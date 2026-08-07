UEFA thay đổi luật chơi tại các cúp châu Âu

Từ mùa giải 2026/27, UEFA chính thức áp dụng hai thay đổi mang tính bước ngoặt về khung hình phạt thẻ vàng và cách hiển thị thời gian bù giờ trên các sân vận động châu Âu.

UEFA đưa ra một vài thay đổi cho mùa giải mới.

Liên đoàn Bóng đá Châu Âu (UEFA) vừa xác nhận hai điều chỉnh quan trọng trong quy định thi đấu, có hiệu lực ngay lập tức từ mùa giải cấp câu lạc bộ 2026/2027. Những thay đổi này sẽ được áp dụng đồng bộ tại ba giải đấu danh giá nhất lục địa già bao gồm Champions League, Europa League và Conference League.

Thay đổi mang tính chiến lược đầu tiên nằm ở hệ thống thẻ phạt. Theo đó, ngưỡng thẻ vàng để một cầu thủ bị cấm thi đấu tự động một trận sẽ được nâng từ ba thẻ lên bốn thẻ.

Sau khi chạm mốc này, các án treo giò tiếp theo sẽ chỉ được áp dụng dựa trên số thẻ vàng thứ tự chẵn của cầu thủ, cụ thể là ở thẻ thứ sáu hoặc thứ tám. Điều chỉnh kể trên giúp giảm bớt áp lực nhân sự cho các câu lạc bộ trong bối cảnh lịch thi đấu ngày càng dày đặc.

Song song đó, UEFA quyết định bãi bỏ quy định lâu đời về việc dừng đồng hồ trên sân vận động ở phút 45:00 và 90:00. Thay vì dừng lại như trước đây, đồng hồ điện tử tại các sân vận động sẽ tiếp tục chạy xuyên suốt thời gian bù giờ, hiển thị số phút cộng thêm theo tiêu chuẩn đang áp dụng tại Anh.

Các cải cách nhằm tăng tính minh bạch và giúp người hâm mộ tại sân theo dõi chính xác diễn biến trận đấu đến những giây cuối cùng. Đây được xem là nỗ lực của UEFA trong việc hiện đại hóa luật thi đấu và tối ưu hóa trải nghiệm cho cả cầu thủ lẫn khán giả.

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