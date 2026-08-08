Vì sao Premier League khó hút những siêu sao lớn nhất thế giới?

Premier League giàu có và giàu tính cạnh tranh bậc nhất thế giới, nhưng những ngôi sao đã đứng trên đỉnh cao vẫn thường chọn Real Madrid, Barcelona hoặc một điểm đến khác.

Nếu Vinicius Junior gia nhập Arsenal, đó sẽ là một thương vụ hiếm gặp tại Premier League: một siêu sao toàn cầu chuyển tới Anh đúng vào giai đoạn đỉnh cao sự nghiệp.

Arsenal từng sẵn sàng biến tiền đạo người Brazil thành mục tiêu số một nếu anh quyết định chia tay Real Madrid. Bản thân Vinicius cũng không đóng cửa trước khả năng chuyển tới Bắc London. Tuy nhiên, cầu thủ 26 tuổi cuối cùng chọn gia hạn với đội chủ sân Bernabeu đến năm 2032.

Câu chuyện một lần nữa cho thấy nghịch lý của bóng đá Anh. Premier League sở hữu tiềm lực tài chính vượt trội và thường được xem là giải vô địch quốc gia có chất lượng cao nhất thế giới, nhưng vẫn gặp khó khi muốn chiêu mộ những cầu thủ đã đạt tới tầm ứng viên Quả bóng Vàng.

Các CLB Anh không thiếu sức hút với những thủ môn, hậu vệ hay tài năng trẻ hàng đầu. Tuy nhiên, khi những tiền đạo và tiền vệ tấn công danh tiếng nhất thế giới có quyền lựa chọn, Premier League nhiều lần phải đứng sau những điểm đến khác.

Premier League giỏi tạo ra siêu sao

Kể từ khi Premier League ra đời năm 1992, chỉ ba cầu thủ giành Quả bóng Vàng trong thời gian khoác áo một CLB Anh: Michael Owen năm 2001, Cristiano Ronaldo năm 2008 và Rodri năm 2024.

Con số này phần nào phản ánh đặc điểm của giải đấu. Premier League rất giỏi biến những cầu thủ giàu tiềm năng thành siêu sao, nhưng hiếm khi mua được một ngôi sao toàn cầu khi cầu thủ ấy đã ở đỉnh cao.

Dennis Bergkamp đến Arsenal sau giai đoạn khó khăn tại Inter Milan rồi trở thành một trong những cầu thủ có ảnh hưởng lớn nhất lịch sử CLB. Thierry Henry cũng không thành công tại Juventus trước khi sang Bắc London và vươn lên thành một trong những tiền đạo hay nhất thế hệ.

Cristiano Ronaldo gia nhập MU khi mới 18 tuổi, còn là một tài năng đầy triển vọng từ Sporting. Năm năm sau, anh giành Quả bóng Vàng rồi chuyển sang Real Madrid vào mùa hè 2009.

Erling Haaland là ví dụ gần đây nhất. Man City mua tiền đạo Na Uy từ Dortmund năm 2022, khi anh đã thuộc nhóm cầu thủ trẻ được săn đón nhất châu Âu nhưng chưa đạt vị thế như hiện tại. Những năm chơi tại Anh giúp Haaland tiến thêm một bước để trở thành một trong những số 9 đáng sợ nhất thế giới.

Vinicius chọn gia hạn với Real Madrid đến năm 2032 dù từng nhận được sự quan tâm từ Arsenal.

Trường hợp ấy khác với Vinicius. Ngôi sao Brazil đã nhiều lần vô địch Champions League, có vị thế lớn tại Real Madrid và trở thành một trong những gương mặt nổi bật nhất của bóng đá thế giới trước khi Arsenal tiếp cận.

Premier League từng đón những tên tuổi tương tự, nhưng phần lớn đến Anh khi đã qua giai đoạn đỉnh cao. Andriy Shevchenko là một trong những ngoại lệ hiếm hoi khi chuyển từ AC Milan sang Chelsea năm 2006 ở tuổi 29, chỉ hai năm sau khi giành Quả bóng Vàng.

Ruud Gullit và George Weah cũng từng khoác áo Chelsea, nhưng đều ở giai đoạn sau của sự nghiệp. Cristiano Ronaldo trở lại MU khi 36 tuổi, Zlatan Ibrahimovic đến Old Trafford ở tuổi 34, còn Jurgen Klinsmann gia nhập Tottenham khi đã 30.

Premier League vì thế thường là nơi tạo ra những siêu sao hơn là điểm đến của những người đã trở thành siêu sao.

Serie A trong thập niên 1980 và 1990 cho thấy một mô hình hoàn toàn khác. Bóng đá Italy khi đó vừa giàu có, vừa là điểm đến hàng đầu của những cầu thủ hay nhất thế giới.

Diego Maradona rời Barcelona để khoác áo Napoli. Ronaldo Nazario chuyển từ Barca tới Inter Milan khi đang ở giai đoạn bùng nổ nhất. Michel Platini, Marco van Basten, Lothar Matthaus hay Zinedine Zidane đều dành những năm tháng đẹp nhất sự nghiệp tại Italy.

Premier League ngày nay sở hữu ưu thế tài chính tương tự, nhưng dòng tiền được sử dụng theo cách khác.

