Trường hợp đặc biệt của bóng đá trẻ Việt Nam mùa 2026

6 lần dự các giải trẻ quốc gia, 6 lần nằm trong top 3, giành 2 chức vô địch, chỉ duy nhất một lò đào tạo trẻ ở Việt Nam đạt được thành tích ấn tượng này trong mùa 2026.

Đội U15 Hà Nội I vô địch U15 Quốc gia hồi tháng 4 ở TP.HCM. Ảnh: VFF.

Có tình cờ không khi lò đào tạo trẻ ấy cũng tới từ tập thể giàu thành tích nhất lịch sử V.League: CLB Hà Nội.

Tính từ đầu năm 2026 tới nay, đã có 6 giải trẻ thuộc các cấp độ khác nhau được tổ chức bởi Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF). Đại diện của CLB Hà Nội đã lọt vào bán kết cả 6 giải ấy, trong đó hai lần vô địch tại U11 và U15 Quốc gia. Ở bốn giải khác gồm U13, U17, U19 và U21, những cầu thủ trẻ của CLB Hà Nội đều vào tới bán kết.

Thành tích ấy là điều không lò trẻ nào ở Việt Nam trong cùng thời gian đạt được. Lừng lẫy cỡ Sông Lam Nghệ An (SLNA) cũng chỉ lọt vào bán kết của 5/6 giải này. Lần duy nhất họ vắng mặt là khi dừng bước tại tứ kết U17 Quốc gia.

Trở lại với CLB Hà Nội, thành tích năm nay còn đặc biệt hơn khi danh hiệu vô địch ở U11 Quốc gia và U15 Quốc gia đều là lần đầu tiên trong lịch sử đào tạo trẻ của CLB này.

Trước đó, giải U11 Quốc gia từng bị thống trị bởi bóng đá trẻ Hải Dương và SLNA suốt một thời kỳ dài. Đây là hai trung tâm đào tạo giàu truyền thống, với những cầu thủ bản địa có phẩm chất kỹ thuật vượt trội, vốn rất mạnh trong các giải trẻ cấp độ thấp. Còn lò Hà Nội do đặc thù riêng vốn không có lợi thế cạnh tranh ở giải này. Danh hiệu U11 Quốc gia lần này vì thế có ý nghĩa rất đặc biệt với lò đạo tạo tới từ thủ đô, đồng thời cho thấy thay đổi lớn trong bức tranh đào tạo trẻ tại Việt Nam.

Với U15, điều tương tự cũng diễn ra. Các đội trẻ của Hà Nội từng vắng mặt trong 11 trận chung kết liên tiếp giai đoạn 2013-2024. Nhưng năm ngoái, U15 Hà Nội vào chung kết còn năm nay, họ là đội đăng quang.

Đây là thay đổi rất lớn của lò đào tạo này. Trong quá khứ, hệ thống đào tạo của bầu Hiển thường chỉ mạnh ở các cấp độ cao như U19 hay U21. Lò đào tạo này vốn được hỗ trợ bởi các CLB mạnh chơi ở V.League, Hạng Nhất và Hạng Nhì, nơi cầu thủ trẻ được trao nhiều cơ hội, có nhiều kinh nghiệm chinh chiến hơn. Các danh hiệu ở U11 và U15 mùa này vì thế là bằng chứng cho thấy CLB Hà Nội đang đào tạo trẻ tốt hơn từ giai đoạn nhi đồng.

Thành tựu ấy không phải kết quả ngày một ngày hai mà tới sau thời gian dài xây dựng. Cũng trong năm 2026, U14 Hà Nội còn vô địch Festival bóng đá quốc tế U14 Gia Lai. Họ đánh bại các đội trẻ của Malaysia và Nhật Bản trước khi thắng kỳ phùng địch thủ ở các giải trẻ SLNA tại chung kết.

Năm rực rỡ của bóng đá trẻ Hà Nội, có lẽ không hề tình cờ, cũng trùng hợp thời điểm họ đóng góp rất lớn cho U17 Việt Nam. Trong đội hình tuyển U17 giành vé đi World Cup, có tới 6 cầu thủ CLB Hà Nội, nhiều hơn mọi đội khác. Đó là Nguyễn Khắc Minh Đức, Chu Ngọc Nguyễn Lực, Đào Quý Vương, Trần Mạnh Quân, Chu Bá Huấn và Trần Hoàng Việt. HLV trưởng U17 Việt Nam thì vừa là huyền thoại của đội một, vừa là người “gõ đầu trẻ” ở lớp dưới: Cristiano Roland.

Thành tựu của lò đào tạo này còn có thể nối dài hơn khi giải U9 Quốc gia sắp khởi tranh trong tháng này tại Quảng Ngãi. Năm ngoái, đội U9 Hà Nội đã giành hạng ba.

Highlights Việt Nam 3-0 Indonesia Tối 3/8, Việt Nam xuất sắc vượt qua Indonesia với tỷ số 3-0 ở lượt trận thứ 4 bảng A ASEAN Cup 2026.