The Rock vẫn không có đối thủ, vì sao?

Năm 2026 đánh dấu bước bùng nổ về cát-xê của diễn viên tại Hollywood. Không nằm ngoài dự đoán, Dwayne "The Rock" Johnson vẫn chễm chệ ngôi đầu bảng.

Hollywood từ lâu là nơi mà sức hút, vị thế của ngôi sao tỷ lệ thuận với những khoản cát-xê khổng lồ. Song 2026 là cột mốc bùng nổ nhất với nhiều diễn viên hạng A. Các hãng phim lớn đang rót những khoản ngân sách lớn vào những gương mặt bảo chứng phòng vé nhằm bảo đảm sức hút toàn cầu cho loạt dự án.

Từ những thương hiệu bom tấn tỷ USD, các phần tiếp theo được chờ đợi từ lâu cho đến bản chuyển thể live-action quy mô tầm cỡ, cuộc cạnh tranh giành giật các tài năng hàng đầu chưa bao giờ khốc liệt đến thế.

Bảng xếp hạng những nam, nữ diễn viên nhận thù lao cao nhất Hollywood năm 2026 được dẫn đầu bởi những ngôi sao có khả năng làm chủ phòng vé. Năm nay, một số tên tuổi lớn chỉ cần tham gia vài dự án đã có thể bỏ túi khoản tiền khổng lồ, trong khi những người khác tích lũy thu nhập thông qua tần suất phủ sóng dày đặc ở cả mảng điện ảnh lẫn truyền hình.

Dwayne Johnson đứng đầu bảng xếp hạng với mức thu nhập ước tính cao nhất, trong khi những tên tuổi như Anne Hathaway, Zendaya, Tom Holland và Ryan Gosling tiếp tục chứng minh rằng cả vị thế kỳ cựu lẫn sức hút gen Z đều có thể tạo ra những kỷ lục thù lao vô tiền khoáng hậu.

The Rock chễm chệ ngôi vương

Thống kê của tạp chí Beverly Hills cho thấy Dwayne "The Rock" Johnson chiếm giữ vị trí số 1 trong danh sách những diễn viên có thù lao cao nhất Hollywood năm 2026 với thu nhập ước tính đạt 48 triệu USD chỉ từ hai dự án điện ảnh. Việc thu về con số kỷ lục từ số lượng tác phẩm hạn chế cho thấy giá trị của tài tử trong ngành công nghiệp giải trí vẫn chưa có đối thủ.

Trong đó, khoản cát-xê lớn nhất của anh đến từ dự án live-action Moana, với 25 triệu USD . Bên cạnh, siêu phẩm phiêu lưu Jumanji 3 đóng góp thêm 23 triệu USD vào tổng thu nhập trong năm của anh. Hai dự án này giúp Dwayne Johnson tạo ra khoảng cách an toàn với tất cả các đồng nghiệp còn lại.

The Rock dắt túi 48 triệu USD chỉ từ hai dự án điện ảnh trong năm 2026. Ảnh: Esquire.

Danh tiếng lâu năm của Johnson với tư cách là một trong những ngôi sao điện ảnh ăn khách nhất Hollywood đóng vai trò quan trọng trong con số doanh thu này. Phim của tài tử đã thu về hàng tỷ USD trên toàn cầu. Và các hãng phim hiểu rằng chỉ riêng sự hiện diện của The Rock thôi cũng đủ để thu hút sự quan tâm của khán giả, từ đó tăng trưởng doanh thu cuối tuần đầu tiên. Vì thế, các nhà sản xuất tiếp tục trả mức cát-xê cao để đảm bảo sự tham gia của anh.

The Rock đã xây dựng thành công một sự nghiệp kết hợp giữa hành động, hài kịch, giải trí gia đình và sức hút toàn cầu. Năm 2026, công thức đó tiếp tục mang lại thành công vang dội.

Ở phía diễn viên nữ, Anne Hathaway bám sát ở bảng tổng sắp với thu nhập ước tính đạt 47 triệu USD qua 5 dự án lớn. Đây được đánh giá là một trong những năm bận rộn và thành công nhất về mặt tài chính trong sự nghiệp của cô vài năm trở lại đây.

