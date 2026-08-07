Vì sao Đen Vâu giảm nhiệt

Từng liên tiếp tạo hit trăm triệu view, Đen Vâu đang dần giảm sức hút sau nhiều sản phẩm kém nổi bật. "Mùa hè 26" tiếp tục chưa tạo được dấu ấn như kỳ vọng.

Đó nay, Đen Vâu hiếm khi được đánh giá là một rapper xuất sắc về kỹ thuật, với flow khá đơn giản, ít biến đổi và cũng không cố khai thác những bộ vần phức tạp. Sự mộc mạc, chất tự sự trong âm nhạc mới là vũ khí giúp nam rapper chạm tới số đông khán giả.

Có thời điểm, Đen Vâu đã vươn lên nhóm rapper hàng đầu Vpop, với liên tiếp các bản hit trăm triệu view, nối đuôi nhau phủ sóng các bảng xếp hạng nhạc Việt. Thậm chí, mỗi lần nam rapper chuẩn bị ra nhạc đều tạo nên làn sóng mong chờ lớn.

Dù vậy, trong khoảng hai năm trở lại đây, không khó để nhận ra sức hút của Đen Vâu đã giảm đi trông thấy, với liên tiếp những sản phẩm không còn duy trì được độ phủ như giai đoạn trước. Bên cạnh việc đứng ngoài dòng chảy rap New-school đang là xu hướng, màu sắc âm nhạc quen thuộc của Đen Vâu dường như cũng không còn được đón nhận mạnh mẽ.

Đen Vâu loay hoay

Mùa hè 26 là sản phẩm thứ hai của Đen Vâu trong năm 2026, nối tiếp Việc lớn. Ca khúc đánh dấu màn kết hợp giữa nam rapper và Pink Frog - singer-songwriter được biết đến trong cộng đồng indie qua những sáng tác mang màu sắc mộc mạc, nhẹ nhàng. Sự tương đồng trong cách làm nhạc khiến màn bắt tay này nhận được nhiều kỳ vọng.

Vẫn phát triển trên nền hip hop chậm rãi vốn quen thuộc trong âm nhạc của Đen, song bản phối của Mùa hè 26 được pha thêm indie/alternative, ambient, lo-fi và một chút dream-pop. Phần trống và bass được tiết chế, nhường nhiều khoảng trống cho những lớp âm thanh mơ màng. Đặc biệt, âm sắc của sáo tây (flute) mang đến cảm giác bay bổng, phóng khoáng, góp phần gợi nên không khí mùa hè.

Đen Vâu kết hợp Pink Frog trong Mùa hè 26, với bản phối nhẹ nhàng, mơ màng.

Trong đó, chất giọng của Đen tương đối khô, mộc mạc, tạo cảm giác gần gũi như đang trực tiếp kể chuyện. Pink Frog lại đem đến sự nhẹ nhàng, hòa sâu vào nền nhạc, phảng phất màu sắc indie pop và dream-pop. Hai phần bổ trợ khá tự nhiên, khi Đen giữ vai trò dẫn dắt câu chuyện, Pink Frog cùng tiếng sáo giúp mở rộng không gian và tăng thêm cảm giác mơ màng cho bản phối.

Dẫu vậy, những chất liệu khá đẹp về âm sắc vẫn chưa đủ để Đen có được một sản phẩm thực sự ấn tượng. Phần lớn thời lượng, Mùa hè 26 duy trì trạng thái chậm, thư giãn, trong khi phần trống, bass cũng như các lớp nhạc nền ít có thay đổi đáng kể. Bản phối giữ được bầu không khí nhất quán nhưng thiếu một cao trào rõ rệt.

Phần sáng tác cũng chưa mang đến nhiều bất ngờ. Đen tiếp tục khai thác thiên nhiên, cuộc sống bình dị, sự bình yên, hạnh phúc và mong muốn tìm một khoảng lặng. Đây đều là những chủ đề đã gắn với nam rapper trong nhiều năm và từng tạo nên bản sắc riêng cho anh.

Tuy nhiên, ở Mùa hè 26, những chiêm nghiệm tương tự tiếp tục nối tiếp nhau mà chưa mở ra nhiều góc nhìn mới. Cách triển khai vì thế có lúc tạo cảm giác dài dòng, nhất là khi thời lượng ca khúc lên tới hơn 5 phút.

