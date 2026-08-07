Vì sao hãng DC lỗ 200 triệu USD vì một cô gái

“Supergirl”, trái với kỳ vọng, trở thành thảm họa phòng vé lớn nhất nhì lịch sử DC. Điều gì khiến khán giả quay lưng với một bộ phim về nhân vật nữ anh hùng nổi tiếng?

Book2Screen (Từ sách đến màn ảnh): Absolute Universe là dòng truyện tranh mới được DC triển khai. Với Absolute Universe, câu chuyện của các anh hùng DC được đặt trong những bối cảnh gần gũi hơn và hoàn toàn khác thế giới cũ. Ví dụ, Batman Bruce Wayne không còn là một tỷ phú như ở vũ trụ xưa kia mà là một kỹ sư xây dựng có thu nhập khiêm tốn. Với Absolute Universe, độc giả hoàn toàn có thể bắt đầu đọc truyện và không cần kiến thức nền.

Supergirl vừa chính thức khép lại hành trình chiếu rạp trên toàn cầu với thành tích khó thể tưởng tượng, nhưng theo hướng tiêu cực - chỉ 125,8 triệu USD . Để dễ hình dung, con số này còn không bằng doanh thu mở màn của Superman ra mắt 1 năm trước đó. Thậm chí, thành tích bộ phim mới nhất của DC thấp hơn cả “thảm họa” Morbius ( 167 triệu USD ) - dự án từng bị coi là một trong những thất bại thảm hại nhất của dòng phim siêu anh hùng.

Đặt cạnh mức kinh phí sản xuất 170 triệu USD cùng chi phí quảng bá ước tính hơn 120 triệu USD , Supergirl ước tính gây lỗ khoảng 200 triệu USD cho nhà sản xuất. Đây được xem là một trong những vố thua đau nhất của Warner Bros. trong nhiều năm đổ lại, cũng là phép thử thất bại đầu tiên của DCU dưới thời James Gunn và Peter Safran.

Câu hỏi đặt ra là vì sao một dự án chuyển thể từ Woman of Tomorrow - một trong những đầu truyện được giới phê bình đánh giá cao nhất về Supergirl - lại trở thành bom xịt thảm thương như vậy?

Supergirl khác gì trong truyện tranh?

Nhìn vào kết quả phòng vé Supergirl, hẳn không ít khán giả ít quan tâm về vũ trụ siêu anh hùng sẽ lầm tưởng đây là một nhân vật không mấy nổi tiếng. Thực tế hoàn toàn trái ngược. Supergirl, hay Kara Zor-El, là mảnh ghép quan trọng của vũ trụ DC trong gần bảy thập kỷ.

Supergirl được biên kịch Otto Binder và họa sĩ Al Plastino sáng tạo, lần đầu xuất hiện trong Action Comics #252 vào tháng 5/1959. Kara là con gái của Zor-El và Alura, đồng thời là chị họ của Kal-El (người sau này trở thành Superman). Khi hành tinh Krypton đứng trước bờ vực diệt vong, gia đình Kara đưa cô lên một phi thuyền đến Trái Đất với nhiệm vụ duy nhất là bảo vệ cậu em họ Kal-El đang được nuôi dưỡng tại đây. Tuy nhiên, một sự cố trong quá trình du hành khiến con tàu của Kara trôi dạt suốt nhiều năm, để rồi khi đặt chân xuống Trái Đất, Kal-El đã trưởng thành và là siêu anh hùng vĩ đại nhất thế giới.

Nếu Superman lớn lên như một con người thực thụ dưới sự nuôi dưỡng của gia đình Kent trên Trái Đất, Kara vẫn còn nguyên ký ức về Krypton trước khi diệt vong. Cô không chỉ mất gia đình, hành tinh quê hương, mà còn phải học cách thích nghi với một thế giới hoàn toàn xa lạ.

Tạo hình Supergirl trong truyện tranh DC.

Xuyên suốt nhiều giai đoạn của truyện tranh DC, cảm giác lạc lõng, mất mát và hành trình tìm kiếm bản sắc luôn là những chủ đề gắn liền với nhân vật này. Đây cũng là cơ sở để nói Supergirl không phải "Superman phiên bản nữ" như nhiều khán giả vẫn lầm tưởng, bởi câu chuyện và hành trình của cả hai vốn có không ít khác biệt.

Trong nhiều năm, Kara Zor-El liên tục xuất hiện ở các đầu truyện lớn của DC, là thành viên của Justice League, Superman Family và các nhóm siêu anh hùng khác. Tuy nhiên, phải đến 2021, khi bộ truyện Supergirl: Woman of Tomorrow của nhà văn Tom King và họa sĩ Bilquis Evely ra mắt, nhân vật này mới thực sự chinh phục hoàn toàn độc giả comics.

