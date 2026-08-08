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Xã hội

Xe đầu kéo chở nhiều ôtô cháy ngùn ngụt trên cao tốc

  • Thứ bảy, 8/8/2026 12:54 (GMT+7)
  • 8 giờ trước

Phát hiện xe đầu kéo chở nhiều ôtô con bốc cháy trên cao tốc Hà Nội - Hải Phòng, tài xế dùng bình chữa cháy khống chế ngọn lửa nhưng không thành.

Lửa lan lên phía trên thùng xe, nơi chở nhiều ôtô đắt tiền.

Ngày 8/8, trả lời phóng viên Báo Điện tử VTC News, đại diện đơn vị vận hành cao tốc Hà Nội - Hải Phòng cho biết, một chiếc xe đầu kéo chở nhiều ôtô vừa bị cháy khi lưu thông trên tuyến.

Theo vị này, vụ cháy đã được dập tắt, Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an tỉnh Hưng Yên cùng các đơn vị chức năng đang phối hợp thống kê thiệt hại và điều tra nguyên nhân vụ cháy.

Sáng cùng ngày, mạng xã hội chia sẻ clip xe đầu kéo chở nhiều ôtô hạng sang bốc cháy ngùn ngụt tại khu vực lối ra trạm dừng nghỉ V23 (hướng đi Hà Nội, đoạn qua tỉnh Hưng Yên).

Theo nhân chứng, khi đang chạy xe trên cao tốc, tài xế phát hiện cháy ở phần đuôi xe liền vội vàng đánh lái vào trạm dừng nghỉ gần đó. Nơi này chỉ cách trạm xăng khoảng 200m.

Nhiều người cùng tài xế dùng vòi nước, bình chữa cháy dập lửa, tuy nhiên ngọn lửa bùng lên nhanh khiến việc khống chế hoả hoạn bất thành.

Thời điểm này, trên thùng xe đang chở khoảng 5 chiếc ôtô con, chủ yếu là thương hiệu Lexus. Lửa nhanh chóng lan vào chiếc ô tô hiệu Lexus.

May mắn, vụ cháy không gây thương vong về người và không ảnh hưởng tới giao thông trên tuyến.

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Thực trạng giao thông, văn hóa ứng xử của người tham gia, văn hóa quản lý, điều hành giao thông, các vấn đề liên quan tới quy hoạch và giải pháp xây dựng giao thông Việt Nam trong tương lai đều được PGS.TS. Phạm Ngọc Trung đề cập tới trong cuốn Văn hóa giao thông ở Việt Nam hiện nay.

https://vtcnews.vn/xe-dau-keo-cho-nhieu-o-to-con-chay-ngun-ngut-tren-cao-toc-ha-noi-hai-phong-ar1033352.html

Minh Tuệ/VTC News

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