TP.HCM thông báo nghỉ lễ Quốc khánh 2/9

UBND TP.HCM vừa có thông báo việc treo cờ Tổ quốc và nghỉ lễ Quốc khánh 2/9 năm 2026 đến cơ quan hành chính, sự nghiệp, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội.

Theo đó, cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của các cơ quan hành chính, sự nghiệp, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội nghỉ 2 ngày theo quy định gồm ngày 2/9 và một ngày liền kề trước là ngày 1/9.

Thực hiện hoán đổi từ ngày làm việc thứ Hai ngày 31/8 sang ngày nghỉ hàng tuần thứ Bảy ngày 22/8 (nghỉ thứ Hai ngày 31/8 và làm bù ngày thứ Bảy 22/8).

Như vậy, kỳ nghỉ lễ Quốc khánh 2/9 kéo dài 5 ngày từ 29/8 đến hết 2/9 gồm 2 ngày chính thức, nghỉ hàng tuần cộng hoán đổi một ngày làm việc.

Hình ảnh TP.HCM. Ảnh: Quỳnh Danh.

Các cơ quan, đơn vị không thực hiện lịch nghỉ cố định thứ Bảy và Chủ nhật hàng tuần, căn cứ chương trình, kế hoạch cụ thể của đơn vị để bố trí lịch nghỉ cho phù hợp, đúng pháp luật.

Các cơ quan, đơn vị, xí nghiệp, trường học, bệnh viện, các đơn vị lực lượng vũ trang và hộ dân treo cờ Tổ quốc trong những ngày lễ nêu trên.

UBND TP.HCM giao Chủ tịch UBND phường - xã - đặc khu, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị vận động, nhắc nhở việc treo cờ Tổ quốc ở địa bàn dân cư, các đơn vị thuộc quyền quản lý.

Đồng thời, bố trí các bộ phận trực theo quy định và làm việc hợp lý (lưu ý cử cán bộ, công chức ứng trực xử lý những công việc đột xuất, bất ngờ có thể xảy ra trong thời gian nghỉ lễ), đảm bảo an ninh trật tự, phòng, chống cháy nổ, an toàn cơ quan, đơn vị, các khu vui chơi công cộng, giải quyết công việc liên tục, phục vụ tổ chức và nhân dân.

Tiếp tục hướng dẫn, kiểm tra, giám sát thực hiện phòng, chống dịch bệnh (nếu có) trên địa bàn, đơn vị thuộc quyền quản lý theo quy định.

Sở Nông nghiệp và Môi trường chủ trì, phối hợp sở ngành, đơn vị, hướng dẫn UBND phường - xã - đặc khu thực hiện tốt công tác vận động nhân dân, cơ quan, đơn vị, tổ chức thực hiện giữ gìn vệ sinh tại khu dân cư, chợ, trường học, công sở, xí nghiệp và các tuyến đường, làm đẹp các khu vực công sở, mặt tiền nhà phố; tiếp tục thực hiện nếp sống văn minh đô thị.

Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, UBND phường - xã - đặc khu chịu trách nhiệm chỉ đạo, đôn đốc, nhắc nhở các đơn vị trực thuộc, phối hợp các đoàn thể quần chúng vận động nhân dân thực hiện tốt thông báo này.