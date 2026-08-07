TP.HCM xây dựng bộ tiêu chí lượng hóa kết quả học tập nghị quyết

TP.HCM xây dựng bộ tiêu chí đánh giá kết quả học tập nghị quyết của các cấp ủy, tổ chức Đảng, qua đó đánh giá thực chất mức độ tiếp thu, nhận thức, hiệu quả triển khai nghị quyết.

Ngày 7/8, Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM tổ chức hội nghị quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ ba Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV.

Phó bí thư Thường trực Thành ủy TP.HCM Lê Quốc Phong phát biểu kết luận. Ảnh: Việt Dũng/Sài Gòn Giải Phóng.

Đánh giá, lượng hóa kết quả học tập, triển khai nghị quyết

Kết luận hội nghị, Phó bí thư Thường trực Thành ủy TP.HCM Lê Quốc Phong nhấn mạnh, TP.HCM là một trong những địa phương triển khai cụ thể hóa Nghị quyết Hội nghị lần thứ ba Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV sớm và có cách làm mới so với các lần trước.

Theo đó, ngay sau hội nghị toàn quốc, Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM tổ chức ngay hội nghị để triển khai các nội dung trong dự thảo kế hoạch, chương trình hành động của Thành ủy TP.HCM.

Đồng chí lưu ý, các nghị quyết, kết luận, quy định lần này có nhiều nội dung mới, do đó phải bảo đảm 100% đảng viên, đoàn viên, hội viên được học tập, nghiên cứu, quán triệt, nắm chắc tinh thần, nội dung cốt lõi, quan trọng và điểm mới.

Để các nghị quyết sớm đi vào cuộc sống, đồng chí yêu cầu các cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị, địa phương tiếp tục nâng cao chất lượng học tập, quán triệt và tổ chức thực hiện nghị quyết.

Đồng chí Nguyễn Phước Lộc, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM, dự hội nghị. Ảnh: Việt Dũng/Sài Gòn Giải Phóng.

Trong đó phải tăng cường tuyên truyền, thông tin đầy đủ, kịp thời nội dung các nghị quyết của Trung ương cũng như kế hoạch, chương trình hành động của Thành ủy TP.HCM đến đông đảo cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân thông qua nhiều kênh, hình thức.

Đối với các dự thảo kế hoạch, chương trình hành động của Thành ủy TP.HCM được triển khai tại hội nghị, đồng chí yêu cầu các cấp ủy, tổ chức Đảng, cơ quan, đơn vị, địa phương khẩn trương nghiên cứu, đóng góp ý kiến và gửi về trước ngày 12/8. Sau khi các văn bản của Thành ủy được ban hành phải khẩn trương cụ thể hóa thành kế hoạch, chương trình của cơ quan, đơn vị theo tinh thần “6 rõ” (rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ thẩm quyền, rõ kết quả), trong đó có xác định rõ nhiệm vụ trọng tâm, tiến độ thực hiện, trách nhiệm của tập thể, cá nhân và nhất là trách nhiệm của người đứng đầu.

Phó bí thư Thường trực Thành ủy TP.HCM thông tin, Thành ủy TP.HCM xây dựng bộ tiêu chí đánh giá kết quả học tập nghị quyết của các cấp ủy, tổ chức đảng.

Vì vậy, trong quá trình triển khai, các cấp ủy, tổ chức đảng phải chú trọng đánh giá, lượng hóa kết quả và hiệu quả học tập, nghiên cứu nghị quyết.

Đồng chí khuyến khích việc chủ động nghiên cứu, xây dựng công cụ phù hợp để đánh giá thực chất mức độ tiếp thu, nhận thức và kết quả học tập.

Đồng chí Lê Quốc Phong thống nhất việc lồng ghép, tích hợp các nội dung liên quan, khi cụ thể hóa các kế hoạch, chương trình hành động của Thành ủy TP.HCM vào chương trình, kế hoạch công tác của từng cơ quan, đơn vị, địa phương, qua đó tránh trùng lặp, nâng cao hiệu quả tổ chức thực hiện.

“Việc lồng ghép, tích hợp các nội dung khi xây dựng kế hoạch, chương trình hành động là cách làm mới, lần đầu tiên được Thành ủy TP.HCM chỉ đạo áp dụng”, đồng chí Lê Quốc Phong nhấn mạnh.

