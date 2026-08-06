Vụ Rodri đảo chiều

Thương vụ đưa Rodri về sân Bernabeu rơi vào bế tắc khi Real Madrid không thể đạt thỏa thuận với Man City, mở ra cơ hội để Barcelona tranh giành chữ ký của tiền vệ người Tây Ban Nha

Quyết định cuối cùng thuộc về Rodri.

Theo Diario Sport, dù Rodri rất muốn gia nhập Real Madrid, đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha chưa đáp ứng được mức phí chuyển nhượng mà Man City yêu cầu. Hai bên đàm phán trong nhiều tuần nhưng chưa tìm được tiếng nói chung, khiến thương vụ đứng trước nguy cơ đổ vỡ.

Cuộc đàm phán chỉ có thể được nối lại nếu Real Madrid chấp nhận nâng giá và đưa ra đề nghị hấp dẫn hơn. Việc thương vụ rơi vào bế tắc tạo điều kiện để Barcelona nhập cuộc. Đội chủ sân Camp Nou đang gấp rút tìm kiếm một tiền vệ đẳng cấp sau khi Frenkie de Jong dính chấn thương đầu gối và xem Rodri là ưu tiên hàng đầu.

Nhà vô địch La Liga dường như đã liên hệ với người đại diện của Rodri để thảo luận về khả năng chuyển nhượng. Không dừng lại ở đó, Barcelona cũng có những cuộc trao đổi ban đầu với Man City nhằm tìm hiểu các điều kiện của thương vụ.

Chuyên gia chuyển nhượng Fabrizio Romano tiết lộ tương lai của Rodri sẽ phụ thuộc hoàn toàn vào quyết định của cầu thủ này. Theo ông, cả Real Madrid và Barcelona đều sẵn sàng chi mức phí tương đương để thuyết phục Man City nhả người.

"Rodri đàm phán với Real Madrid trong nhiều tuần và đây vẫn là bến đỗ ưu tiên. Tuy nhiên, Barcelona tận dụng thời điểm thương vụ chưa hoàn tất để tham gia cuộc đua. Họ liên hệ với đại diện của Rodri cũng như Man City nhằm tìm kiếm cơ hội. Cuối cùng, quyết định sẽ thuộc về cầu thủ", nhà báo người Italy cho biết.

Nếu Barcelona có thể tạo nên cú lật ngược tình thế, đây sẽ là một trong những thương vụ chấn động nhất kỳ chuyển nhượng hè 2026.

Video cảnh các cầu thủ Argentina quay lưng khi Tây Ban Nha nâng cúp Hôm 20/7, nhiều cầu thủ Argentina quay lưng về phía bục trao cúp, không chứng kiến khoảnh khắc Tây Ban Nha nâng cao cúp vàng thế giới.