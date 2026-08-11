Tình trạng đáng lo của Sesko

Benjamin Sesko khiến MU đứng ngồi không yên khi chưa thể trở lại trạng thái thể lực tốt nhất và khả năng tiếp tục vắng mặt ở trận giao hữu với Leeds United vào ngày 13/8.

Sesko chưa thể trở lại.

Theo truyền thông Anh, Sesko chưa đủ thể trạng để ra sân trong cuộc đối đầu Leeds. Đây sẽ là trận giao hữu thứ 5 liên tiếp tiền đạo người Slovenia không thể góp mặt trong quá trình chuẩn bị cho mùa giải mới.

Sesko gặp vấn đề ở vùng ống đồng sau khi chấn thương tái phát trong trận MU chạm trán Liverpool hồi tháng 5. Sự cố buộc anh bỏ lỡ 3 trận cuối cùng của mùa giải trước và kéo dài thời gian hồi phục cho đến hiện tại.

Tình hình càng đáng lo khi Sesko từng được kỳ vọng hoàn toàn bình phục trước trận mở màn mùa giải mới gặp Hull City vào cuối tháng này. Tuy nhiên, việc chưa thể thi đấu bất kỳ trận giao hữu nào khiến kế hoạch trở lại của chân sút 23 tuổi bị ảnh hưởng đáng kể.

Sesko gia nhập MU từ RB Leipzig với mức phí 66,3 triệu bảng vào mùa hè năm ngoái. Dù khởi đầu mùa giải 2025/26 khá chậm chạp, anh vẫn kết thúc chiến dịch với 11 bàn thắng tại Premier League.

Với một tiền đạo vừa trải qua giai đoạn hồi phục kéo dài, việc được thi đấu trở lại trước khi mùa giải khởi tranh có ý nghĩa rất lớn. MU còn trận giao hữu với AC Milan vào ngày 15/8, được xem là cơ hội cuối cùng để Sesko có thể tích lũy vài phút thi đấu.

Sesko cần thêm thời gian để hồi phục.

HLV Michael Carrick chắc chắn muốn tiền đạo người Slovenia xuất hiện, dù chỉ trong một khoảng thời gian ngắn. Việc Sesko trở lại sân cỏ trước mùa giải mới sẽ giúp ban huấn luyện đánh giá chính xác hơn thể trạng và khả năng bắt nhịp của anh.

Trong trường hợp Sesko tiếp tục vắng mặt, Bryan Mbeumo khả năng được bố trí đá cao nhất trên hàng công trước Leeds United. Matheus Cunha cũng là phương án đáng chú ý sau khi chơi nổi bật ở vị trí số 9 trong màu áo tuyển Brazil tại World Cup.

Carrick từng sử dụng Sesko như một quân bài chiến lược từ băng ghế dự bị trong giai đoạn tạm quyền. Kịch bản tương tự hoàn toàn có thể được lặp lại mùa này, đặc biệt nếu tiền đạo 23 tuổi chưa đạt 100% thể lực.

Với MU, điều quan trọng lúc này không phải thúc ép Sesko trở lại quá sớm mà là bảo đảm anh bình phục hoàn toàn. Tuy nhiên, thời gian chuẩn bị đang ngày càng ngắn lại và cuộc đua với thời gian đã thực sự bắt đầu.

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