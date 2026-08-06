Vinicius và thương vụ có thể đảo chiều quyền lực Premier League

Nếu đưa được Vinicius Junior rời Real Madrid, Arsenal không chỉ sở hữu một siêu sao mà còn tạo ra tuyên bố quyền lực chưa từng có của bóng đá Anh.

Việc Arsenal theo đuổi Vinicius Junior cho thấy vị thế của đội bóng thành London thay đổi đến mức nào dưới thời Mikel Arteta. Khi nhà cầm quân người Tây Ban Nha tiếp quản đội bóng vào tháng 12/2019, ý tưởng Arsenal có thể lôi kéo một ngôi sao đang ở đỉnh cao khỏi Real Madrid gần như không tưởng.

Bảy năm sau, viễn cảnh ấy đã xuất hiện. Thương vụ vẫn còn nhiều trở ngại và chưa có gì đảm bảo Vinicius sẽ cập bến Emirates, nhưng việc Arsenal đủ khả năng bước vào cuộc đàm phán đã mang ý nghĩa đặc biệt.

Đây có thể không phải bản hợp đồng đắt nhất lịch sử Premier League. Tuy nhiên, xét về danh tiếng của cầu thủ, vị thế của đội bán và thông điệp quyền lực phía sau, Vinicius có thể trở thành thương vụ lớn nhất mà một CLB Anh từng thực hiện.

Không chỉ là câu chuyện tiền bạc

Mức phí chuyển nhượng không phải yếu tố khiến thương vụ Vinicius trở nên khác biệt. Hợp đồng của tiền đạo Brazil với Real Madrid chỉ còn thời hạn đến mùa hè 2027, nên Arsenal nhiều khả năng không phải phá kỷ lục 125 triệu bảng mà Liverpool thiết lập khi chiêu mộ Alexander Isak từ Newcastle.

Điều đáng nói nằm ở danh tính của đội bán. Real Madrid gần như không bao giờ chia tay một siêu sao đang ở độ tuổi sung sức, có phong độ ổn định và giữ vai trò quan trọng trong đội hình.

Trong nhiều thập niên, đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha thường đứng ở phía mua, đặc biệt khi làm việc với các CLB Premier League. Những ngôi sao hàng đầu của bóng đá Anh thường tìm cách đến Bernabeu, thay vì đi theo chiều ngược lại.

Cristiano Ronaldo rời Manchester United để gia nhập Real Madrid năm 2009. Gareth Bale gây sức ép với Tottenham trước khi chuyển sang Tây Ban Nha bốn năm sau đó. Đến năm 2019, Eden Hazard cũng chia tay Chelsea để thực hiện giấc mơ khoác áo đội bóng Hoàng gia.

Trong cả ba thương vụ, các CLB Anh đều không muốn mất ngôi sao lớn nhất của mình. Tuy nhiên, sức hút của Real Madrid cùng quyết tâm từ phía cầu thủ khiến họ buộc phải nhượng bộ.

Theo dữ liệu của Transfermarkt, Real Madrid chi ròng khoảng 153 triệu bảng cho các cầu thủ đến từ Premier League kể từ năm 1992. Con số này chỉ thấp hơn Barcelona và cao hơn đáng kể so với Bayern Munich.

Ở chiều ngược lại, phần lớn cầu thủ Real Madrid bán sang Anh đều không còn được xem là nhân tố không thể thay thế. Casemiro đã bước sang tuổi 30 khi gia nhập Manchester United vào năm 2022, trong khi Alvaro Morata chưa bao giờ thực sự thuyết phục được đội bóng Tây Ban Nha rằng anh là lựa chọn lâu dài ở vị trí trung phong.

Mesut Ozil là một trường hợp đặc biệt. Arsenal chiêu mộ tiền vệ người Đức với giá kỷ lục của CLB vào năm 2013, ngay sau mùa giải anh có 26 pha kiến tạo. Đó là thương vụ gây tiếng vang lớn, nhưng Ozil vẫn được Real Madrid xem là sự hy sinh cần thiết để cân đối ngân sách sau khi mua Bale.

Angel Di Maria cũng rơi vào hoàn cảnh tương tự. Anh rời Bernabeu để đến Manchester United chỉ ba tháng sau khi được bình chọn là cầu thủ hay nhất trận chung kết Champions League 2014. Dù vậy, Di Maria khi ấy vẫn đứng sau bộ ba Karim Benzema, Bale và Ronaldo trong thứ tự ưu tiên của đội bóng.

Việc bán tiền vệ Argentina còn giúp Real Madrid bù đắp chi phí mua James Rodriguez và Toni Kroos. Đó là quyết định có tính toán của một CLB chủ động làm mới đội hình, không phải trường hợp họ bất lực trong việc giữ ngôi sao.

Vinicius đang ở độ tuổi sung sức và đã khẳng định vị thế trong nhóm cầu thủ tấn công hàng đầu thế giới.

Vinicius hoàn toàn khác. Anh mới 26 tuổi, đang ở giai đoạn đẹp nhất trong sự nghiệp và đã chứng minh đẳng cấp ở những sân khấu lớn nhất. Nếu Real Madrid để một cầu thủ như vậy chuyển sang Premier League, cán cân quyền lực trên thị trường chuyển nhượng sẽ thực sự bị tác động.

