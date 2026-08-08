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Toàn cảnh cầu Đuống mới trước thời điểm hợp long

  • Thứ bảy, 8/8/2026 06:00 (GMT+7)
  • 15 giờ trước

Cầu Đuống mới (Hà Nội) đang tiến gần cột mốc hợp long nhịp chính. Các hạng mục đường dẫn và kết nối hai đầu cầu được gấp rút triển khai, mục tiêu thông xe tháng 9 năm nay.

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Dự án xây dựng cầu Đuống mới (thuộc Dự án Nâng cấp tuyến vận tải thủy sông Đuống) được khởi công cuối năm 2023, với tổng mức đầu tư là 1.848 tỷ đồng. Cây cầu mới nằm cách cầu cũ khoảng 100m về phía hạ lưu sông.
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Cầu Đuống mới tại xã Phù Đổng (Hà Nội) nằm cách vị trí cầu cũ 100m về hướng hạ lưu sông Hồng. (Đồ hoạ: Việt Linh).
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Khi hoàn thành, cầu Đuống mới được kỳ vọng tạo bước chuyển lớn cho cửa ngõ phía Bắc Thủ đô, nâng cao năng lực vận tải đường bộ, đường sắt và đường thủy, đồng thời góp phần hoàn thiện mạng lưới hạ tầng giao thông và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội khu vực phía Đông Bắc Hà Nội.
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Dự án có tổng vốn đầu tư khoảng 1.800 tỷ đồng, bao gồm cầu đường bộ và cầu đường sắt. Hai hạng mục được xây dựng tách biệt hoàn toàn với cầu Đuống cũ hiện hữu.
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Cầu đường bộ dài khoảng 382 m, rộng 18,5 m với 6 làn xe, tốc độ thiết kế 80 km/h. Dự án cũng xây dựng hệ thống đường dẫn hai đầu cầu dài 318 m.
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Đến nay, các trụ chính T4, T5 giữa sông và trụ dẫn T3 cơ bản hoàn thiện. Bên cạnh đó, nhiều hạng mục trụ dẫn và đường dẫn hai đầu cầu cũng được triển khai đồng loạt nhằm bảo đảm tiến độ dự án.

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Phần nhịp chính vượt sông đang được hoàn thiện, từng bước tiến tới giai đoạn chuẩn bị hợp long.
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Tại vị trí tiếp giáp đầu cầu, công nhân khẩn trương hàn liên kết các đốt dầm, từng bước hoàn thiện kết cấu để kết nối đồng bộ với hệ thống đường dẫn.
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Theo đơn vị giám sát công trình, trong đêm 3/8, nhà thầu đã đổ bê tông các đốt dầm, đưa hai nhịp cầu tiến gần hơn. Dự kiến khoảng hai tuần tới, công trình bước vào giai đoạn hợp long.
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Theo kế hoạch ban đầu, công trình dự kiến hợp long trong tháng 7. Tuy nhiên, đến đầu tháng 8, dự án mới gần hoàn thiện các hạng mục cuối cùng để chuẩn bị hợp long nhịp chính và dự kiến thông xe vào giữa tháng 9/2026.
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Sau khi hoàn tất công tác giải phóng mặt bằng, các hạng mục dưới mặt đất đang được thi công để đẩy nhanh tiến độ dự án. Theo kế hoạch ban đầu, mặt bằng phải được bàn giao trong quý IV/2024 nhằm bảo đảm công trình hoàn thành trong năm 2025. Tuy nhiên, việc chậm bàn giao mặt bằng tại khu vực phường Việt Hưng và xã Phù Đổng là nguyên nhân chính khiến thời điểm hoàn thành dự án phải lùi sang năm 2026.
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Phần cầu đường sắt, được xây cạnh cầu Đuống cũ đang dần hoàn thành. Cầu có chiều dài gần 1 km, sử dụng kết cấu dầm thép, cho phép khai thác đồng thời hai khổ ray với tốc độ tối đa 80 km/h.

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Dự kiến trong tháng 9/2026, Hà Nội sẽ tháo dỡ cầu Đuống cũ sau khi công trình thay thế đi vào khai thác. Việc này nhằm xóa bỏ điểm nghẽn giao thông đường thủy và hoàn thiện hạ tầng kết nối khu vực phía Đông Bắc Thủ đô.

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Viết Huy

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