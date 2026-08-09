Thêm quán cà phê của ông Đặng Lê Nguyên Vũ mở tại Mỹ

Thương hiệu cà phê của ông Đặng Lê Nguyên Vũ vừa mở thêm cửa hàng tại Texas, tiếp tục kế hoạch mở rộng khoảng 100 điểm bán trên đất Mỹ.

Thực khách xếp hàng dài chờ mua cà phê trong ngày khai trương quán tại Garland, bang Texas.

Ngày 8/8, cửa hàng Trung Nguyên E-Coffee tại Garland, bang Texas, đi vào hoạt động. Điểm bán mới nằm tại đường West Walnut, đánh dấu bước mở rộng tiếp theo của doanh nghiệp cà phê Việt tại Mỹ.

Garland thuộc vùng đô thị Dallas-Fort Worth, nơi có cộng đồng người Việt khá đông. Theo giới thiệu của doanh nghiệp, cửa hàng hướng đến cả cộng đồng người Việt và khách hàng địa phương muốn trải nghiệm cà phê Việt Nam.

Không gian mới được phát triển theo hình thức nhượng quyền quốc tế. Thực đơn tập trung vào các dòng cà phê đặc trưng của thương hiệu cùng nhiều loại thức uống khác, phục vụ nhu cầu gặp gỡ, làm việc và thưởng thức cà phê.

Sự hiện diện tại Garland nối tiếp quá trình mở rộng mạng lưới của doanh nghiệp tại Mỹ. Cửa hàng đầu tiên của hãng tại thị trường này bắt đầu hoạt động ở California vào năm 2023. Đến tháng 2/2025, một mô hình cửa hàng khác tiếp tục xuất hiện tại bang này trước khi hệ thống tiến sang Texas.

Khách hàng chụp ảnh check-in ngày 8/8.

Tháng 6/2025, doanh nghiệp khai trương một điểm bán tại Carrollton, cũng thuộc vùng Dallas-Fort Worth. Thời điểm đó, phía công ty cho biết đây là không gian nhượng quyền thứ 6 của hệ thống tại Mỹ.

Không gian bên trong quán cà phê tại Garland, bang Texas mới khai trương ngày 8/8.

Trước đó, doanh nghiệp của ông Đặng Lê Nguyên Vũ từng công bố kế hoạch phát triển khoảng 100 không gian cà phê trên đất Mỹ. Bên cạnh mở cửa hàng, các sản phẩm cà phê rang xay và hòa tan của hãng cũng được phân phối qua hệ thống bán lẻ và các kênh thương mại điện tử tại nước này.

Quá trình mở rộng diễn ra khi Mỹ vẫn là một trong những thị trường cà phê lớn và có mức tiêu thụ cao. Theo báo cáo National Coffee Data Trends mùa xuân 2025 của Hiệp hội Cà phê Quốc gia Mỹ (NCA), 66% người trưởng thành tại nước này uống cà phê mỗi ngày, tăng gần 7% so với năm 2020.

Trung bình mỗi người uống cà phê tại Mỹ sử dụng khoảng 3 cốc/ngày. Cà phê đặc sản cũng ngày càng phổ biến, với 46% người trưởng thành cho biết đã sử dụng loại đồ uống này trong ngày khảo sát, so với 39% vào năm 2020.

Xu hướng này cũng mở thêm dư địa cho cà phê Việt tại Mỹ. Những năm gần đây, nhiều cửa hàng chuyên cà phê Việt xuất hiện tại các thành phố lớn như Los Angeles, Houston, Portland, New York và khu vực Vịnh San Francisco. Các thức uống đặc trưng như cà phê pha phin hay cà phê trứng cũng ngày càng được truyền thông Mỹ chú ý.