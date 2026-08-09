Sắp có mưa sao băng đẹp nhất năm

Đêm 12, rạng sáng ngày 13/8, người yêu thiên văn Việt Nam sẽ có cơ hội chiêm ngưỡng mưa sao băng Perseids - một trong những trận mưa sao băng đẹp và được mong chờ nhất trong năm.

Mưa sao băng Perseids diễn ra từ ngày 17/7 đến 24/8 hàng năm, đạt cực đại vào khoảng đêm ngày 12, rạng sáng 13/8. Đây là một trong những trận mưa sao băng được chờ đợi nhất hàng năm, đặc biệt tại Bắc bán cầu với tần suất cực đại có thể đạt từ 60-80 vệt một giờ.

Perseids hình thành khi Trái Đất đi qua dòng bụi và các mảnh vụn do sao chổi Swift-Tuttle để lại, tạo thành những vệt sáng nhanh trên bầu trời.

Điểm đặc biệt của Perseid năm nay là thời điểm cực đại gần như trùng với trăng non, đồng nghĩa ánh trăng gần như không gây ảnh hưởng đến việc quan sát.

Mưa sao băng Perseids sẽ đạt cực đại vào đêm 12, rạng sáng ngày 13/8.

Đây được đánh giá là điều kiện rất thuận lợi đối với những người muốn săn sao băng, trái ngược với năm ngoái, khi điều kiện trăng tròn làm che mờ rất nhiều vệt băng sáng.

Tâm điểm quan sát là chòm sao Anh Tiên nằm ở phía đông bắc trên bầu trời. Tuy nhiên, các vệt sao băng cũng có thể xuất hiện ở bất cứ đâu. Thời gian quan sát lý tưởng nhất là sau nửa đêm.

Người quan sát không cần kính thiên văn, nên tìm nơi có bầu trời quang, rộng, ít ánh sáng đèn và ô nhiễm không khí. Chú ý theo dõi thời tiết nếu có kế hoạch quan sát.

Đáng lưu ý, cũng trong ngày 12/8 còn diễn ra một sự kiện thiên văn rất đáng chú ý là nhật thực toàn phần.

Hiện tượng này xảy ra khi Mặt Trăng đi qua giữa Trái Đất và Mặt Trời, che khuất hoàn toàn Mặt trời trong thời gian ngắn. Khi đó, bầu trời giữa ban ngày trở nên tối sầm, nhiệt độ có thể giảm và vành nhật hoa hiện rõ quanh Mặt Trăng.

Đây là một trong những hiện tượng thiên văn kỳ thú, nhưng chỉ có thể quan sát toàn phần tại một dải hẹp trên Trái Đất.

Lần nhật thực này chỉ có thể thấy được ở Châu Âu, Bắc Á, Bắc/Tây Phi, phần lớn Bắc Mỹ. Việt Nam không thể quan sát hiện tượng nhật thực toàn phần này.