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Xã hội

Việt Nam để quốc tang Chủ tịch Quốc hội Lào trong hai ngày

  • Chủ nhật, 9/8/2026 16:52 (GMT+7)
  • 15 giờ trước

Để tỏ lòng thương tiếc đồng chí Saysomphone Phomvihane, Việt Nam quyết định để tang đồng chí Saysomphone Phomvihane theo nghi thức Quốc tang trong hai ngày, từ ngày 10 đến 11/8.

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Đồng chí Saysomphone Phomvihane, Ủy viên Bộ Chính trị Trung ương Đảng, Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào. Ảnh: TTXVN phát

Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Quốc hội nước Cộng hòa xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thông báo:

Đồng chí Saysomphone Phomvihane; sinh ngày 12/12/1956; Ủy viên Bộ Chính trị Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa Dân chủ nhân dân Lào đã từ trần ngày 08/08/2026, hưởng thọ 70 tuổi.

Đồng chí Saysomphone Phomvihane là một nhà lãnh đạo chủ chốt của Đảng Nhân dân Cách mạng Lào; người có nhiều đóng góp quan trọng đối với sự nghiệp Cách mạng Lào, cũng như trong công cuộc bảo vệ, xây dựng và phát triển đất nước Lào.

Đồng chí là nhà lãnh đạo có vai trò quan trọng trong việc kế thừa, vun đắp và phát triển mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện, gắn kết chiến lược Việt Nam-Lào. Đồng chí mất đi là một tổn thất to lớn đối với đất nước Lào và quan hệ Việt Nam-Lào.

Để tỏ lòng thương tiếc đồng chí Saysomphone Phomvihane và xuất phát từ quan hệ đặc biệt Việt Nam-Lào, Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Quốc hội nước Cộng hòa xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Chính phủ nước Cộng hòa xã hội Chủ nghĩa Việt Nam và Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quyết định để tang đồng chí Saysomphone Phomvihane theo nghi thức Quốc tang trong hai ngày, từ ngày 10 đến ngày 11/8/2026.

Trong thời gian này, các cơ quan, công sở trong phạm vi cả nước và các cơ quan đại diện của Việt Nam tại nước ngoài treo cờ rủ, có dải băng tang như quy định; không tổ chức các hoạt động vui chơi, giải trí công cộng.

Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam

Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

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Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm là chủ biên, tác giả của nhiều đầu sách lý luận chính trị, trong đó có những cuốn được tái bản nhiều lần.

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https://www.vietnamplus.vn/thong-cao-dac-biet-cua-ban-chap-hanh-trung-uong-dang-cong-san-viet-nam-post1129060.vnp

TTXVN/Vietnam+

Việt - Lào Tô Lâm Thông cáo quan hệ hữu nghị Đồng chí Saysomphone Phomvihane

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