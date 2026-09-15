Tay vợt pickleball số 2 thế giới phượt Hà Giang

Anna Bright dành 2 ngày phượt Hà Giang bằng xe máy, trekking, tắm thác và thử rượu ngô. Tay vợt pickleball số 2 thế giới ví hành trình là một giấc mơ, được đối xử "như công chúa".

Anna Bright mặc áo "tôi yêu Việt Nam", check-in Hà Giang.

Ngày 10/9, tay vợt pickleball số 2 thế giới Anna Bright có buổi giao lưu cùng đông đảo người hâm mộ tại một cụm sân ở phường Long Biên, Hà Nội. Kết thúc chương trình, cô dành thời gian dạo phố cổ Hà Nội, ăn bún chả và uống cà phê tại một địa điểm được nhiều du khách quốc tế "săn đón".

Rời Hà Nội, Bright quyết định khám phá Hà Giang Loop (vòng lặp Hà Giang, tỉnh Tuyên Quang) bằng xe máy.

"Được đối xử như công chúa"

Ngày đầu tiên ở Hà Giang, Bright thức dậy từ rất sớm. Cô cho biết mình có thể ngủ ở bất cứ đâu nhưng khó ngủ xuyên đêm. Tối hôm trước, tay vợt 26 tuổi thậm chí ngủ gật khi ngồi phía sau xe máy.

Sau khi uống cà phê và viết nhật ký, Bright thu xếp hành lý, chuẩn bị cho hành trình trong ngày. Đồng hành cùng cô là Tuấn - lái xe người bản địa kiêm trưởng nhóm.

Buổi sáng, cả nhóm đến khu vực biên giới Việt Nam - Trung Quốc rồi bắt đầu trekking (đi bộ đường dài). Tại đây, Bright gặp những đứa trẻ địa phương, được các em hướng dẫn tham gia một số hoạt động.

Anna Bright check-in tại một số điểm có cảnh đẹp trên cung đường Hà Giang.

Cô cũng ghi lại khoảnh khắc ngồi bên mép vách đá, thả chân xuống phía dưới. Sau một bữa ăn nhẹ, họ tiếp tục hành trình bằng xe máy. Bright ước tính quãng đường di chuyển trong ngày khoảng 120 km.

"Cảnh sắc dọc đường 'đẹp đến mức khó tin', tôi được tài xế chăm sóc, 'đối xử như một nàng công chúa'", cô nói.

Bright nhận xét bữa trưa khá nhạt, có thể do những người tổ chức muốn phù hợp hơn với khẩu vị của du khách phương Tây. Buổi chiều, họ tắm thác, các thành viên lần lượt nhảy từ vách đá xuống. Bright mô tả trải nghiệm này là "điên rồ".

Cuối ngày, đoàn về homestay sau một ngày dài trên cung đường Hà Giang. Dù đã thấm mệt, Bright vẫn ngồi lại ăn tối cùng mọi người và thử rượu ngô bản địa. Nữ tay vợt cho biết sẽ nhớ câu hô "1, 2, 3... dô!" trong những lần nâng chén cùng người Việt.

"Đêm hôm đó khép lại bằng một buổi karaoke sôi động. Tôi đã có khoảng thời gian tuyệt vời, nhận ra chuyến đi mang đến cho mình nhiều góc nhìn mới về cuộc sống và con người Việt Nam", nữ tay vợt tâm sự.

Sông Nho Quế, thác nước, Phố Cáo "đẹp đến khó tin" trong chuyến đi của Anna Bright.

"Hà Giang Loop là một giấc mơ"

Bright xem Hà Giang Loop là "một giấc mơ" mà cô luôn nghĩ về, với những trải nghiệm mang màu sắc huyền ảo, kỳ diệu và khó quên.

Trên đường đi, cô gặp những người bạn mới, mở rộng góc nhìn theo những cách cô không ngờ tới. Lần đầu trải nghiệm một phần cuộc sống ở vùng nông thôn Việt Nam, cô có cảm giác mình được "nuông chiều" bởi những gì vùng đất này mang lại.

"Thế giới đẹp đến khó tin", Bright viết khi chia sẻ về Hà Giang. Nữ tay vợt dự định tiếp tục khám phá Việt Nam, mong muốn trở lại Hà Giang vào một ngày nào đó.

Anna Bright (thứ 5 từ trái qua) cùng nhóm du khách quốc tế phượt Hà Giang bằng xe máy.

Hà Giang Loop là hành trình nhiều ngày bằng xe máy theo những cung đường quanh co xuyên qua núi và các bản làng hẻo lánh, nổi tiếng trong cộng đồng du khách quốc tế những năm gần đây.

Cung đường này thường được tính từ Quản Bạ qua Yên Minh, lên Đồng Văn, qua Mèo Vạc rồi trở về Quản Bạ. Tuyến dài khoảng 350 km, đi qua các hõm núi, đèo cao, vực sâu, những đứt gãy địa chất và hẻm vực.

Hồi tháng 3, tạp chí du lịch quốc tế Time Out bình chọn Hà Giang vào danh sách 51 điểm đến đẹp nhất thế giới, tạo thêm động lực để địa phương phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn trong những năm tới.

Anna Bright chụp ảnh cùng Tuấn - "easy rider" địa phương, người trực tiếp lái xe máy đưa cô khám phá Hà Giang.

Dịp nghỉ lễ 2/9, Tuyên Quang đón khoảng 168.000 lượt khách trong 5 ngày, với gần 12.000 khách quốc tế và 156.000 khách nội địa. Lượng khách trong nước tăng 50% so với cùng kỳ năm ngoái.

Tổng chi tiêu của du khách trong thời gian này ước đạt 443,5 tỷ đồng . Trong đó, khách nội địa chi khoảng 389,5 tỷ đồng , khách quốc tế khoảng 54 tỷ đồng .

Tại các cơ sở lưu trú, công suất phòng bình quân trong những ngày cao điểm đạt 45-50%. Du khách tập trung đông tại các khu vực như Đồng Văn, Lũng Cú, Mèo Vạc, Nà Hang, Lâm Bình và Tân Trào, nơi có các điểm du lịch sinh thái, văn hóa và lịch sử.

Anna Bright sinh năm 1999 tại Florida, Mỹ. Trước khi theo đuổi sự nghiệp pickleball, cô từng là tay vợt tennis NCAA, đại diện Đại học California, Berkeley. Từ năm 2022, Bright bắt đầu thi đấu pickleball chuyên nghiệp. Hiện tay vợt 26 tuổi thi đấu cho đội St. Louis Shock tại MLP và xếp hạng số 2 trong nhóm các vận động viên nữ hàng đầu.