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Xã hội

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự Diễn đàn Tech Connect

  • Thứ hai, 10/8/2026 09:14 (GMT+7)
  • 12 giờ trước

Trong chương trình thăm cấp Nhà nước Australia, sáng 10/8 (giờ địa phương), Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự và phát biểu tại Diễn đàn Tech Connect ở Đại học Công nghệ Sydney.

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Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tham quan khu vực triển lãm, trưng bày thành tựu hợp tác khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, đầu tư và giáo dục giữa Việt Nam - Australia. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN.
Tổng Bí thư ảnh 2

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tham quan khu vực triển lãm, trưng bày thành tựu hợp tác khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, đầu tư và giáo dục giữa Việt Nam - Australia. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN.
Tổng Bí thư ảnh 3

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tham quan khu vực triển lãm, trưng bày thành tựu hợp tác khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, đầu tư và giáo dục giữa Việt Nam - Australia. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN.
Tổng Bí thư ảnh 4

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự Diễn đàn Khoa học - Công nghệ - Đổi mới sáng tạo, Giáo dục - Đào tạo và Phát triển nguồn nhân lực Tech Connect tại Đại học Công nghệ Sydney. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN.
Tổng Bí thư ảnh 5

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN.
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Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng và các đại biểu chứng kiến Lễ trao các văn kiện hợp tác giữa Việt Nam - Australia. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN.
Tổng Bí thư ảnh 7

Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng và các đại biểu chứng kiến Lễ công bố mở đường bay đến sân bay quốc tế Tây Sydney của Hãng hàng không Vietjet Air. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN.
Tổng Bí thư ảnh 8

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN.
Tổng Bí thư ảnh 9

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và các đại biểu. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN.
Tổng Bí thư ảnh 10

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự và phát biểu tại Diễn đàn Khoa học - Công nghệ - Đổi mới sáng tạo, Giáo dục - Đào tạo và Phát triển nguồn nhân lực Tech Connect tại Đại học Công nghệ Sydney. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN.
Tổng Bí thư ảnh 11

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN.
Tổng Bí thư ảnh 12

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN.
Tổng Bí thư ảnh 13

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tham quan khu vực triển lãm, trưng bày thành tựu hợp tác khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, đầu tư và giáo dục giữa Việt Nam - Australia. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN.
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Các đại biểu tham dự. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN.
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Các đại biểu tham dự. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN.

Những cuốn sách của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm là chủ biên, tác giả của nhiều đầu sách lý luận chính trị, trong đó có những cuốn được tái bản nhiều lần.

Đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với Công an nhân dân, Tư tưởng Hồ Chí Minh về công an nhân dân, 125 câu nói của Chủ tịch Hồ Chí Minh về công an nhân dân, Tư tưởng Hồ Chí Minh về Công an nhân dân - Giá trị lý luận và thực tiễn, Tham nhũng và hoạt động của Công an nhân dân trong đấu tranh phòng, chống tham nhũng ở Việt Nam là một số tác phẩm tiêu biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm.

https://www.vietnamplus.vn/tong-bi-thu-chu-tich-nuoc-to-lam-du-dien-dan-tech-connect-tai-dai-hoc-cong-nghe-sydney-post1129178.vnp

Vietnam+/TTXVN

Tổng Bí thư Tô Lâm Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm Diễn đàn Tech Connect Australia

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