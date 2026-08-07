Từ tin báo của người dân, tìm thấy 3 hài cốt liệt sĩ ở Đà Nẵng

Từ thông tin người dân cung cấp, lực lượng chức năng Đà Nẵng tìm thấy 3 hài cốt liệt sĩ được chôn cất ven sông Thu Bồn.

Ngày 7/8, Đội Tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự TP Đà Nẵng cho biết đơn vị vừa phối hợp với Ban Chỉ huy Quân sự phường Điện Bàn tổ chức khai quật, tìm thấy 3 hài cốt liệt sĩ tại Tổ dân phố Triêm Nam, phường Điện Bàn.

3 hài cốt liệt sĩ được tìm thấy ở ven sông Thu Bồn

Trước đó, từ nguồn tin do người dân cung cấp về việc có 3 liệt sĩ được chôn cất tại khu vực ven sông Thu Bồn thuộc địa bàn Tổ dân phố Triêm Nam, Ban Chỉ huy Quân sự phường Điện Bàn báo cáo Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố xác minh.

Ngay sau khi khảo sát thực địa, Đội Tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự TP Đà Nẵng triển khai lực lượng, phương tiện khai quật khu vực nghi có hài cốt liệt sĩ từ ngày 5/8.

Đến sáng 6/8, ở độ sâu khoảng 1,5m, lực lượng làm nhiệm vụ phát hiện và quy tập được 2 hài cốt nằm liền kề nhau. Cùng với hài cốt, nhiều di vật được tìm thấy, đặc biệt là đoạn ống thở cao su, góp phần khẳng định đây là hai liệt sĩ thuộc lực lượng đặc công hy sinh trong khi thực hiện nhiệm vụ chiến đấu.

Theo lời kể của nhân chứng Trương Đình Dưỡng, khoảng năm 1970, hai chiến sĩ đặc công làm nhiệm vụ tại khu vực chân cầu Câu Lâu đã anh dũng hy sinh. Bất chấp sự kiểm soát gắt gao của địch, người dân địa phương vẫn bí mật đưa các anh về mai táng. Đến năm 1972, người dân tiếp tục phát hiện một thi thể bộ đội trôi từ thượng nguồn sông Thu Bồn về và chôn cất tại vị trí gần nơi an táng hai liệt sĩ đặc công.

Sáng nay (7/8), sau khi mở rộng phạm vi tìm kiếm, lực lượng làm nhiệm vụ phát hiện và cất bốc thêm 1 hài cốt liệt sĩ, nâng tổng số hài cốt liệt sĩ được tìm thấy tại khu vực này lên 3 hài cốt.

Theo nguồn tin do nhân chứng cung cấp, hài cốt vừa phát hiện có thể là hài cốt của liệt sĩ Hồ Hải. Tuy nhiên, danh tính cụ thể sẽ được các cơ quan chức năng tiếp tục kiểm tra xác minh theo quy định.