Tuyển Việt Nam vắng hàng loạt trụ cột

Trong buổi họp báo sáng cùng ngày, huấn luyện viên trưởng đội tuyển Việt Nam, ông Kim Sang-sik nói: "Đây là trận đấu tuyển Việt Nam được chơi trên sân nhà và chúng tôi hướng tới chiến thắng. Sau trận gặp Singapore, ban huấn luyện và các cầu thủ đều rất tiếc nuối vì chưa đạt được kết quả như mong muốn. Toàn đội sẽ nỗ lực hết mình và hy vọng người hâm mộ sẽ đến sân cổ vũ thật đông, tiếp thêm động lực cho đội tuyển", nhà cầm quân người Hàn Quốc chia sẻ.