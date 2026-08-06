Sao Nhật Bản trở thành mục tiêu thay thế Welbeck

Brighton được cho là đã bắt đầu những bước tiếp cận cụ thể nhằm chiêu mộ tiền đạo Ayase Ueda từ Feyenoord trong kỳ chuyển nhượng hè 2026.

Ueda là vua phá lưới của giải vô địch quốc gia Hà Lan mùa trước. Ảnh: Reuters.

Chân sút người Nhật Bản nổi lên như một trong những mục tiêu hàng đầu của đội chủ sân Amex sau khi Danny Welbeck chuyển sang Chelsea.

Theo Football Place, Brighton đánh giá rất cao Ueda và xem anh là phương án phù hợp để tăng cường sức mạnh hàng công. Tiền đạo 27 tuổi vừa trải qua mùa giải bùng nổ tại giải vô địch quốc gia Hà Lan khi ghi 25 bàn và giành danh hiệu Vua phá lưới Eredivisie.

Ueda còn hợp đồng với Feyenoord đến năm 2028, nhưng đội bóng Hà Lan sẵn sàng xem xét bán anh nếu nhận được lời đề nghị đáp ứng mức định giá. Feyenoord được cho là yêu cầu khoảng 35 triệu euro mới đồng ý đàm phán.

Việc Welbeck rời Brighton đã khiến vị trí trung phong trở thành ưu tiên hàng đầu của ban huấn luyện. Ueda được đánh giá cao nhờ khả năng dứt điểm đa dạng, di chuyển thông minh và kinh nghiệm thi đấu ở môi trường châu Âu. Nếu cập bến Brighton, anh sẽ có cơ hội sát cánh cùng đồng đội ở tuyển Nhật Bản là Kaoru Mitoma.

Tuy nhiên, thương vụ này vẫn còn nhiều điểm cần theo dõi. Tờ Algemeen Dagblad cho biết Brighton hiện chưa gửi lời đề nghị chính thức và mức độ quan tâm chưa thực sự nóng như những thông tin xuất hiện trước đó. Còn RTV Rijnmond khẳng định Brighton là một trong những CLB có sự quan tâm cụ thể đến Ueda và Feyenoord sẵn sàng đàm phán nếu nhận được mức giá hợp lý.

Ngoài Brighton, một đội bóng khác của Premier League là Ipswich Town cũng đang theo sát tiền đạo người Nhật, khiến cuộc đua giành chữ ký của Ueda có thể trở nên đáng chú ý trong những tuần cuối của kỳ chuyển nhượng.

Sau mùa giải thăng hoa tại Feyenoord, Ueda đang đứng trước cơ hội lớn để thực hiện bước tiến quan trọng trong sự nghiệp nếu đặt chân đến Premier League.

Nhật Bản nâng tỷ số lên 2-0 trước Tunisia Ayase Ueda nhân đôi cách biệt cho đại diện châu Á trước Tunisia trong trận đấu thuộc lượt hai bảng F World Cup 2026 sáng 21/6.

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