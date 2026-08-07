Tôi xếp hàng ngồi xuồng ba lá ở cồn du lịch đang 'hot' nhất miền Tây

Tôi là Quỳnh Nhi, 26 tuổi, hiện sinh sống và làm việc tại TP.HCM. Sau nhiều lần bắt gặp những video về cồn Thới Sơn (tỉnh Đồng Tháp) trên mạng xã hội, tôi quyết định dành một ngày du lịch đến đây, khám phá văn hóa sông nước và trải nghiệm nhịp sống đặc trưng của vùng đồng bằng sông Cửu Long.

Đồng hành cùng tôi suốt chuyến đi, chị hướng dẫn viên địa phương kể nhiều câu chuyện về cuộc sống của người dân. Mỗi khi thấy rác trên con rạch, chị đều nhắc du khách và các bác lái đò thu gom. Với chị, giữ gìn môi trường cũng là cách gìn giữ hình ảnh du lịch cồn Thới Sơn.

Đặt chân lên cồn, tôi dừng chân tại một khu vườn nuôi ong. Tại đây, du khách được thưởng thức ly mật ong do chính người dân địa phương nuôi, pha cùng một chút tắc và nước trà ấm. Vị ngọt thanh của mật ong hòa với chút chua nhẹ của tắc tạo nên thức uống dễ chịu, đặc biệt khi dùng kèm vài lát chuối sấy giòn.

Ly mật ong vừa được mang ra đã nhanh chóng thu hút những con ong bay quanh. Chúng đậu lên thành ly, lượn quanh bàn nhưng hoàn toàn không tấn công hay đốt du khách.

Tại cồn có nhiều gian hàng bày bán các sản phẩm đậm chất miền Tây như áo bà ba, khăn rằn, nón lá và đồ thủ công do người dân địa phương làm nên. Nhiều bà con chia sẻ trước đây, họ phải làm 2-3 công việc một lúc mới đủ trang trải cuộc sống. Giờ đây, ngành du lịch phát triển hơn, trở thành sinh kế chính cho nhiều người.

Nhiều bạn trẻ ghé các gian hàng để mua áo bà ba, nón lá rồi diện ngay tại chỗ. Chất liệu quần áo bóng nhũ nhẹ cùng chiếc nón lá, tạo dáng nghiêng nhẹ dưới tán dừa, họ đã dễ dàng có những bức ảnh đậm chất sông nước miệt vườn.

Tôi ngồi dưới bóng cây, thưởng thức những loại trái cây vừa được hái trong vườn. Người dân hướng dẫn tôi ăn theo thứ tự từ chua đến ngọt để vị giác không bị lấn át, nhờ đó cảm nhận rõ hương vị riêng của từng loại quả.

Tiếng "đờn" cùng giọng ca mộc mạc vang lên trong lúc tôi thưởng thức trái cây miệt vườn. Những bài hát về vùng đất Thới Sơn xen lẫn các câu vọng cổ ngọt ngào mang đến cho tôi cảm giác thư thái và gần gũi.

Thời tiết ở cồn mùa này khá nắng nóng, vì vậy tôi dừng chân mua một cây kem dừa chỉ với 10.000 đồng. Vị béo thơm, mát lạnh của kem giúp xua tan cái oi bức, trở thành món ăn vặt đơn giản nhưng đáng nhớ trong chuyến đi.

Cồn Thới Sơn những ngày này luôn tấp nập du khách. Không chỉ khách Việt từ nhiều tỉnh, thành, nơi đây còn chào đón đông đảo du khách quốc tế.

Nhiều du khách quốc tế cũng tỏ ra thích thú với trải nghiệm ngồi xuồng ba lá len lỏi qua những con rạch nhỏ. Tiếng cười nói rộn ràng, những chiếc điện thoại liên tục được giơ lên ghi lại khung cảnh hai bên bờ dừa nước cho thấy sức hút đặc biệt của hoạt động này.

