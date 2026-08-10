Xu hướng đầu tư đề kháng cho con từ những năm đầu đời của cha mẹ Việt

Không ngẫu nhiên, đề kháng là mối quan tâm của phụ huynh Việt, song hành cùng chỉ số liên quan đến cân nặng, chiều cao và trí não.

Trong những năm đầu đời của con, cha mẹ Việt hiện đại có xu hướng đầu tư toàn diện cho con, từ tổ ấm chất lượng, môi trường học tập, kỹ năng mềm đến sức khỏe. Trong đó, đề kháng là yếu tố được đặc biệt quan tâm.

Phụ huynh hiện đại thay đổi tư duy chăm con

8h sáng thứ hai, điện thoại của chị Thanh Mai (32 tuổi, TP.HCM) rung lên khi cuộc họp đầu tuần vừa bắt đầu. Nữ nhân viên văn phòng xin phép rời phòng họp, vội vàng chạy đến trường đón con trai đang sốt. Mỗi lần con bệnh là một lần lịch làm việc bị đảo lộn, ông bà phải sang hỗ trợ, còn chị luôn trong trạng thái thấp thỏm.

Song, điều người mẹ trăn trở hơn cả không phải số ngày con phải nghỉ học, mà là mỗi lần ốm lại thường đi kèm một đợt kháng sinh. “Cứ sốt cao dài ngày là bác sĩ kê kháng sinh. Con khỏi nhanh thật nhưng tôi lo nếu cứ lặp lại như vậy, về lâu dài, sẽ ảnh hưởng sức khỏe tổng thể, còn đề kháng tự nhiên thì không được rèn luyện”, chị chia sẻ.

Mỗi lần con bệnh, gia đình chị Mai luôn trong trạng thái thấp thỏm.

Không riêng chị Mai, đề kháng của trẻ là mối trăn trở chung nhiều phụ huynh. Với chị Ngọc Anh (35 tuổi, Hà Nội), nỗi lo lại đến từ việc con gái 3 tuổi chào đời bằng phương pháp sinh mổ.

“Bác sĩ từng giải thích bé sinh mổ không đi qua đường sinh tự nhiên nên hệ vi sinh đường ruột có thể hình thành khác với trẻ sinh thường. Điều đó ít nhiều ảnh hưởng đến sức đề kháng của con”, chị Ngọc Anh kể.

Nền tảng đề kháng của trẻ cần được xây dựng từ dinh dưỡng, nếp sinh hoạt, giấc ngủ, đến vận động.

Ban đầu, gia đình nghĩ đơn giản là cần chăm con cẩn thận hơn để hạn chế tình trạng ốm vặt. Nhưng sau quá trình tìm hiểu và đồng hành cùng con, chị dần nhận ra nền tảng sức khỏe không đến từ một yếu tố riêng lẻ, mà cần được xây dựng từ nếp sinh hoạt, giấc ngủ, vận động đến dinh dưỡng phù hợp.

Dù xuất phát từ hoàn cảnh khác nhau, cả chị Mai và chị Ngọc Anh đều nhận ra điều con cần là nền tảng đề kháng khỏe mạnh, giúp cơ thể tự bảo vệ và phát triển ổn định trong những năm đầu đời.

Xu hướng đầu tư đúng cách cho sức khỏe của con

Nhiều nghiên cứu khoa học chỉ rõ hơn 70% tế bào miễn dịch của con người tập trung tại đường ruột. Điều này đồng nghĩa hệ tiêu hóa khỏe mạnh sẽ tự động sản sinh kháng thể chất lượng để bảo vệ cơ thể.

Vì vậy, dinh dưỡng cân bằng những năm đầu đời đóng vai trò quan trọng trong việc hỗ trợ xây dựng nền tảng đề kháng vững vàng cho trẻ. Thực đơn hàng ngày của trẻ cần được bảo đảm đầy đủ các nhóm chất như đạm, chất béo, bột đường, vitamin và khoáng chất để đáp ứng nhu cầu tăng trưởng, hỗ trợ cơ thể phát triển khỏe mạnh.

