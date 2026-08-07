Từ ngày 13/8, TP.HCM cấm ôtô một chiều trên đường Cách Mạng Tháng Tám

Để thi công Metro số 2 Bến Thành - Tham Lương, TP.HCM sẽ cấm ôtô lưu thông trên đường Cách Mạng Tháng Tám (đoạn từ Lý Thường Kiệt đến 3 Tháng 2) từ ngày 13/8.

Ngày 7/8, Sở Xây dựng TP.HCM có thông báo khẩn về điều chỉnh tổ chức giao thông trên đường Cách Mạng Tháng Tám (đoạn từ đường Lý Thường Kiệt đến đường 3 Tháng 2) trong thời gian thi công dự án Xây dựng tuyến tàu điện ngầm số 2 TP.HCM, tuyến Bến Thành - Tham Lương.

Theo đó, nhằm đảm bảo điều kiện tổ chức thi công dự án Xây dựng tuyến tàu điện ngầm số 2 TP.HCM, tuyến Bến Thành – Tham Lương do Ban Quản lý Đường sắt đô thị làm Chủ đầu tư, Sở Xây dựng thông báo từ ngày 13/8 điều chỉnh tổ chức giao thông trên đường Cách Mạng Tháng Tám (đoạn từ đường Lý Thường Kiệt đến đường 3 Tháng 2).

Cụ thể, cấm các loại ôtô lưu thông trên đường Cách Mạng Tháng Tám theo hướng từ đường Lý Thường Kiệt đến đường 3 Tháng 2. Riêng xe buýt vẫn được phép lưu thông 2 chiều.

Lộ trình lưu thông thay thế cho ôtô trên đường Cách Mạng Tháng Tám (đoạn từ đường Lý Thường Kiệt đến đường 3 Tháng 2).

Lộ trình lưu thông thay thế: Lý Thường Kiệt hoặc Trường Chinh -> Hoàng Văn Thụ -> Lê Bình -> Hoàng Sa -> Rạch Bùng Binh -> Bà Huyện Thanh Quan -> Võ Thị Sáu -> 3 Tháng 2.

Người điều khiển phương tiện khi lưu thông qua khu vực tổ chức thi công cần giảm tốc độ và chấp hành theo hướng dẫn của lực lượng điều tiết giao thông, cảnh sát giao thông hoặc theo hướng dẫn của hệ thống báo hiệu giao thông trên đường.