Nâng cao chất lượng sống của người dân

Cũng tại hội nghị, Phó bí thư Thường trực Thành ủy TP.HCM Lê Quốc Phong trình bày các nội dung dự thảo kế hoạch, chương trình hành động của Thành ủy TP.HCM.

Phó bí thư Thường trực Thành ủy TP.HCM Lê Quốc Phong trình bày các nội dung dự thảo kế hoạch, chương trình hành động. Ảnh: Việt Dũng/Sài Gòn Giải Phóng.

Đối với dự thảo chương trình hành động thực hiện Nghị quyết 18-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về xây dựng xã hội kỷ cương, an toàn, văn minh, hài hòa, phát triển, đồng chí Lê Quốc Phong thông tin về mục tiêu tổng quát xây dựng TP.HCM kỷ cương, an toàn, văn minh, hài hòa, phát triển.

Cụ thể, pháp luật, kỷ cương và các chuẩn mực xã hội được tôn trọng, bảo vệ, thực thi nghiêm minh; an ninh con người bảo đảm toàn diện; kinh tế phát triển nhanh, bền vững, hiện đại, gắn kết hài hòa với phát triển toàn diện văn hóa và con người trên nền tảng hệ giá trị quốc gia, hệ giá trị văn hóa, hệ giá trị gia đình, chuẩn mực con người và chuẩn mực xã hội Việt Nam.

Thành phố xây dựng nền quản trị xã hội hiện đại, kiến tạo phát triển trên nền tảng dữ liệu, khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.

Phát triển hệ thống an sinh xã hội bao trùm, đa tầng, hiện đại, bền vững; bảo đảm mọi người dân được sống an toàn, lành mạnh, nhân văn, có cơ hội phát triển và được thụ hưởng công bằng mọi thành quả phát triển.

Nâng cao chất lượng sống, chỉ số hạnh phúc, mức độ hài lòng và niềm tin của nhân dân; từng bước hình thành “trật tự tự thân” của xã hội; tạo nền tảng vững chắc cho phát triển nhanh, bền vững.

Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TP.HCM Dương Anh Đức cùng các đại biểu dự hội nghị. Ảnh: Việt Dũng/Sài Gòn Giải Phóng.

Đến năm 2030, TP.HCM cơ bản tạo lập được nền tảng xã hội kỷ cương, an toàn, văn minh, hài hòa, phát triển. Hình thành 3 hệ giá trị văn hóa: văn hóa thượng tôn pháp luật, văn hóa Đảng và văn hóa công vụ.

Phó bí thư Thường trực Thành ủy TP.HCM nhấn mạnh, văn hóa thượng tôn pháp luật từng bước trở thành chuẩn mực ứng xử phổ biến trong xã hội.

Đồng thời, củng cố và lan tỏa văn hóa Đảng và văn hóa công vụ trong 100% cán bộ, đảng viên; 100% cơ quan nhà nước của thành phố triển khai thực hiện quy tắc ứng xử, chuẩn mực đạo đức công vụ; tăng cường kiểm tra việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính...

Phó bí thư Thường trực Thành ủy TP.HCM cũng thông tin các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm. Trong đó, thành phố xác định 3 nhóm nhiệm vụ, giải pháp đột phá: xây dựng văn hóa thượng tôn pháp luật, văn hóa Đảng, văn hóa công vụ và kỷ cương xã hội; xây dựng con người TP.HCM văn minh, hiện đại, nghĩa tình; xây dựng nền quản trị xã hội hiện đại, kiến tạo phát triển từ cơ sở.

Đến năm 2030, thành phố cơ bản giải quyết ùn tắc giao thông TP.HCM đặt chỉ tiêu kéo giảm bền vững tội phạm, vi phạm pháp luật, tệ nạn xã hội, tai nạn và các rủi ro xã hội; phấn đấu hàng năm giảm 10% số vụ phạm tội về trật tự xã hội. Đến năm 2030, thành phố cơ bản giải quyết ùn tắc giao thông và phấn đấu là thành phố không ma túy. TP.HCM bảo đảm đủ lớp, đủ trường, đủ giáo viên, đủ sách giáo khoa, thiết bị dạy học tối thiểu đáp ứng yêu cầu học tập của mọi lứa tuổi; 100% người dân được khám sức khỏe định kỳ, hướng tới cơ bản miễn viện phí toàn dân; trên 95% dân số tham gia bảo hiểm y tế, bao phủ toàn dân vào năm 2030.