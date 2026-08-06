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Sức khỏe

Sốt xuất huyết tại TP.HCM tăng hơn 20% trong 1 tuần

  • Thứ năm, 6/8/2026 22:30 (GMT+7)
  • 22 giờ trước

Số ca sốt xuất huyết tại TP.HCM tiếp tục gia tăng trong tuần 31 của năm 2026, trong khi bệnh tay chân miệng vẫn duy trì ở mức cao nhưng tương đối ổn định.

Số ca sốt xuất huyết tại TP.HCM tiếp tục tăng mạnh trong tuần 31 với hơn 1.100 trường hợp mắc. Tay chân miệng vẫn ghi nhận trên 1.000 ca, chưa có dấu hiệu giảm.

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP.HCM (HCDC) cho biết trong tuần 31 (từ ngày 27/7 đến 2/8), toàn thành phố ghi nhận 1.130 trường hợp mắc sốt xuất huyết, tăng 20,8% so với số ca trung bình của 4 tuần trước đó.

Lũy kế từ đầu năm 2026 đến hết tuần 31, TP.HCM đã ghi nhận 24.651 ca mắc sốt xuất huyết. Những địa phương có tỷ lệ mắc cao nhất, tính trên 100.000 dân, gồm An Nhơn Tây, Chánh Phú Hòa và Minh Thạnh.

Trong cùng thời gian, thành phố ghi nhận 1.012 trường hợp mắc tay chân miệng, gần như không thay đổi so với mức trung bình của 4 tuần trước, chỉ tăng 0,2%.

Tính từ đầu năm đến hết tuần 31, toàn thành phố có 28.312 ca tay chân miệng. Các địa phương ghi nhận tỷ lệ mắc cao trên 100.000 dân gồm đặc khu Côn Đảo, Bình Khánh và Hiệp Phước.

Theo ngành y tế, thời điểm mùa mưa là điều kiện thuận lợi để muỗi truyền bệnh sốt xuất huyết sinh sản và phát triển, làm gia tăng nguy cơ bùng phát dịch tại các khu dân cư nếu không kiểm soát tốt các ổ lăng quăng. Trong khi đó, bệnh tay chân miệng thường lưu hành quanh năm, dễ lây lan trong môi trường nhà trẻ, trường mẫu giáo và các hộ gia đình có trẻ nhỏ.

Để phòng bệnh sốt xuất huyết, ngành y tế khuyến cáo người dân chủ động diệt lăng quăng, loại bỏ các vật dụng chứa nước đọng, thay nước bình hoa, úp kín các dụng cụ chứa nước và phối hợp với địa phương trong các chiến dịch vệ sinh môi trường. Đồng thời, mỗi người cần thực hiện các biện pháp tránh muỗi đốt như ngủ màn, mặc quần áo dài tay và sử dụng kem hoặc vợt chống muỗi.

Đối với bệnh tay chân miệng, phụ huynh cần hướng dẫn trẻ rửa tay thường xuyên bằng xà phòng, vệ sinh đồ chơi, dụng cụ ăn uống và bề mặt tiếp xúc hàng ngày. Khi trẻ có biểu hiện sốt, nổi ban ở lòng bàn tay, bàn chân hoặc xuất hiện các vết loét trong miệng, gia đình cần đưa đến cơ sở y tế để được khám và theo dõi, tránh tự điều trị tại nhà hoặc đưa trẻ đến lớp khi đang mắc bệnh nhằm hạn chế lây lan trong cộng đồng.

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Phương Anh

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