Các đội bóng Anh chi rất nhiều, song tiền thường được phân bổ trên toàn bộ đội hình thay vì dồn vào một "Galactico". Alexander Isak, Morgan Rogers, Elliot Anderson, Moises Caicedo, Declan Rice hay Jack Grealish đều tạo ra những thương vụ hơn 100 triệu bảng giữa các CLB Premier League.

Những cầu thủ được đưa về từ nước ngoài như Florian Wirtz cũng thường thuộc nhóm có danh tiếng lớn nhưng vẫn còn những năm tháng tốt nhất phía trước.

Các CLB Anh ưu tiên xây dựng đội hình gồm 18-22 cầu thủ chất lượng cao, đủ chiều sâu để đối phó lịch thi đấu dày đặc. Vì thế, sức mạnh tài chính của Premier League không đồng nghĩa giải đấu này phải liên tục nhập khẩu những siêu sao nổi tiếng nhất thế giới.

Real Madrid và Barcelona vẫn có sức hút khác biệt

Rào cản lớn nhất của Premier League xuất hiện khi Real Madrid hoặc Barcelona cùng tham gia cuộc đua.

Jude Bellingham là ví dụ điển hình. Sau khi rời Birmingham City để phát triển tại Dortmund, tiền vệ người Anh không trở về Premier League mà lựa chọn Real Madrid. Anh trở thành trường hợp hiếm hoi khoác áo tuyển Anh trong kỷ nguyên Premier League nhưng chưa từng chơi một trận tại giải đấu cao nhất quê nhà.

Kylian Mbappe cũng từng được nhiều CLB lớn theo đuổi trước khi hoàn thành mục tiêu khoác áo Real Madrid. Neymar chọn Barcelona khi rời Santos năm 2013, trong đó cơ hội sát cánh cùng Lionel Messi là một phần quan trọng của quyết định.

Cristiano Ronaldo vươn tới đỉnh cao tại MU nhưng rời Premier League để gia nhập Real Madrid chỉ một năm sau khi giành Quả bóng Vàng.

Premier League thậm chí từng chứng kiến những ngôi sao lớn nhất rời giải khi đang ở đỉnh cao. Cristiano Ronaldo sang Real Madrid một năm sau khi giành Quả bóng Vàng cùng MU. Luis Suarez chuyển tới Barcelona chỉ vài tháng sau mùa giải anh đoạt Chiếc giày vàng và danh hiệu Cầu thủ hay nhất năm của PFA trong màu áo Liverpool.

Gareth Bale rời Tottenham đến Real Madrid sau lần thứ hai được PFA vinh danh là cầu thủ hay nhất năm. Eden Hazard cũng đi theo con đường từ London tới Bernabeu sau khi đã khẳng định vị thế ngôi sao hàng đầu Premier League.

Harry Kane sau đó chọn Bayern Munich dù chỉ còn cách kỷ lục 260 bàn của Alan Shearer tại Premier League 47 pha lập công.

Tây Ban Nha có những lợi thế dễ nhận thấy về khí hậu, lối sống và sự tương đồng ngôn ngữ, văn hóa với nhiều cầu thủ Nam Mỹ. Tuy nhiên, sức hút của Real Madrid và Barcelona còn đến từ vị thế lịch sử.

Hai CLB này từ lâu được xem như những đích đến cuối cùng trong sự nghiệp của các siêu sao. Thành tích tại Champions League, tầm ảnh hưởng toàn cầu và mối liên hệ với những danh hiệu cá nhân như Quả bóng Vàng tạo ra sức hút mà tiền bạc không phải lúc nào cũng đủ để cạnh tranh.

Haaland là một trong những bằng chứng cho thấy Premier League vẫn có thể giữ những cầu thủ hay nhất. Man City chiêu mộ anh ở tuổi 21 và giúp tiền đạo Na Uy phát triển thành một trong những chân sút hàng đầu thế giới.

Tuy nhiên, ngay cả trường hợp Haaland cũng cho thấy sức hút đặc biệt của Bernabeu. Trong thời gian diễn ra World Cup 2026, Alfie Haaland khi được hỏi về khả năng con trai một ngày nào đó khoác áo Real Madrid đã nói: "Cậu ấy hạnh phúc ở Man City, còn hợp đồng dài hạn... nhưng bất kỳ cầu thủ nào cũng muốn chơi cho Real Madrid".

Điều đó không đồng nghĩa Haaland chuẩn bị rời Man City, nhưng phát biểu phần nào phản ánh vị thế đặc biệt của Real trong mắt các cầu thủ hàng đầu.

Premier League có tiền, chất lượng chuyên môn và sức hút toàn cầu. Giải đấu này cũng nhiều lần chứng minh mình là sân khấu lý tưởng để những cầu thủ giỏi trở thành siêu sao.

Bài toán khó hơn nằm ở bước tiếp theo: thuyết phục những người đã đứng trên đỉnh cao lựa chọn nước Anh, đồng thời giữ chân những ngôi sao vươn tới đỉnh cao tại Premier League. Trong cuộc cạnh tranh đó, tiền bạc vẫn chưa đủ để xóa bỏ sức hút của Real Madrid và Barcelona.