trọn vẹn cho từng thành viên.

"Mỗi lần về nhà, tôi đều thấy bình yên, được nạp lại năng lượng và có thêm động lực để tiếp tục phát triển công việc ngay trên chính quê hương. Tôi hy vọng ngôi nhà sẽ luôn là nơi gắn kết gia đình và là tổ ấm để các con có thật nhiều kỷ niệm đẹp khi lớn lên", gia chủ bộc bạch.

Kiến trúc bo cong độc lạ

Căn biệt thự của gia đình chị Thư có tổng diện tích 312 m2, quy mô gồm 1 trệt và 1 lầu. Ngôi nhà được bố trí đầy đủ các không gian chức năng như phòng khách, bếp, phòng làm việc, phòng ngủ cùng khu vực sân vườn rộng thoáng.

Khác với kiến trúc truyền thống thường thấy ở địa phương, ngôi nhà mang phong cách hiện đại với tông màu trắng chủ đạo. Chị và ông xã lồng ghép đường nét bo cong mềm mại ở mặt tiền, hệ cửa kính lớn và ban công kính giúp tối ưu hóa ánh sáng tự nhiên, tạo cảm giác thoáng đãng nhưng vẫn ấm cúng.

Chiếc cầu thang cong uốn lượn mềm mại là nơi chị Thư và ông xã yêu thích nhất trong căn nhà.

Chị cũng cho hay, lựa chọn kiến trúc bo cong đặt ra bài toán khó cho đội ngũ thợ xây trong quá trình thi công. Các hạng mục như phần mái cong, cầu thang cong và các chi tiết hoàn thiện đòi hỏi tay nghề thợ cùng độ chính xác rất cao.

"Vất vả nhất là thi công phần mái cong, cầu thang cong và các chi tiết hoàn thiện. Những hạng mục này mất nhiều thời gian hơn thiết kế thông thường, phải làm rất tỉ mỉ, canh chỉnh từng chi tiết và còn phụ thuộc vào thời tiết để đảm bảo chất lượng", chị Thư chia sẻ.

Với gia đình chị, điểm ấn tượng nhất của ngôi nhà là chiếc cầu thang cong uốn lượn mềm mại. Ngay dưới chân cầu thang, chị Thư bố trí thêm một tiểu cảnh xương rồng, loài cây gắn liền công việc và hành trình khởi nghiệp của gia đình, mang đến dấu ấn cá nhân vừa mộc mạc vừa khác biệt.

"Tôi hy vọng ngôi nhà mới không chỉ là chốn che mưa che nắng, mà còn phải có gu thẩm mỹ, nét cá tính riêng. Dù quá trình xây dựng khá áp lực nhưng khi nhìn thành quả đúng như mong đợi, mình thấy mọi công sức và tâm huyết bỏ ra đều xứng đáng", chị Thư tâm sự.

Căn biệt thự về đêm với thiết kế khác lạ, mặt tiền có nhiều hình khối và đường cong.