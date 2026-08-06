Tuyển Việt Nam vắng hàng loạt trụ cột

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Sau khi trở về từ Indonesia, chiều 6/8, đội tuyển Việt Nam đã có buổi tập chính thức tại sân vận động Mỹ Đình. Toàn đội đang khẩn trương chuẩn bị cho trận so tài với đội tuyển Campuchia ở lượt hạ màn bảng A ASEAN Cup 2026, diễn ra vào lúc 20 giờ ngày 7/8.
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Buổi tập của đội tuyển ghi nhận sự vắng mặt bất ngờ của nhiều cầu thủ gồm Nguyễn Xuân Son, Đỗ Hoàng Hên, Nguyễn Tài Lộc, Đặng Văn Lâm và Đoàn Văn Hậu.
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Sau 3 lượt trận, đội tuyển Việt Nam sở hữu 7 điểm, xếp trên Singapore nhờ vượt trội về hiệu số bàn thắng bại (+10 so với +3), trong khi Indonesia xếp sau với 6 điểm.
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Trong buổi họp báo sáng cùng ngày, huấn luyện viên trưởng đội tuyển Việt Nam, ông Kim Sang-sik nói: "Đây là trận đấu tuyển Việt Nam được chơi trên sân nhà và chúng tôi hướng tới chiến thắng. Sau trận gặp Singapore, ban huấn luyện và các cầu thủ đều rất tiếc nuối vì chưa đạt được kết quả như mong muốn. Toàn đội sẽ nỗ lực hết mình và hy vọng người hâm mộ sẽ đến sân cổ vũ thật đông, tiếp thêm động lực cho đội tuyển", nhà cầm quân người Hàn Quốc chia sẻ.
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Trong buổi tập, Bùi Hoàng Việt Anh vẫn phải băng vết thương gần mắt
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Việt Anh bị chấn thương sau pha va chạm với tiền đạo cao 1,96 Mitchell Baker của Indonesia ở hiệp một trận Việt Nam gặp Indonesia.
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Tại buổi tập hôm nay, giới truyền thông chỉ có 15 phút tác nghiệp.
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Phong thái tự tin và tâm lý vui vẻ của các cầu thủ trong buổi tập chiều 6/8.
Mục Thể thao giới cuốn sách nổi tiếng viết về bóng đá châu Phi mang tên "Bàn chân của tắc kè hoa" xuất bản vào năm 2010 của tác giả Ian Hawkey. Chân dung của tân HLV trưởng tuyển Việt Nam, Philippe Troussier, cũng sẽ hiện lên phần nào trong cuốn sách này.