Anne Hathaway tỏa sáng trong năm nay. Ảnh: Vouge.

Hai dự án nổi bật nhất phải kể đến The Odyssey và The Devil Wears Prada 2 (tựa Việt: Yêu nữ thích hàng hiệu 2), dự kiến mang về cho Hathaway 15 triệu USD cho mỗi phim. Chỉ riêng hai tác phẩm này đã giúp minh tinh dắt túi 30 triệu USD vào tổng thu nhập. Các dự án còn lại như Verity, Mother Mary và The End of Oak Street thu về cho cô từ 5 đến 7 triệu USD cho mỗi hợp đồng.

Sự kết hợp giữa các dự án nghệ thuật hàn lâm và thương mại cao đã khẳng định sự biến hóa đa dạng trong diễn xuất của Anne Hathaway. Sau màn tái xuất với thương hiệu The Devil Wears Prada 2 tạo ra cơn sốt mạnh mẽ, sự hiện diện ở The Odyssey đánh dấu đỉnh cao mới trong sự nghiệp điện ảnh của minh tinh sinh năm 1982.

Zendaya - Tom Holland bứt phá

Zendaya giữ vững vị trí thứ ba với thu nhập ước tính 35 triệu USD . Với thành tích này, diễn viên đang dần chứng minh cô là một trong những ngôi sao trẻ quyền lực nhất Hollywood hiện nay. Ở tuổi 29, nữ diễn viên đang sở hữu mức thù lao vượt xa nhiều đồng nghiệp kỳ cựu có hàng thập kỷ kinh nghiệm.

Thu nhập của Zendaya đến từ 5 dự án lớn trên cả hai mảng điện ảnh và truyền hình. Bom tấn Spider-Man và series Euphoria Mùa 3 mang về cho cô mỗi dự án 8 triệu USD . Siêu phẩm viễn tưởng Dune: Part Three (tựa Việt: Hành tinh cát 3) đóng góp thêm 8 triệu USD . Bên cạnh đó, bộ phim The Drama mang lại 6 triệu USD và The Odyssey đóng góp thêm 5 triệu USD .

Điều làm nên giá trị đặc biệt của Zendaya chính là tầm ảnh hưởng vượt ra ngoài phạm vi điện ảnh. Cô đã trở thành một "thế lực" lớn trong giới thời trang, đại diện cho các thương hiệu xa xỉ và sở hữu khả năng phủ sóng truyền thông toàn cầu. Khả năng thu hút sự chú ý trên nhiều lĩnh vực giúp cô trở thành một trong những cái tên đắt giá nhất đối với các nhà đầu tư điện ảnh.

Các hãng phim nhận thức rõ rằng Zendaya có nhiều hơn, ngoài diễn xuất tài năng. Ở nữ diễn viên hội tụ tầm ảnh hưởng, thu hút fan trung thành trẻ tuổi và sự kết nối văn hóa toàn cầu.

Cặp vợ chồng Zendaya - Tom Holland có vị thế ngày càng vững chắc ở Hollywood. Ảnh: IGNV.

Đứng ở vị trí thứ tư là chồng của Zendaya - tài tử Tom Holland với thu nhập ước tính 30 triệu USD chỉ từ hai bộ phim. Khoản thù lao lớn nhất của anh đến từ Spider-Man: Brand New Day, mang về 20 triệu USD . Siêu dự án The Odyssey đóng góp 10 triệu USD còn lại để hoàn thiện tổng thu nhập trong năm.

Mức tăng trưởng này đặc biệt ấn tượng khi nhìn lại điểm xuất phát của nam tài tử. Năm 2016, Holland được cho là chỉ nhận vỏn vẹn 500.000 USD cho lần đầu tiên thủ vai Người Nhện. Chưa đầy một thập kỷ sau, thù lao của anh đã tăng gấp 40 lần, đưa anh trở thành một trong những nam diễn viên trẻ đắt giá nhất ngành giải trí.

