Vinicius ra quyết định với Real Madrid?

Real Madrid dường như đã đạt thỏa thuận gia hạn với Vinicius Junior sau cuộc đàm phán quyết định, chấm dứt mọi tin đồn ra đi và dập tắt hy vọng của Arsenal.

Vinicius có khả năng ở lại Real.

Theo nhà báo Ramon Alvarez, cuộc gặp gần đây giữa ban lãnh đạo Real Madrid và đại diện của Vinicius diễn ra rất tích cực. Đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha nâng đề nghị để thu hẹp khoảng cách trong quá trình đàm phán, qua đó đi đến thống nhất về bản hợp đồng dài hạn mới.

Trước đó, quá trình thương thảo rơi vào bế tắc khi Vinicius chưa hài lòng với mức đãi ngộ mà Real đưa ra. Tuy nhiên, mong muốn tiếp tục gắn bó với sân Santiago Bernabeu của tuyển thủ Brazil giúp hai bên tìm được tiếng nói chung. Việc đạt thỏa thuận cũng đồng nghĩa Arsenal không còn cơ hội tạo nên "bom tấn" khi đội bóng thành London từng xem Vinicius là mục tiêu số một để nâng cấp hàng công.

Một nhân tố quan trọng giúp Real Madrid giữ chân thành công ngôi sao 26 tuổi là HLV Jose Mourinho. Theo chuyên gia chuyển nhượng Fabrizio Romano, chiến lược gia người Bồ Đào Nha trực tiếp tham gia vào quá trình đàm phán và nhiều lần bày tỏ mong muốn Vinicius tiếp tục ở lại.

Nhà báo người Italy tiết lộ Mourinho không chỉ khẳng định với ban lãnh đạo rằng Vinicius là nhân tố không thể thay thế, mà còn trực tiếp trao đổi với cầu thủ về vai trò và kế hoạch dành cho anh trong những mùa giải tới. Điều này góp phần củng cố niềm tin của tiền đạo người Brazil vào tương lai tại Bernabeu.

Vinicius từ lâu được xem là một trong những trụ cột quan trọng nhất của Real Madrid. Kể từ khi gia nhập đội bóng vào năm 2018, anh vươn mình trở thành một trong những cầu thủ tấn công hay nhất thế giới, đóng góp hàng loạt bàn thắng và kiến tạo, đồng thời góp công lớn vào nhiều danh hiệu của đội bóng Hoàng gia.

Vinicius mở tỷ số 1-0 cho Brazil Ngôi sao từ Real Madrid có tình huống tận dụng tối đa sai lầm của hậu vệ Scotland, mở tỷ số cho Brazil tại lượt đấu cuối bảng C World Cup 2026 sáng 25/6.