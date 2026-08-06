Vụ Lewis Hall - MU chấm dứt

MU sẽ phải từ bỏ mục tiêu Lewis Hall sau khi Newcastle United quyết giữ chân hậu vệ trẻ này trong kỳ chuyển nhượng hè 2026.

Newcastle không có ý định bán Lewis Hall.

Theo chuyên gia chuyển nhượng David Ornstein, khả năng Hall cập bến Old Trafford gần như không còn. Chia sẻ trên The Athletic, ông cho biết: "Hall sẽ không gia nhập Manchester United. Sau sự ra đi của HLV Eddie Howe, Newcastle càng quyết tâm giữ cậu ấy, thậm chí có thể xúc tiến gia hạn hợp đồng".

Thông tin trên được xem là đòn giáng mạnh vào kế hoạch tăng cường lực lượng của HLV Michael Carrick. Sau khi giành vé trở lại Champions League, MU tìm kiếm một hậu vệ trái chất lượng để san sẻ gánh nặng với Luke Shaw. Hall được xem là lựa chọn lý tưởng nhờ tuổi đời còn trẻ nhưng sở hữu kinh nghiệm thi đấu dày dạn.

Mới 21 tuổi, Hall ra sân hơn 100 trận trong màu áo Newcastle. Hậu vệ người Anh gây ấn tượng với khả năng hỗ trợ tấn công, những đường chuyền phát triển bóng chính xác cùng nền tảng thể lực sung mãn, đồng thời hoàn thành tốt nhiệm vụ phòng ngự.

Dù từng xuất hiện thông tin Hall không hài lòng với cách sử dụng của HLV Howe ở giai đoạn cuối mùa trước, tình hình đang thay đổi. Sau khi nhà cầm quân này rời đội bóng, ban lãnh đạo Newcastle kỳ vọng HLV mới sẽ thuyết phục Hall tiếp tục gắn bó lâu dài với sân St James' Park.

"Chích chòe" cũng không muốn tiếp tục chia tay thêm những ngôi sao quan trọng sau khi để Sandro Tonali và Anthony Gordon ra đi. Cùng thời điểm, việc đội trưởng Bruno Guimaraes đạt thỏa thuận với Arsenal càng khiến Newcastle quyết tâm giữ chân những trụ cột còn lại.

Về phía MU, "Quỷ đỏ" vẫn ưu tiên bổ sung một hậu vệ trái trong mùa hè này. Tuy nhiên, nếu vẫn muốn theo đuổi Hall, ban lãnh đạo CLB có lẽ sẽ phải đưa ra một đề nghị vượt xa kỳ vọng của Newcastle mới mong làm thay đổi lập trường của đội bóng vùng Đông Bắc nước Anh.

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