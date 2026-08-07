Salah rời sân khấu lớn

Việc Mohamed Salah gia nhập Trabzonspor cho thấy vị thế của anh trong bóng đá châu Âu thay đổi nhanh chóng chỉ sau một mùa giải.

Salah gia nhập Trabzonspor sau khi khép lại hành trình nhiều năm thành công trong màu áo Liverpool.

Salah từng đứng trước cơ hội rời Liverpool trong tư thế của một trong những cầu thủ tự do được săn đón nhất châu Âu. Tuy nhiên, điểm đến cuối cùng của anh lại là Trabzonspor, đội bóng không thuộc nhóm quyền lực lớn nhất Thổ Nhĩ Kỳ.

Với Trabzonspor, đây là thương vụ mang tính lịch sử. Salah đem đến danh tiếng, sức hút thương mại và kinh nghiệm mà ít cầu thủ từng khoác áo CLB này sở hữu. Nhưng với cá nhân tiền đạo người Ai Cập, quyết định ấy khó được xem là một bước tiến.

Chỉ một năm trước, Salah còn ghi 29 bàn và có 18 kiến tạo tại Premier League. Anh vẫn là biểu tượng tại Anfield, đồng thời đủ sức thu hút sự quan tâm từ những đội bóng hàng đầu nếu rời Liverpool theo dạng tự do. Mọi thứ sau đó thay đổi nhanh hơn dự kiến.

Không còn chỗ trong kế hoạch của Liverpool

Vị thế của Salah tại Liverpool bắt đầu lung lay khi anh không còn được mặc định đá chính. Tiền đạo người Ai Cập phải ngồi dự bị trong một số trận quan trọng, trong khi ban huấn luyện ưu tiên những phương án trẻ hơn trên hàng công.

Mâu thuẫn giữa Salah và HLV Arne Slot cũng dần xuất hiện. Cầu thủ 34 tuổi từng công khai bày tỏ sự thất vọng, cho rằng bản thân bị đẩy vào thế phải chịu trách nhiệm cho những vấn đề của đội bóng.

Tuy nhiên, việc Slot rời Anfield không làm tương lai của Salah thay đổi. Liverpool vẫn quyết định chia tay anh, cho thấy đây không đơn thuần là xung đột giữa cầu thủ và HLV. Ban lãnh đạo CLB dường như tin rằng thời kỳ hay nhất của Salah đã qua.

Trận hòa Brentford hồi tháng 5 trở thành lần cuối anh khoác áo Liverpool. Salah khép lại hành trình tại Anfield với vị thế của một huyền thoại, nhưng không còn được xem là nhân vật trung tâm trong kế hoạch tiếp theo.

Liverpool chia tay Salah nhưng vẫn chưa tìm được cầu thủ đủ sức thay thế tầm ảnh hưởng của tiền đạo người Ai Cập.

Điều đáng chú ý là không có đội bóng lớn nào thực sự vào cuộc. Khả năng trở lại Roma không thành hiện thực, trong khi những lời mời từ Mỹ hay Saudi Arabia không phù hợp với mong muốn tiếp tục thi đấu tại châu Âu của Salah.

Trabzonspor vì thế trở thành lựa chọn khả thi nhất. Đội bóng Thổ Nhĩ Kỳ có thể trao cho Salah mức thu nhập cao, vị trí đá chính và vai trò trung tâm. Khoảng cách địa lý gần Ai Cập cùng môi trường văn hóa phù hợp cũng là những yếu tố có thể tác động đến quyết định của anh. Dù vậy, những điều đó không che được thực tế rằng Salah đã rời xa sân khấu lớn nhất.

Liverpool vẫn chưa tìm được người thay thế

Trabzonspor chỉ đứng thứ ba tại giải vô địch Thổ Nhĩ Kỳ mùa trước và phải bắt đầu hành trình châu Âu từ vòng loại Europa League. Trong trường hợp không vượt qua vòng loại, Salah có thể phải thi đấu tại Conference League. Đó là sự thay đổi lớn với một cầu thủ từng nhiều năm cạnh tranh chức vô địch Premier League và Champions League.

Salah vẫn đủ khả năng tạo khác biệt tại Super Lig. Kinh nghiệm, khả năng dứt điểm và bản năng chọn vị trí của anh có thể giúp Trabzonspor tiến gần hơn đến Galatasaray, Fenerbahce hay Besiktas.

Nhưng ở tuổi 34, tiền đạo người Ai Cập không còn duy trì được tốc độ và sự bùng nổ như trước. Những màn trình diễn nổi bật xuất hiện thưa dần, trong khi khả năng đóng góp khi không có bóng cũng trở thành vấn đề.

Liverpool có lý do để bước tiếp, nhưng đội chủ sân Anfield vẫn chưa giải quyết được khoảng trống Salah để lại. CLB từng theo đuổi Yan Diomande, song cầu thủ chạy cánh này chọn Real Madrid. Khi mùa giải mới đến gần, Liverpool vẫn thiếu một tiền đạo cánh có thể bảo đảm số bàn thắng và tầm ảnh hưởng tương tự Salah.

Đó là nghịch lý trong cuộc chia tay này. Liverpool cho rằng Salah không còn phù hợp với kế hoạch dài hạn, nhưng vẫn chưa tìm được người đủ sức thay thế anh.

Với Trabzonspor, Salah có thể tiếp tục chơi bóng ở châu Âu, nhận mức đãi ngộ tốt và trở thành ngôi sao số một của đội. Tuy nhiên, vụ chuyển nhượng cũng cho thấy ranh giới mong manh của bóng đá đỉnh cao.

Chỉ trong một mùa giải, Salah đi từ vị thế ngôi sao hàng đầu Premier League đến một bến đỗ ít ai hình dung. Anh vẫn là huyền thoại của Liverpool, nhưng chương mới tại Thổ Nhĩ Kỳ khó có thể mang lại hào quang như những năm tháng ở Anfield.