Thay vì kể một câu chuyện giải cứu thế giới đã quen thuộc, bộ truyện đưa Kara vào chuyến hành trình xuyên thiên hà cùng cô bé Ruthye để truy đuổi Krem - kẻ đã sát hại cha của Ruthye. Bối cảnh khoa học viễn tưởng đồ sộ và mê hoặc, đặt cạnh câu chuyện sâu sắc với những trăn trở về bi kịch mất mát và sự trưởng thành đã biến Woman of Tomorrow thành một trong số tác phẩm xuất sắc mà DC từng tạo ra, đồng thời là lý do Warner Bros. quyết định mang câu chuyện này lên màn bạc.

Phiên bản điện ảnh vẫn giữ nguyên bộ khung nguyên tác khi để Supergirl đồng hành cùng Ruthye trong cuộc săn lùng Krem, nhưng đã điều chỉnh nhiều chi tiết nhằm phù hợp với vũ trụ DCU mới. Một số tình tiết được đơn giản hóa, tiết tấu câu chuyện cũng thiên về trải nghiệm phiêu lưu giải trí hơn là không khí trầm lắng và giàu chất suy ngẫm của phiên bản truyện tranh. Dù vậy, bộ phim vẫn cố gắng giữ lại hình ảnh một Kara Zor-El gai góc, bốc đồng nhưng giàu lòng trắc ẩn, đúng với tinh thần mà Tom King từng xây dựng.

Supergirl thành bom xịt tiếp theo của DC.

Đòn đau với DC

Thực tế phũ phàng là dù xuất hiện trong thế giới truyện tranh từ rất lâu và sở hữu nhiều đầu truyện được đánh giá cao, Supergirl lại chưa bao giờ đạt đến vị thế biểu tượng như Superman, Batman hay Wonder Woman trong mắt công chúng. Với độc giả comics, Kara là có thể là nhân vật quen thuộc, được yêu mến. Nhưng với phần lớn khán giả ra rạp, cô vẫn thường được nhớ đến với tư cách "em họ của Superman". Điều này đã khiến DC lẫn Warner Bros. đối mặt với một bài toán đầy rủi ro khi lựa chọn Supergirl trở thành dự án điện ảnh thứ hai trong dòng thời gian DCU, ngay sau Superman.

Câu hỏi đặt ra là khán giả không lâu trước đó vừa thưởng thức Superman, liệu có lý do bỏ tiền mua vé xem một bộ phim khác với nhân vật có nguồn gốc, sức mạnh và hình tượng khá tương đồng?

Câu trả lời của phần đông khán giả là không.

Điều đáng tiếc ở chỗ Supergirl không phải một bộ phim tệ. Nhiều ý kiến đánh giá diễn xuất của Milly Alcock là điểm sáng, trong khi cốt truyện chuyển thể từ Woman of Tomorrow vẫn giữ được tinh thần sâu sắc, nhân văn của nguyên tác.

Thực tế, Supergirl gặp khủng hoảng ngay từ trước khi phim ra rạp.

Ngay khi công bố dự án, việc Milly Alcock được chọn vào vai Kara Zor-El đã trở thành chủ đề gây tranh cãi dữ dội trên toàn cầu. Một bộ phận không nhỏ khán giả cho rằng nữ diễn viên quá trẻ và thiếu sức nặng để đảm nhận hình tượng một nữ anh hùng từng trải như trong Woman of Tomorrow, trong khi số khác lại bàn tán về ngoại hình diễn viên chưa phù hợp nhân vật.

Không thể phủ nhận thực tế Alcock có màn trình diễn tốt, song những tranh cãi kéo dài ngay trước thềm công chiếu đã tác động đến thiện cảm ban đầu của công chúng. Trong bối cảnh bản thân nhân vật vốn chưa có sức hút đại chúng mạnh mẽ, những phản ứng trái chiều này khiến khán giả đắn đo khi quyết định xuống tiền mua vé.

Milly Alcock là lựa chọn gây nhiều tranh cãi.

Bối cảnh phát hành cũng khiến Supergirl đối diện nhiều thách thức. Tác phẩm ra mắt giữa mùa phim hè, thời điểm liên tục xuất hiện những thương hiệu lớn cạnh tranh trực tiếp. Với thành tích mở màn kém kỳ vọng, phim nhanh chóng bị thu hẹp suất chiếu, kéo theo doanh thu giảm mạnh ở giai đoạn kế tiếp mà không có cơ hội lội ngược dòng. Đây là vòng luẩn quẩn mà không ít dự án “bom xịt” trong vài năm gần đây đều gặp phải.