Thị trường sách thơ lập kỷ lục nhờ The Odyssey

Nhờ sức hút từ bộ phim bom tấn The Odyssey của đạo diễn Christopher Nolan, thị trường sách thơ tại Anh đang trên đà lập kỷ lục doanh thu trong năm nay.

Matt Damon (Odysseus) và Zendaya (Athena) trong phim The Odyssey của đạo diễn Christopher Nolan. Ảnh: Universal Pictures.

Theo Guardian, bộ phim đã khơi dậy sự quan tâm của công chúng đối với các tác phẩm của Homer, khiến độc giả đổ xô tìm đọc nguyên tác và góp phần thúc đẩy doanh số của toàn bộ thị trường sách thơ.

Số liệu của công ty nghiên cứu thị trường NielsenIQ cho thấy doanh thu sách thơ tại Anh đã vượt 8 triệu bảng Anh ( 10,76 triệu USD ) trong 30 tuần đầu năm 2026, tăng 13,3% so với cùng kỳ năm ngoái.

NielsenIQ dự báo doanh thu cả năm sẽ lần đầu tiên vượt 15 triệu bảng Anh ( 20,18 triệu USD ) kể từ khi dữ liệu được thống kê đầy đủ. Nếu đà tăng trưởng hiện nay được duy trì đến hết mùa thu, doanh thu có thể đạt 17 triệu bảng Anh ( 22,87 triệu USD ).

Động lực lớn nhất đến từ The Odyssey - thiên sử thi hơn 2.700 năm tuổi của Homer. Phiên bản điện ảnh do Christopher Nolan thực hiện đã đưa tác phẩm kinh điển của Hy Lạp cổ đại đến với một thế hệ khán giả mới.

Trong 4 tuần tính đến ngày 25/7, doanh số bản in The Odyssey tại Anh tăng tới 1.400% so với cùng kỳ năm 2025, sau khi bộ phim ra mắt vào giữa tháng.

Từ đầu năm đến nay, các ấn bản của The Odyssey và The Iliad - hai trường ca nổi tiếng của Homer - đã mang về khoảng 980.000 bảng Anh ( 1,32 triệu USD ), tương đương cứ mỗi 10 bảng người Anh chi cho sách thơ thì có 1,2 bảng dành cho hai tác phẩm này.

Không chỉ thúc đẩy doanh số sách, bộ phim của Nolan còn tạo nên cơn sốt phòng vé toàn cầu khi thu về 264 triệu USD (tương đương 198 triệu bảng Anh) ngay trong cuối tuần công chiếu, đánh dấu màn ra mắt thành công nhất trong sự nghiệp của đạo diễn.

Nhờ hiệu ứng này, Homer có thể vượt kỷ lục doanh số hàng năm của một nhà thơ tại Anh. Kỷ lục hiện thuộc về nữ thi sĩ người Canada Rupi Kaur, người nổi tiếng nhờ chia sẻ thơ trên Instagram, với doanh thu 1,2 triệu bảng Anh ( 1,61 triệu USD ) vào năm 2017.

Hiệu ứng từ The Odyssey cũng lan sang Mỹ. Theo Circana BookScan, doanh số bản in của tất cả các ấn bản The Odyssey tại nước này đã tăng 76% từ đầu năm đến nay.

Tuy nhiên, sự tăng trưởng của thị trường sách thơ không chỉ nhờ các tác phẩm của Homer. Ngay cả khi loại bỏ doanh số của The Odyssey và The Iliad, doanh thu của toàn thị trường vẫn tăng 7,2% so với cùng kỳ năm trước và vẫn đang hướng tới năm kinh doanh thành công nhất từ trước đến nay.

Ông Philip Stone, đại diện NielsenIQ, cho biết thị trường sách thơ đã tăng trưởng ổn định ngay cả trước khi bộ phim của Christopher Nolan ra mắt.

"Những năm gần đây, sự nổi lên của các 'Instapoet' - những nhà thơ xây dựng tên tuổi và thu hút đông đảo độc giả thông qua Instagram - như Rupi Kaur đã góp phần đưa thơ ra khỏi phạm vi học thuật, trở thành dòng sách được nhiều người tìm đọc như sách truyền cảm hứng, quà tặng hay phát triển bản thân”, ông nói.