Sự ít biến chuyển còn thể hiện ở phần rap. Đen vẫn sử dụng flow chậm, nhả chữ thong thả và đặt trọng tâm vào kể chuyện. Song cách rap này gần như được duy trì xuyên suốt, các đoạn chuyển flow không tạo nhiều khác biệt, nhịp rap cũng ít biến hóa. Khi bản phối vốn đã thiếu cao trào, sự đều đều trong phần rap càng khiến tổng thể âm nhạc thiếu điểm nhấn.

Bên cạnh đó, ca khúc thiếu những câu rap đủ ấn tượng. Trước đây, một trong những thế mạnh của Đen là khả năng biến những quan sát đời thường thành câu chữ ngắn gọn, thú vị và dễ nhớ. Mùa hè 26 vẫn có những hình ảnh đẹp, nhưng số câu thực sự nổi bật không nhiều, thậm chí một số câu rap còn khá thô: “1 2 3 ta cùng lao vào trong dòng đời/4 5 6 ta chẳng có điều gì để giấu nhau”.

Khi ca từ ít bất ngờ, flow không có nhiều biến hóa và bản phối thiếu cao trào, Mùa hè 26 vì thế tiếp tục nối dài giai đoạn Đen tương đối loay hoay, chưa có thêm một sản phẩm thực sự nổi bật.

Mùa hè 26 tiếp tục màu sắc tự sự quen thuộc của Đen Vâu nhưng chưa tạo nhiều điểm nhấn.

Đen Vâu có cần thay đổi?

Với Mùa hè 26, Đen Vâu tiếp tục có một sản phẩm đạt thành tích khá khiêm tốn. Sau gần hai ngày phát hành, MV mới đạt khoảng 580.000 lượt xem trên YouTube, đồng thời chưa tạo được hiệu ứng đáng kể trên các nền tảng hay mạng xã hội.

Thực chất, ngoài Mùa hè 26, nhiều sản phẩm gần đây của Đen Vâu cũng chỉ đạt vài triệu lượt xem, thấp hơn đáng kể so với giai đoạn trước, từ FRIENDSHIP, Triệu điều nhỏ xíu xiêu lòng đến Lãng đãng, Việc lớn. Mỗi lần Đen ra nhạc cũng không còn được nhắc đến nhiều như trước, trong khi vị thế của nam rapper tại Vpop dần giảm sút.

Việc Đen Vâu hụt hơi thực chất không phải điều quá bất ngờ. Vài năm qua, không khó nhận ra thị trường nhạc Việt thay đổi nhanh chóng, đặc biệt khi hàng loạt game show xuất hiện và đưa một lớp nghệ sĩ trẻ đến gần công chúng. Thị hiếu cũng dần nghiêng về những sản phẩm giàu tiết tấu, có sự biến hóa trong cấu trúc, lớp lang âm thanh và dấu ấn cá nhân rõ rệt hơn.

Nhiều sản phẩm gần đây của Đen Vâu không còn duy trì sức hút như giai đoạn trước.

Trong khi đó, Đen không có nhiều thay đổi về màu sắc âm nhạc sau nhiều năm. Nam rapper vẫn duy trì kiểu flow, cách kể chuyện và những chủ đề quen thuộc qua nhiều sản phẩm. Chất riêng từng giúp Đen tạo được dấu ấn, nhưng khi kéo dài quá lâu cũng khiến âm nhạc trở nên dễ đoán. Mỗi lần nam rapper trở lại vì thế cũng khó tạo được cảm giác chờ đợi.

Nếu lựa chọn tiếp tục giữ chất riêng, theo đuổi màu sắc âm nhạc đã gắn bó từ trước đến nay, nam rapper hoàn toàn có thể tạm hài lòng với vị trí hiện tại. Bởi lẽ, Đen Vâu thực chất vẫn sở hữu một lượng khán giả đông đảo, sẵn sàng ủng hộ mỗi khi anh ra sản phẩm mới.

Song nếu muốn trở lại nhóm nghệ sĩ dẫn đầu và tạo được sức ảnh hưởng như giai đoạn trước, nam nghệ sĩ có lẽ cần một sự thay đổi rõ ràng hơn.