Thương vụ vượt khỏi giới hạn của Arsenal

Lịch sử Premier League từng chứng kiến nhiều bản hợp đồng đình đám, nhưng rất ít thương vụ có đầy đủ những yếu tố như Vinicius: cầu thủ đang ở đỉnh cao, sở hữu thành tích cá nhân nổi bật và đến trực tiếp từ Real Madrid khi vẫn còn khả năng cống hiến trong nhiều năm.

Robinho từng rời Bernabeu để gia nhập Manchester City năm 2008 với giá 32,5 triệu bảng, kỷ lục của bóng đá Anh lúc bấy giờ. Tiền đạo Brazil mới 24 tuổi và đã đứng thứ chín trong cuộc bầu chọn Quả bóng vàng 2007.

Tuy nhiên, vị thế của Robinho khi đó vẫn chưa thể sánh với Vinicius hiện tại. Ngôi sao mà Arsenal theo đuổi đã góp mặt trong top 20 Quả bóng vàng bốn năm liên tiếp, về nhì năm 2024 và ghi ít nhất 10 bàn trong năm mùa La Liga gần nhất.

Andriy Shevchenko có lẽ là trường hợp gần nhất về tầm vóc. Tiền đạo Ukraine gia nhập Chelsea từ AC Milan năm 2006, hai năm sau khi giành Quả bóng vàng. Mức phí 30,8 triệu bảng của anh cũng phá kỷ lục chuyển nhượng tại Anh.

Shevchenko khi ấy chỉ còn bốn tháng nữa là bước sang tuổi 30, nhưng không thể nói anh đã hết thời trước khi đến Stamford Bridge. Một mùa trước đó, tiền đạo này vẫn ghi 19 bàn tại Serie A và là chân sút số một của Milan.

Paul Pogba cũng tạo nên hiệu ứng lớn khi trở lại Manchester United từ Juventus vào năm 2016 với giá 89,3 triệu bảng, kỷ lục thế giới ở thời điểm đó. Tiền vệ người Pháp đã thành danh tại Italy và là trụ cột của đội bóng thống trị Serie A.

Dù vậy, câu chuyện của Pogba phần nào mất đi tính đặc biệt bởi anh từng trưởng thành tại Man United trước khi ra đi theo dạng tự do. Juventus cũng là một thế lực lớn, nhưng sức hút và vị thế trên thị trường chuyển nhượng vẫn khó sánh với Real Madrid hoặc Barcelona.

Erling Haaland là cầu thủ được săn đón nhất châu Âu khi Man City kích hoạt điều khoản giải phóng trị giá 51 triệu bảng vào năm 2022. Anh sở hữu hiệu suất ghi bàn đáng sợ tại Bundesliga, nhưng khi ấy vẫn là tài năng 21 tuổi cần chứng minh khả năng tại môi trường khắc nghiệt hơn.

Vinicius không còn là một dự án cho tương lai. Anh đã giành những danh hiệu lớn, tỏa sáng tại Champions League và được xem là một trong những cầu thủ tấn công hay nhất thế giới. Arsenal sẽ mua một ngôi sao đã hoàn thiện, thay vì đặt cược vào tiềm năng.

Giá trị của thương vụ vì vậy không thể chỉ được đo bằng số tiền. Lạm phát khiến việc so sánh phí chuyển nhượng giữa các thời kỳ thiếu chính xác, còn tầm vóc của một bản hợp đồng phụ thuộc nhiều hơn vào hoàn cảnh và vị thế của các bên.

Việc Vinicius chuyển tới Premier League có thể làm thay đổi cán cân quyền lực lâu nay giữa bóng đá Anh và Real Madrid.

Trong thời gian dài, Real Madrid và Barcelona vẫn giữ quyền lựa chọn những cầu thủ tốt nhất tại Premier League. Barcelona từng đưa Thierry Henry và Cesc Fabregas rời Arsenal, bất chấp nỗ lực giữ người của đội bóng thành London. Họ cũng chi những khoản tiền lớn để mua Luis Suarez và Philippe Coutinho từ Liverpool.

Premier League có thể là giải đấu giàu nhất thế giới, nhưng Real Madrid và Barcelona vẫn thường sở hữu lợi thế cuối cùng trong cuộc đua giành những ngôi sao hàng đầu. Tiền bạc giúp các CLB Anh mua được nhiều cầu thủ hơn, nhưng chưa đủ để thay đổi hoàn toàn sức hút truyền thống của hai gã khổng lồ Tây Ban Nha.

Arsenal đang có cơ hội thách thức trật tự ấy. Việc chiêu mộ Vinicius sẽ không đơn thuần là bổ sung một cầu thủ chạy cánh có khả năng ghi bàn, tạo đột biến và quyết định các trận đấu lớn. Đó còn là lời khẳng định rằng Emirates đã trở thành điểm đến đủ sức hấp dẫn những ngôi sao hàng đầu thế giới.

Thương vụ cũng phản ánh bước tiến của Arsenal dưới thời Arteta. Từ một đội bóng chật vật giành vé dự Champions League, họ đã vươn lên cạnh tranh danh hiệu, củng cố sức mạnh tài chính và xây dựng một dự án thể thao có sức thuyết phục.

Nếu Vinicius thực sự rời Real Madrid để khoác áo Arsenal, đây sẽ là bản hợp đồng lớn nhất lịch sử đội bóng thành London. Quan trọng hơn, nó có thể đánh dấu thời điểm Premier League không còn chỉ là nơi bán những cầu thủ hay nhất cho Real Madrid, mà đã đủ sức kéo một siêu sao ở đỉnh cao đi theo chiều ngược lại.