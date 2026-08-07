Vì sao sách giấy vẫn được ưa chuộng

Sách giấy vẫn là định dạng đọc được ưa chuộng nhất, bất chấp sự phát triển của máy đọc sách điện tử và sách nói.

Sách in vẫn chiếm 86% tổng giá trị của thị trường xuất bản tại Hà Lan trong năm 2025. Ảnh minh họa: New York Post.

Sức hút chưa giảm của sách giấy

Theo nghiên cứu mới thực hiện của ngân hàng ABN Amro (Hà Lan), số liệu từ các nhà xuất bản Hà Lan cho thấy sách giấy chiếm 86% tổng thị trường xuất bản trong năm 2025.

Con số này cũng tương đương với thị trường xuất bản ở nhiều quốc gia khác, trong đó có Mỹ. Tại Mỹ, sách giấy chiếm khoảng 4/5 tổng doanh số bán sách trong ngành xuất bản.

Tỷ trọng doanh thu của sách in hiện còn tăng lên do chi phí sản xuất lớn hơn, thực tế này giúp mang lại biên lợi nhuận lớn hơn cho ngành xuất bản. Trong khi đó, sách điện tử chiếm 6% tổng doanh số của thị trường xuất bản Hà Lan, tương ứng giá trị khoảng 42 triệu euro (tương đương gần 48,5 triệu USD ).

Khả năng duy trì sức hút của sách giấy trong bối cảnh công nghệ phát triển một phần đến từ sự đơn giản của loại hình sách giấy. Sách giấy không cần sạc pin, không gặp lỗi hệ thống hay bị xóa dữ liệu.

Ngoài ra, chi phí dành cho việc mua sách đối với nhiều người vẫn được nhìn nhận là khá thấp khi xét trong tổng mức chi tiêu của mỗi cá nhân.

Ngoài ra, theo báo cáo Sách giấy vẫn là vua của ABN Amro, sách giấy còn sở hữu giá trị mang tính biểu tượng khiến nhiều độc giả yêu thích.

"Độc giả trân trọng cảm giác chạm vào trang giấy, lật từng trang sách, thậm chí cả mùi của những cuốn sách giấy", báo cáo nêu rõ.

"Sách giấy còn có thể đặt trên giá, có tính trang trí, giúp thể hiện phần nào bản sắc, phông văn hóa, kiến thức và cả địa vị của chủ nhân. Vì vậy, sách giấy vẫn rất hấp dẫn trong thời đại số, nhờ mang lại trải nghiệm đọc truyền thống, đơn giản, cùng những lợi ích ngay cả khi đã đọc xong sách và xếp sách lên giá", báo cáo phân tích thêm.

Theo Dutch News, tại Hà Lan, gần một nửa số độc giả chỉ đọc sách giấy; 43% kết hợp giữa sách in, sách điện tử và sách nói; 5% chỉ đọc sách điện tử, 2% chỉ nghe sách nói.

Nghiên cứu của Đại học Tokyo (Nhật Bản) sử dụng máy chụp cộng hưởng từ (MRI) cho thấy việc đọc sách trên giấy kích thích não bộ theo cách khác so với đọc sách trên màn hình. Việc đọc sách giấy giúp người đọc hiểu sâu hơn và ghi nhớ thông tin tốt hơn.

Hiệu sách thay đổi để thích ứng

Bà Lisa Kuitert, giáo sư chuyên nghiên cứu về sách tại Đại học Amsterdam (Hà Lan), cho biết bà không bất ngờ về các thông tin trong báo cáo của ABN Amro.

"Kể từ khi sách điện tử xuất hiện, nhiều người đã nói rằng sách giấy sắp biến mất. Nhưng những người nói như vậy hẳn không phải là độc giả đích thực. Những người thực sự yêu thích việc đọc sách vẫn sẽ luôn ưu tiên sách giấy", bà Kuitert nói.

Sách giấy khi đọc xong còn có thể đặt trên giá, có tính trang trí nội thất, đồng thời giúp thể hiện phần nào bản sắc của chủ nhân. Ảnh minh họa: New York Times.

Báo cáo của ABN Amro nhận định sách giấy sẽ tiếp tục tồn tại, nhưng các định dạng sách khác cũng sẽ dần trở thành sự lựa chọn thay thế phổ biến hơn, đặc biệt là sách nói, bởi sách nói cho phép người dùng nghe trong lúc di chuyển hoặc tập thể dục.

Ông Mario Bersem, chuyên gia kinh tế cấp cao về truyền thông và công nghệ, đồng thời là một thành viên trong nghiên cứu của ABN Amro, đánh giá các hiệu sách vẫn có triển vọng tích cực, dù ngành kinh doanh này đã suy giảm mạnh trong 15 năm qua.

"Số lượng hiệu sách đã giảm rất nhiều kể từ năm 2010, nhưng mức giảm chủ yếu diễn ra ở giai đoạn trước đây, khi người đọc giảm nhu cầu mua sách hoặc chuyển sang mua sách qua các cửa hàng trực tuyến. Xu hướng đó hiện đã đi qua. Thị phần của các cửa hiệu bán sách đã ổn định trở lại", ông Bersem nói.

Theo ông Bersem, các hiệu sách giờ còn trở thành không gian gặp gỡ, nơi mọi người có thể uống cà phê và trò chuyện về sách, tham dự các buổi giới thiệu sách, giao lưu với tác giả... Đồng thời, các cửa hiệu sách vẫn là kênh bán sách quan trọng. Tại Hà Lan, 55% số sách được bán ra trực tiếp tại cửa hiệu sách, vì vậy, các hiệu sách vẫn có triển vọng tồn tại và phát triển tích cực.