Phụ huynh Việt ngày càng quan tâm đến các dưỡng chất tăng đề kháng cho con.

Phụ huynh hiện đại cũng quan tâm đến các “trợ thủ” trong hành trình tăng đề kháng cho con, thông qua các thành phần hỗ trợ tăng đề kháng được bảo chứng khoa học.

Đơn cử, lactoferrin hiện được giới khoa học đánh giá là một trong những hoạt chất sinh học nổi bật giúp củng cố “lớp phòng vệ” miễn dịch cho bé. Đây là một loại glycoprotein có hàm lượng cao trong sữa non. Theo bài tổng quan đăng trên The Journal of Pediatrics, hoạt chất tham gia vào nhiều cơ chế bảo vệ tự nhiên của cơ thể, từ khả năng gắn với sắt để hạn chế điều kiện phát triển của một số tác nhân gây hại, đến vai trò điều hòa phản ứng miễn dịch.

Đặc biệt, trong sữa non 24h có chứa IgG - kháng thể đóng vai trò quan trọng trong quá trình ghi nhớ kháng nguyên, nhận diện và ngăn ngừa tác nhân gây hại xâm nhập vào cơ thể. Khi kết hợp, lactoferrin và kháng thể IgG từ sữa non 24h góp phần hỗ trợ hoạt động của hệ miễn dịch và xây dựng nền tảng đề kháng cho trẻ.

Thêm vào đó, chăm sóc môi trường đường ruột cũng là một mắt xích quan trọng trong quá trình hình thành đề kháng. Công thức FDI (HMO + FOS) giúp nuôi dưỡng hệ vi sinh có lợi cho đường ruột, góp phần duy trì hệ tiêu hóa khỏe mạnh và hỗ trợ xây dựng nền tảng đề kháng cho trẻ.

Công thức sữa chứa lactoferrin, sữa non 24h và công thức FDI (HMO + FOS) giúp xây dựng nền tảng đề kháng từ sớm cho bé.

Từ việc tìm hiểu trên nền tảng khoa học, tiêu chí lựa chọn sản phẩm dinh dưỡng của các gia đình hiện đại dần thay đổi. Chị Mai và Ngọc Anh dành nhiều thời gian tìm hiểu bảng thành phần, ưu tiên công thức được chứng minh trên lâm sàng, bổ sung hoạt chất sinh học và thành phần hỗ trợ xây dựng nền tảng đề kháng cho trẻ.

“Tôi muốn biết sản phẩm được nghiên cứu như thế nào, có thành phần gì và liệu có phù hợp nhu cầu của con hay không, thay vì chỉ nhìn vào một vài công dụng nổi bật”, chị Ngọc Anh chia sẻ.

Tham vấn ý kiến chuyên gia dinh dưỡng, chị biết đến Nutifood GrowPLUS+ Colostrum Lactoferrin - sản phẩm do Viện Nghiên cứu Dinh dưỡng Thụy Điển (NNRIS) nghiên cứu và phát triển. Sở hữu phức hợp hỗ trợ đề kháng với sự kết hợp của lactoferrin, sữa non 24h chứa IgG cùng công thức FDI (HMO + FOS), sản phẩm hướng đến hỗ trợ xây dựng nền tảng đề kháng cho trẻ thông qua dinh dưỡng.

Khi trẻ được cung cấp đầy đủ dưỡng chất mỗi ngày, cơ thể có thêm điều kiện để phát triển tốt hơn.

Hành trình nuôi con không được đo bằng việc bé trải qua bao nhiêu lần cảm cúm, mà bằng nền tảng sức khỏe được vun đắp mỗi ngày để con có thể học tập, vui chơi và khám phá thế giới theo cách trọn vẹn nhất. Với nhiều cha mẹ, đầu tư thông minh đầu đời không chỉ là giáo dục hay kỹ năng, mà còn là đầu tư cho một nền tảng đề kháng vững vàng để con khỏe mạnh và lớn lên trọn vẹn hơn. Bởi những khoản đầu tư bền vững đôi khi không mang lại kết quả tức thì, nhưng có thể đồng hành cùng con trên chặng đường lớn khôn.