Chỉ cách TP.HCM khoảng 80 km, cồn Thới Sơn phù hợp cho chuyến đi trong ngày hoặc cuối tuần. Nếu đi xe khách, giá vé dao động khoảng 100.000-120.000 đồng mỗi lượt. Còn với ôtô hay xe máy cá nhân, cung đường khá thuận tiện và hiện không phải trả phí cao tốc, giúp di chuyển nhanh và tương đối tiết kiệm.

Chỉ trong một tháng, cồn Thới Sơn đã trở thành điểm đến được đông đảo du khách biết đến và đến nay vẫn giữ được sức hút. Khi trực tiếp được trải nghiệm, tôi thấy nơi đây hoàn toàn xứng đáng với sự yêu thích đó. Bên cạnh cảnh sắc sông nước, vùng đất này còn có nền ẩm thực, văn hóa và những câu chuyện bản địa đủ hấp dẫn để níu chân du khách khám phá lâu hơn.

Du khách có thể lựa chọn khám phá cồn Thới Sơn theo hình thức tự túc hoặc mua tour. Nếu đi tự túc, du khách sẽ tự sắp xếp phương tiện, mua vé tại từng điểm và chủ yếu trải nghiệm các hoạt động riêng lẻ. Trong khi đó, hình thức đi tour sẽ thuận tiện hơn nhờ có hướng dẫn viên, lịch trình được sắp xếp sẵn và không phải tự liên hệ từng dịch vụ.

Chi phí trải nghiệm khá dễ tiếp cận. Các đơn vị bán tour trọn gói như Nụ Cười Mekong có mức giá khoảng 300.000 đồng/người cho nhóm 2-3 khách, thời lượng 4-6 giờ. Với nhóm đông hơn, giá dao động 130.000-240.000 đồng/người, đã bao gồm xuồng và hướng dẫn viên riêng.

Chiếc áo bà ba giản dị, khăn rằn quàng cổ và nón lá nhiều màu sắc của các cô chú lái đò không chỉ tạo nên hình ảnh gần gũi mà còn góp phần gìn giữ nét văn hóa đặc trưng của miền Tây trong mắt du khách.

Các cô chú lớn tuổi vẫn gắn bó với công việc chèo xuồng mỗi ngày để có thêm thu nhập. Khi lượng khách tăng nhờ sức hút của mạng xã hội, việc tăng mức phí cho người lái đò sẽ giúp họ có nguồn thu ổn định hơn, đồng thời có điều kiện bảo dưỡng xuồng và nâng cao chất lượng phục vụ.

Theo tôi, cồn Thới Sơn có thể phát triển các tour dài ngày, kết nối với những điểm đến khác của miền Tây để du khách giống tôi có thể ở lại lâu hơn, có nhiều trải nghiệm hơn.

Tôi đến cồn Thới Sơn cuối tháng 7 và vẫn gặp cảnh xuồng ùn lại ở một số đoạn kênh. Sẽ trọn vẹn hơn nếu các đơn vị khai thác tour điều phối thời gian xuất bến và lượng khách giữa các khung giờ, vừa hạn chế tình trạng kẹt xuồng, vừa giữ được vẻ yên bình vốn có của cồn Thới Sơn.

Cồn Thới Sơn là cù lao lớn nhất trong bộ tứ linh "Long - Lân - Quy - Phụng" trên sông Tiền. Hoạt động du lịch tại đây hình thành từ những năm 1980, gắn với các tour tham quan sông nước, miệt vườn.

Từ cuối tháng 6, hình ảnh du khách trẻ mặc áo bà ba, ngồi xuồng ba lá trên những con rạch ở cồn Thới Sơn phủ sóng mạng xã hội.

Bà Nguyễn Thị Xuân Mai, Phó Chủ tịch UBND phường Thới Sơn, cho biết trào lưu trên đã tạo cú hích cho du lịch địa phương trong giai đoạn thí điểm mô hình du lịch cộng đồng, góp phần đưa lượng khách 6 tháng đầu năm tăng 12% so với cùng kỳ năm trước.