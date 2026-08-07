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Xã hội

Xe khách chở 18 người lao xuống hố sâu ở Quảng Trị

  • Thứ sáu, 7/8/2026 18:28 (GMT+7)
  • 2 giờ trước

Khi lưu thông trên tuyến đường tránh lũ BOT qua địa bàn xã Ninh Châu (Quảng Trị), xe khách bất ngờ mất lái, lao xuống hố sâu bên đường.

Chiếc xe khách hư hỏng nặng sau khi lao xuống hố sâu.

Chiều 7/8, lãnh đạo UBND xã Ninh Châu cho biết, cơ quan chức năng đang điều tra nguyên nhân vụ tai nạn giao thông tại Km678+400 tuyến đường tránh lũ BOT, thuộc địa bàn xã Ninh Châu.

Theo thông tin ban đầu, vụ việc xảy ra khoảng 6h cùng ngày. Thời điểm đó, xe khách mang BKS 29E-379... lưu thông theo hướng Bắc - Nam.

Khi đến Km678+400 tuyến đường tránh lũ BOT, thuộc địa bàn xã Ninh Châu, phương tiện bất ngờ mất lái, lao xuống hố sâu bên lề đường.

Thời điểm xảy ra tai nạn, trên xe có 18 hành khách. Vụ việc khiến phần đầu xe hư hỏng nặng. May mắn không có người thiệt mạng hay bị thương nặng.

Ngay sau vụ việc, nhà xe đưa toàn bộ hành khách đến cơ sở y tế gần nhất để kiểm tra sức khỏe, đồng thời bố trí phương tiện khác để những người không bị ảnh hưởng tiếp tục hành trình.

Theo nhận định ban đầu của cơ quan chức năng, thời điểm xảy ra tai nạn, khu vực có mưa, mặt đường trơn trượt khiến phương tiện mất lái và tự gây tai nạn.

Lực lượng chức năng huy động xe cứu hộ đưa phương tiện gặp nạn lên khỏi hiện trường, tổ chức điều tiết giao thông, đồng thời điều tra nguyên nhân vụ tai nạn.

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Thực trạng giao thông, văn hóa ứng xử của người tham gia, văn hóa quản lý, điều hành giao thông, các vấn đề liên quan tới quy hoạch và giải pháp xây dựng giao thông Việt Nam trong tương lai đều được PGS.TS. Phạm Ngọc Trung đề cập tới trong cuốn Văn hóa giao thông ở Việt Nam hiện nay.

https://tienphong.vn/xe-khach-cho-18-nguoi-lao-xuong-ho-sau-o-quang-tri-post1866021.tpo

Hoàng Nam/Tiền Phong

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