Sự gắn liền của anh với thương hiệu Spider-Man vẫn là một trong những tài sản thương mại mạnh nhất của Hollywood hiện đại. Khán giả tiếp tục ủng hộ phiên bản Người Nhện của anh và Marvel hiểu rõ tầm quan trọng của việc giữ Holland ở vị trí trung tâm của vũ trụ điện ảnh này. Ở tuổi 29, Holland đại diện cho thế hệ ngôi sao điện ảnh toàn cầu mới, sát cánh cùng Zendaya như những gương mặt dưới 30 tuổi thành công nhất hiện nay.

Lý do cát-xê diễn viên Hollywood liên tục tăng vọt

Ryan Gosling khép lại top 5 ngôi sao nhận thù lao cao nhất với 30 triệu USD thu về từ một dự án duy nhất: Project Hail Mary. Mặc dù đây là bộ phim lớn duy nhất của anh ra mắt trong năm 2026, mức thù lao đi kèm đã đưa nam diễn viên tiến thẳng vào nhóm những người có thu nhập cao nhất ngành giải trí.

Đáng chú ý, mức thù lao này còn cao hơn con số anh nhận được từ hiện tượng toàn cầu Barbie - bộ phim từng thu về hơn 1,4 tỷ USD tại phòng vé.

Thù lao tại Hollywood tiếp tục tăng vì sức hút ngôi sao vẫn là một trong những khoản đầu tư an toàn nhất. Khán giả vẫn có thói quen đến rạp vì những tên tuổi quen thuộc, đặc biệt là khi họ gắn liền với các thương hiệu điện ảnh hoặc những phần tiếp theo được yêu thích.

Ryan Gosling kiếm 30 triệu USD nhờ Project Hail Mary. Ảnh: IGNV.

Các bộ phim thương hiệu như Spider-Man, Dune, Jumanji hay Moana mang sẵn lượng khán giả trung thành, giúp các diễn viên có vị thế đàm phán mạnh mẽ hơn. Các hãng phim hiểu rằng việc thay đổi sai diễn viên có thể ảnh hưởng tiêu cực đến chiến dịch tiếp thị và niềm tin của công chúng.

Bên cạnh đó, các nền tảng trực tuyến và thị trường quốc tế đã thay đổi mô hình tài chính. Một bộ phim thành công giờ đây tạo ra doanh thu vượt xa phạm vi phòng vé thông qua phát hành kỹ thuật số, hợp đồng chuyển nhượng bản quyền và phân phối toàn cầu.

Những diễn viên như Zendaya còn mang lại tầm ảnh hưởng lớn trên mạng xã hội, giúp tăng giá trị quảng bá mà không tốn thêm chi phí tiếp thị truyền thống. Sự kết hợp giữa tài năng, độ nhận diện và hiệu quả tài chính giải thích lý do tại sao thù lao diễn viên liên tục thiết lập những cột mốc mới.

Bảng xếp hạng những diễn viên được trả thù lao cao nhất Hollywood năm 2026 thể hiện rõ cách thức sức hút ngôi sao và các thương hiệu điện ảnh tiếp tục định hình nền kinh tế giải trí. Những ngôi sao này không chỉ đại diện cho danh tiếng mà còn là chiến lược kinh doanh, nhu cầu của khán giả và là khoản đầu tư dài hạn của các tập đoàn giải trí.

Dwayne Johnson tiếp tục dẫn đầu ngành công nghiệp bằng sự phong độ ổn định, Anne Hathaway chứng minh đẳng cấp của một ngôi sao kỳ cựu, trong khi Zendaya và Tom Holland nhanh chóng trở thành những gương mặt quyền lực mới. Trong khi đó, Ryan Gosling chứng minh rằng chỉ cần một dự án đột phá cũng đủ mang lại phần thưởng tài chính phi thường.

Khi ngành công nghiệp giải trí tiếp tục chuyển mình, một điều vẫn không thay đổi: khán giả luôn tìm đến những ngôi sao và các hãng phim sẵn sàng trả bất cứ giá nào để giữ những tên tuổi lớn nhất trên màn ảnh.