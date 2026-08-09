Tạm ngừng viếng để tu bổ định kỳ Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh

Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh sẽ tạm ngừng tổ chức lễ viếng từ ngày 4/9 đến 2/11 để thực hiện công tác tu bổ định kỳ, trước khi mở cửa trở lại vào đầu tháng 11.

Du khách dự lễ thượng cờ tại Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh sáng 19/4/2025. Ảnh: Đinh Hà.

Theo thông báo của Bộ Tư lệnh Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh, công trình Lăng sẽ được tu bổ định kỳ trong khoảng 2 tháng, từ ngày 4/9 đến hết ngày 2/11.

Trong thời gian này, hoạt động đón người dân và khách quốc tế vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh tạm ngừng để phục vụ công tác tu bổ, bảo dưỡng.

Từ ngày 3/11, Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh mở cửa trở lại, tiếp tục tổ chức lễ viếng theo kế hoạch. Du khách có dự định vào Lăng trong thời gian trên cần lưu ý để chủ động sắp xếp lịch trình.

Việc tạm ngừng lễ viếng để tu bổ không phải hoạt động mới. Theo Bộ Tư lệnh Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh, công tác bảo dưỡng, tu bổ công trình được thực hiện định kỳ hàng năm, thường kéo dài khoảng 2-3 tháng.

Hoạt động bảo dưỡng, tu bổ nhằm phục vụ nhiệm vụ giữ gìn lâu dài thi hài Chủ tịch Hồ Chí Minh, đồng thời duy trì điều kiện kỹ thuật và cảnh quan của công trình.

Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh nằm tại Quảng trường Ba Đình, Hà Nội. Công trình được khởi công năm 1973, khánh thành năm 1975 và là nơi gìn giữ thi hài Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Lễ viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh thu hút đông người dân và du khách, đặc biệt vào các dịp lễ, ngày kỷ niệm lớn. Việc vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh không thu phí.